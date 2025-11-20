Elon Musk plantea un mundo donde trabajar ya no será una necesidad

Conclusiones Clave La visión del magante anticipa un futuro donde la automatización hará que trabajar sea opcional y donde el dinero perderá centralidad, obligando a replantear cómo se sostienen las economías y el rol que las personas tendremos en ellas.

Durante un panel en el Foro de Inversión Estados Unidos – Arabia Saudita, en Washington D. C., Elon Musk afirmó que la inteligencia artificial (IA) y la robótica alcanzarán un punto en el que el empleo dejará de ser una necesidad. Para él, la idea de trabajar como obligación económica se transformará en un par de décadas, informó Fox.

“Mi predicción es que el trabajo será opcional. Será como jugar o cultivar un huerto: quien quiera trabajar, lo hará por gusto”, declaró.

El empresario añadió que, si la tecnología sigue avanzando con la rapidez actual, también cambiará la noción del dinero en la vida cotidiana.

“Si la mejora de la IA y la robótica continúa, el dinero dejará de ser relevante en algún momento. Seguirán existiendo limitaciones físicas, como la energía y la materia, pero la moneda se volverá irrelevante”, sostuvo.

Estas declaraciones surgieron durante una conversación más amplia que sostuvo con Jensen Huang, CEO de Nvidia, y el príncipe Mohammed bin Salman.

Elon Musk expuso ejemplos de cómo sus compañías buscaron crear industrias prácticamente inexistentes. Recordó que antes de SpaceX no había cohetes reutilizables y que Tesla apostó por autos eléctricos en un mercado que no los ofrecía. Explicó que ahora busca aplicar el mismo principio a la robótica humanoide.

“En Tesla, no había autos eléctricos atractivos y asequibles. Ahora, con la robótica humanoide, no existen robots realmente útiles, pero Tesla va a fabricar los primeros”, señaló.

De hecho, anticipó que estos robots podrían convertirse en “el mayor producto de la historia, más grande que los teléfonos móviles”.

Jensen Huang y su visión en torno a la IA como infraestructura

Aunque Musk centró su mensaje en el impacto de la robótica, Huang abordó el papel de la inteligencia artificial como infraestructura. Para él, la IA está reemplazando el modelo tradicional de software que solo recuperaba información.

“Hoy, cada vez que usas una IA como Grok, el resultado es único. Por eso necesitamos fábricas de IA en todo el mundo, para generar contenido en tiempo real”, comentó.

El CEO de Nvidia aseguró que es inevitable que los trabajos cambien y que muchas tareas pesadas se vuelvan más accesibles, aunque eso no significa menos actividad humana.

“Todos los trabajos serán diferentes, eso es seguro… Pero, al tener más ideas y tiempo, probablemente estaremos más ocupados”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que en la radiología la IA aumentó la eficiencia sin eliminar empleos.

El príncipe Mohammed bin Salman complementó la discusión al hablar de los desarrollos impulsados por Arabia Saudita, como materiales que capturan agua y CO₂ y nanorrobots aplicados en medicina.

“La IA ha acelerado resultados que antes tomaban décadas”, dijo.

Si algo dejó claro la conversación entre Musk, Huang y el príncipe Mohammed bin Salman es que el futuro del trabajo no se parecerá en nada al presente. Entre robots humanoides, fábricas de IA y economías que ya no giran en torno al dinero, la pregunta no es si habrá cambios, sino qué tan preparados estaremos para ellos.

