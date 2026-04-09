La NASA lo dejó claro: el frasco de Nutella que flotó frente a la cámara durante la transmisión de la misión espacial Artemis II no fue un product placement. Pero para Nutella, eso no importó. Fue un momento viral lunático.

El frasco de Nutella apareció flotando durante la transmisión en vivo aproximadamente cuatro minutos antes de que la tripulación rompiera el récord de distancia de la Tierra que estableció la misión Apollo 13 en 1970. Las redes sociales explotaron. La secretaria de prensa de la NASA, Bethany Stevens, aclaró rápidamente: “La NASA no selecciona las comidas ni los alimentos de la tripulación en asociación con marcas comerciales”.

Nutella just hit a world record flying as far away from Earth as nobody else did before 👩🏼‍🚀🌓 pic.twitter.com/046pkMYezH — Tobi Mülhauser 🍕 (@iamtobi) April 6, 2026

El equipo de marketing de Nutella aprovechó el momento con una respuesta divertida en X: “Honrados de haber viajado más lejos que cualquier untable en la historia”.

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

La crema de avellana simplemente formaba parte del suministro de alimentos aprobado para los astronautas, transportada a bordo como el mac and cheese y los huevos revueltos, pero se convirtió en el momento de marca más comentado de la misión.