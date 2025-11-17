La mentalidad de liderazgo que Jensen Huang aprendió de su mamá y que todavía guía su carrera

Conclusiones Clave Jensen Huang ha sido CEO de Nvidia desde que la compañía inició operaciones en 1993.



En una nueva charla, Huang afirma que enfrenta los problemas con una actitud específica.



Aprendió esa mentalidad de su madre, quien le enseñó inglés cuando era niño usando solo un diccionario.

Jensen Huang aborda cada nuevo problema con la mentalidad de “¿Qué tan difícil puede ser?”, una actitud que aprendió de su madre.

En una charla en la Cambridge Union a principios de este mes, el CEO de Nvidia explicó cómo su mamá usó “una hoja de papel y un diccionario” para enseñarle inglés, a pesar de que ella misma no hablaba el idioma.

Según Business Insider, Huang, quien nació en Taiwán, fue enviado a Estados Unidos cuando tenía nueve años para tener mejores oportunidades educativas. Su madre, que hablaba taiwanés hokkien, comenzó a enseñarle inglés antes de que él partiera para prepararlo para la transición.

“Mi mamá me enseñó inglés, y ella no lo habla”, dijo Huang durante la charla, y añadió: “En muchos sentidos, eso define a Nvidia y, en cierto modo, me define a mí. Enfrento casi todo desde la perspectiva de: ‘¿Qué tan difícil puede ser?’”.

Huang cofundó Nvidia en 1993 y asumió de inmediato el cargo de CEO, un título que ha mantenido durante 32 años. Bajo su liderazgo, Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, superando una valoración de mercado de $5 billones de dólares el mes pasado. Actualmente, Nvidia tiene una capitalización de mercado de $4.58 billones de dólares, más que la de sus competidores —incluyendo AMD, Intel, Micron y Qualcomm— combinados.

Huang señaló que nunca había sido CEO ni gerente antes de Nvidia. Enfrentó los nuevos retos con la misma mentalidad: descomponer todo en principios fundamentales y aprender en el camino. Al final, ¿qué tan difícil podría ser?

Lo más importante para él fue permanecer en el juego el tiempo suficiente para aprenderlo. “Puedo hacer lo que hago hoy porque no me aburrí y no me despidieron”, dijo Huang. “Creo que ese fue el truco. Es el 100% del asunto”.

La mamá de Huang también le decía cuando era niño que él era “especial” y lo animaba a salir bien en los exámenes. Huang dice que ahí aprendió a fijarse expectativas altas.

“Si la gente te dice que eres mejor, más grande o más capaz de lo que eres, quizá termines cumpliendo esa expectativa”, dijo Huang. “Esto nos recuerda hacer lo mismo con nuestras compañías y también entre nosotros”.

Huang ha creado una cultura de gestión única en Nvidia. Tiene 60 reportes directos —prefiere mantener la organización lo más plana posible—, pero no realiza reuniones uno a uno. Personalmente revisa la compensación de los 42,000 empleados de Nvidia en cada ciclo de resultados.

Al momento de la publicación, Huang era la novena persona más rica del mundo con un patrimonio neto de $162,000 millones de dólares.

