Bending Spoons, la startup tecnológica italiana, rechaza al 99.9% de sus candidatos. Eso significa que es más difícil conseguir un puesto de trabajo ahí que en Harvard o en el programa de astronautas de la NASA, según el The Wall Street Journal. La empresa salió a bolsa la semana pasada.

La compañía, con sede en Milán, se especializa en adquirir y renovar empresas como AOL, Vimeo y Evernote, cuyo software ya está desactualizado pero la gente sigue usando. Sin embargo, su verdadero talento está en la manera tan rigurosa en que evalúa a sus empleados.

“Una entrevista común y corriente es casi completamente impredecible; es como lanzar una moneda al aire”, dijo el director ejecutivo Luca Ferrari al Wall Street Journal. “Básicamente no sirve de nada”.

En cambio, los candidatos primero presentan pruebas de razonamiento y criterio antes de que alguien los entreviste, y un equipo dedicado de científicos de datos califica cada respuesta con base en un algoritmo de contratación que da seguimiento al desempeño durante años después de que se hace la oferta de trabajo. Hasta la amabilidad del candidato se evalúa.

Ferrari cofundó la empresa en 2013, después de que su primera startup fracasara y él la liquidara por $40,000 dólares. Cuando le preguntaron si él mismo pasaría hoy su propia prueba de contratación, respondió que probablemente no.

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