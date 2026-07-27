Para algunos compradores, las luces intensas, la música a todo volumen y los pasillos abarrotados hacen que una simple visita a la tienda se sienta como estar en Times Square. “Sephora siempre me resulta muy difícil de tolerar”, escribió en redes sociales Kaelynn Partlow, integrante del elenco de la serie Amor en el espectro (Love on the Spectrum).

Sephora está intentando resolver esto. La minorista de belleza está expandiendo su iniciativa Quiet Hours (en español, horas silenciosas) a nivel mundial luego de que un piloto en 32 tiendas de ocho mercados recibiera comentarios positivos de compradores y empleados, según People. Durante los horarios designados, las tiendas bajan el volumen de la música, atenúan las pantallas digitales y reducen las distracciones sensoriales.

Sephora desarrolló el programa con la colaboración de los grupos de defensa de la neurodiversidad Open Inclusion y Purposeful Futures. Con esto la marca se suma a una creciente lista de minoristas que también están bajando el volumen. Walmart hizo permanentes sus horarios sensorialmente amigables en tiendas de Estados Unidos y Puerto Rico desde 2023. AMC Theatres ofrece proyecciones sensorialmente amigables(Sensory Friendly Film) en colaboración con la Autism Society. Target y Chuck E. Cheese también han implementado sus propias versiones. Para los minoristas, la accesibilidad se está convirtiendo silenciosamente en un verdadero punto de diferenciación, no solo en un gesto de buena voluntad.