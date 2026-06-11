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Conclusiones Clave Los “secuestros virtuales” con IA permiten a los delincuentes clonar voces y simular situaciones de crisis para extorsionar a familias sin exponer su identidad ni su ubicación.

En América Latina, las víctimas más frecuentes son quienes exhiben su nivel de vida en redes sociales, lo que facilita el perfilamiento por parte de los criminales.

Este modus operandi se ha vuelto cada vez más frecuente en Venezuela, donde autoridades han detectado que la mayoría de las llamadas se ejecutan desde Colombia o con chips colombianos operados en territorio venezolano.

En Venezuela se ha generado el aumento de “secuestros virtuales” por parte de delincuentes que extorsionan a las personas a través de llamadas telefónicas para obtener dinero a cambio. En algunos de los casos usan inteligencia artificial (IA) para perfeccionar los métodos.

Para entender este fenómeno, el abogado penalista Gregory Odreman explica varios detalles importantes de este delito informático que considera que realmente debe catalogarse como una extorsión virtual, ya que un secuestro es cuando una persona está retenida sin su consentimiento.

“En Venezuela este delito ha ido evolucionando y esto depende del avance de la tecnología. Los delincuentes están usando herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Hemos tenido reportes de este nuevo auge delictual en el país”, comentó.

Explicó que en los boletines a los que ha tenido acceso de la policía científica venezolana han determinado que la mayoría de las llamadas se ejecutan desde Colombia. Sobre esto, hay varias hipótesis, una es que compran chips con roaming en el país cafetero, pero los operan desde Venezuela. Pero también existe la posibilidad de que los extorsionadores estén en territorio colombiano.

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¿Cómo son estas extorsiones virtuales?

El abogado dice que las víctimas son generalmente personas que exhiben lujos, fiestas y viajes en sus redes sociales; elementos que las hacen más atractivas para estos grupos criminales.

Los delincuentes, al perfilarlos como personas de interés, sustraen la voz de la persona para crear mediante IA un sujeto falso que usan para poner en la grabación a los familiares y así pedir el rescate.

Luego, le bloquean su teléfono a la víctima para que ninguno de sus familiares o allegados pueda hablar con él. “Hay la falsa ilusión de que la víctima está secuestrada y les dice a sus familiares que está retenida”, dijo.

En muchos de los casos, piden que se haga la transferencia a una billetera digital para disminuir las posibilidades de rastreo.

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El perfil de un delincuente informático

Odreman dijo que, en su experiencia, los delincuentes informáticos son de alta peligrosidad, debido a que no se exponen. “Es un delincuente sin rostro, realiza su trabajo detrás de una pantalla, detrás de una herramienta de la tecnología de la información”, comentó.

Para el abogado, otro elemento importante es que puede ser un criminal transnacional, capaz de someter a alguien desde cualquier lugar del mundo.

Otro factor que los hace más peligrosos es que se trata de una persona más intelectual, creativa y profesional, diferenciándose así de un delincuente común.

Señaló que el victimario es capaz de legitimar capitales y por eso afecta a la economía, debido a que todo lo que genera pasa al mercado negro e incluso aprovechan el blockchain o billeteras virtuales para adquirir cualquier bien o acción.

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Medidas necesarias para evitar la extorsión virtual

Además, siente que hay que hacer una reforma de la Ley contra los Delitos Informáticos, promulgada en el 2001 para incluir estos modus operandi y sobre todo hacer una campaña informativa para blindar a las personas que son más vulnerables: niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

“Tiene que ser la primera medida que tienen que tomar los órganos de administración de justicia para darle a la comunidad una alerta de que ya está sucediendo”, indicó.

Odreman exhortó a quienes han sido víctimas a denunciar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para que estos actos no queden impunes y además contribuir para seguir las trazas y determinar quiénes son los responsables de estos delitos.

En respuesta a esta creciente amenaza, el banco digital británico Starling Bank recomienda establecer una frase de seguridad secreta con familiares y amigos cercanos; una palabra o frase única que solo se comparta verbalmente, nunca por mensaje de texto ni correo electrónico. Si alguien llama asegurando que un ser querido está en peligro, esa frase puede ser la diferencia entre caer en la trampa o descubrirla a tiempo.