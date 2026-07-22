Conclusiones Clave Los emprendedores están aprovechando el “vibe coding” para inundar la App Store con aplicaciones generadas por inteligencia artificial (IA).

El “vibe coding” es el proceso de describirle una idea a una herramienta de IA en lenguaje sencillo y ver cómo esta crea una aplicación personalizada.

Aún no está claro si el “vibe coding” está revitalizando el ecosistema de la App Store o simplemente sumándole más ruido.

Marco Pérez, un ingeniero de software de 27 años radicado en Chicago, nunca había creado una app. Durante el invierno, no dejó que su falta de experiencia lo detuviera.

Según un reporte reciente de The New York Times, Pérez usó herramientas de inteligencia artificial para crear una aplicación, una práctica conocida como vibe coding. A lo largo de siete semanas, generó una aplicación llamada InfoDrizzle, que consolida noticias de fuentes interesantes en un solo lugar. Desde su lanzamiento, InfoDrizzle ha superado las 1,300 descargas y $500 dólares en ganancias.

Pérez no se detuvo ahí. Con la experiencia adquirida al crear InfoDrizzle, logró lanzar otra aplicación en mayo tras solo una semana de trabajo. La aplicación se llamó Stampa y convierte fotos en estampillas postales digitales. Esta app alcanzó una audiencia más amplia que InfoDrizzle, logrando 20,000 descargas y $3,000 dólares en ganancias.

Estas dos aplicaciones se han sumado recientemente a una oleada de lanzamientos en la App Store de Apple. El auge del vibe coding ha permitido que emprendedores que no saben programar, o que nunca habían creado aplicaciones, den vida a sus ideas con muy poco conocimiento técnico. La IA llena los vacíos en su comprensión y les permite sacar provecho de sus ideas. Con el vibe coding, los usuarios de IA pueden describirle una idea a una herramienta de IA en lenguaje sencillo y ver cómo esta construye una aplicación o sitio web personalizado en su nombre.

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Los planes futuros de Pérez

Pérez aún no ha terminado. Planea dejar su trabajo de ingeniería de software en JPMorgan Chase el próximo mes para dedicarse de lleno a crear aplicaciones.

“Todo el tiempo hablo con estas personas que están muchísimo más adelantadas que yo”, dijo Pérez. “Es una locura cuánto dinero están ganando, las oportunidades que existen y qué tan rápido puedes avanzar. Algunas de estas personas han fracasado, han hecho cinco aplicaciones, y la sexta explota en popularidad”.

Pérez dijo que el espacio de las aplicaciones móviles “estaba realmente candente hace diez años”, pero luego se enfrió y “se volvió un poco aburrido”. Ahora el campo está “candente otra vez” debido a que la IA y el vibe coding están eliminando la barrera técnica, dijo.

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Aumentan las nuevas aplicaciones

Aunque la IA facilita la creación de nuevas aplicaciones, esto no garantiza necesariamente una adopción significativa. Sigue sin quedar claro si el vibe coding está revitalizando el ecosistema de la App Store o simplemente sumándole más ruido.

Datos recientes sugieren un aumento en la actividad. Los nuevos lanzamientos de aplicaciones subieron un 30% el año pasado, alcanzando alrededor de 600,000, según estimaciones de la firma de análisis de aplicaciones Sensor Tower. Esa aceleración ha continuado, con aproximadamente 560,000 aplicaciones lanzadas solo en la primera mitad de este año.

Mientras tanto, las descargas en la App Store no han crecido al mismo ritmo. Sensor Tower indica que las descargas crecieron un 3% el año pasado, llegando a 35,400 millones, y un 2% en la primera mitad de este año, alcanzando 17,600 millones. Apple lanzó la App Store en 2008, lo que llevó a los desarrolladores a lanzarse en masa a crear nuevas aplicaciones. En 2016 el número de nuevas aplicaciones que debutaron en la App Store alcanzó un récord de 890,000.