Podrías estar compitiendo contra 250 personas por tu próximo empleo. Así es como destacar, según el ceo de una plataforma de contratación

Conclusiones Clave Daniel Chait, CEO de Greenhouse, afirma que el mercado laboral es muy competitivo, con un promedio de 254 candidatos por cada vacante disponible.

Su solución es dejar de enfocarse en los nombres más grandes de la tecnología y los negocios, como OpenAI, ya que reciben más interés.

En cambio, aconseja a los candidatos identificar el tipo de trabajo que quieren hacer y dirigirse a empleadores menos conocidos que realicen labores similares.

Si sientes que la búsqueda de empleo está resultando inusualmente difícil, no estás solo.

El CEO de Greenhouse, Daniel Chait, le dijo recientemente a Fortune que la competencia es abrumadora. Solo en la plataforma de su empresa, 2,539 personas se postulan por cada diez puestos disponibles.

La solución de Chait es dejar de enfocarse en los nombres más grandes de la tecnología y los negocios.

“No se limiten a postularse solo a OpenAI, simplemente porque aparece en las noticias todos los días”, le comentó Chait a Fortune. En cambio, aconseja a los candidatos identificar el tipo de trabajo que quieren hacer y dirigirse a empleadores menos conocidos que realicen labores similares, donde es más probable hacerse notar.

Los datos ilustran por qué. Greenhouse es una plataforma de contratación líder; actualmente tiene alrededor de 175,000 vacantes activas, con un promedio de 254 candidatos por publicación. Mientras tanto, las solicitudes gestionadas por cada reclutador han aumentado un 412%.

Sin embargo, esa presión no se distribuye de manera uniforme. Las empresas ampliamente reconocidas atraen una cantidad desproporcionada de candidatos.

“En realidad tiene menos que ver con los puestos y más con las empresas”, explicó Chait. Agregó que los empleadores de alto perfil, especialmente aquellos que aparecen con frecuencia en las noticias o que son familiares para los consumidores, pueden recibir decenas de miles de solicitudes para una sola vacante.

Una empresa comparable, con puestos similares pero menor reconocimiento de marca, puede recibir solo una fracción mínima de ese interés. Para quienes buscan empleo, el reto quizás no esté en sus calificaciones ni en el puesto que persiguen. Podría estar en la visibilidad de las empresas a las que insisten en postularse.

El consejo final de Chait es ampliar tu búsqueda de empleo más allá de las compañías que dominan los titulares.

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Un mercado laboral difícil

La inteligencia artificial (IA) le ha dado un nuevo giro al mercado laboral. No se trata solo de que más personas se postulen para puestos limitados; también se trata de que la IA ha convertido la contratación en un ciclo frustrante. Los candidatos usan IA para ayudarse a llenar solicitudes, mientras que los empleadores usan IA para filtrarlas. El resultado es más ruido, más filtros y menos posibilidades de que te tomen en cuenta.

Luego vienen los obstáculos adicionales. Los solicitantes enfrentan entrevistas en fin de semana y reglas no escitas que pueden ser decisivas, como qué tan amables fueron con el taxista o con la recepcionista. Un inversionista, el cofundador de Instacart, Max Mullen, se fija en el estado de los zapatos de un fundador; entre más desgastados estén, más probable es que invierta. Su razonamiento es que los fundadores enfocados están demasiado ocupados construyendo sus empresas como para preocuparse por su calzado.

Para la generación Z, el mercado laboral es especialmente sombrío. Datos de la Organización Internacional del Trabajo muestran que uno de cada cinco jóvenes en el mundo no trabaja, no estudia ni recibe capacitación.

Aun así, existen algunas formas de destacar.

El año pasado Camille K. Manaois, estratega de redes sociales de 25 años, consiguió un empleo usando una táctica creativa y a la antigua. Según CNBC Make It, envió su currículum por correo postal a las mejores empresas en las que quería trabajar y recibió una solicitud de entrevista, y después una oferta de empleo, de la agencia de comunicación Carma Connected.

Kristin Whittemore, vicepresidenta de la firma, le contó a CNBC que Manaois “impresionó” a todos.

“Que alguien tan joven como ella pensara en mandar algo por correo fue simplemente una locura, así que se ganó toda nuestra atención”, dijo Whittemore.

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