El próximo gran despliegue de la IA se trasladará al interior de los establecimientos físicos

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Conclusiones Clave Integrada a las operaciones diarias del punto de venta la inteligencia artificial puede detectar errores y gestionar el inventario en tiempo real para traducir posteriormente esos datos en decisiones más rápidas y rentables.

En los últimos tiempos, el debate sobre la inteligencia artificial (IA) se ha centrado principalmente en los asistentes digitales, la creación de contenidos y la optimización de labores administrativas. No obstante, una vertical innovadora empieza a asomarse en un aspecto menos disruptivo como lo son las estanterías de los supermercados y los espacios de venta presencial.

Se estima que la IA generativa podría generar entre $240,000 y $390,000 millones de dólares anuales en valor económico para el sector minorista, equivalente a una mejora potencial de entre 1.2 y 1.9 puntos porcentuales en los márgenes de la industria. En el caso de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, McKinsey estima además un aumento de hasta el 5% en las ventas incrementales.

Tanto para las marcas productoras como para los minoristas, asegurar que la estrategia comercial se cumpla con exactitud continúa representando un gran reto operativo. Factores como el desabastecimiento, una mala implementación publicitaria o errores en el etiquetado de precios generan mermas en los ingresos que, con frecuencia, solo se detectan con un desfase considerable.

Este paradigma se está transformando gracias al uso de sistemas avanzados capaces de procesar datos visuales capturados por cámaras y terminales móviles. Mediante este análisis, es posible diagnosticar incidencias de forma prácticamente instantánea y sugerir medidas para subsanarlas de inmediato.

A diferencia de los métodos convencionales, estas plataformas superan la simple elaboración de informes estadísticos. Su valor reside en la capacidad de jerarquizar labores, organizar al personal operativo y proponer ajustes específicos que optimicen la presencia del producto y la efectividad de las tácticas de mercado.

Algunas compañías ya presentan avances pioneros. Innovaciones como las de Effie AI ofrecen herramientas orientadas precisamente a la integración de la visión artificial con el aprendizaje automático para asistir a los equipos de ventas en la supervisión del punto de venta, identificando anomalías y dinamizando la gestión estratégica.

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La IA como motor de diagnóstico y gestión de tareas

El auge de estas innovaciones surge en un contexto donde las corporaciones persiguen la optimización de recursos sin disparar sus presupuestos de funcionamiento. En un escenario de rentabilidad limitada y usuarios cada vez más sofisticados, disponer de datos en tiempo real sobre la realidad de cada anaquel se convierte en un diferencial de mercado decisivo.

En el sector de supermercados, entre 80% y 90% del valor futuro asociado a la inteligencia artificial provendría de la analítica avanzada y de la IA tradicional como la previsión de demanda, la optimización de precios, las promociones y la gestión del inventario.



Superando el ámbito del comercio minorista, esta perspectiva evidencia una evolución generalizada de la inteligencia artificial corporativa. Los sistemas están transitando de ser meros instrumentos de consulta a actuar como motores de diagnóstico capaces de articular respuestas y gestionar tareas de forma prácticamente independiente.

El reto para las organizaciones ahora va más allá de la propia adopción tecnológica, y la clave podría estar en esa inserción en las rutinas operativas diarias, donde el perfeccionamiento de los procesos cotidianos puede generar un efecto sustancial en el volumen de negocio y en la percepción del consumidor final.