La IA está rescatando las llamadas telefónicas: así puede ayudar un agente de voz a tu empresa

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Conclusiones Clave Los agentes de voz impulsados por IA están transformando las llamadas telefónicas en una ventaja competitiva al automatizar la atención al cliente sin sacrificar la experiencia del usuario.

Con WhatsApp como el método de comunicación preferido de los clientes, muchos dábamos por hecho que el teléfono en las empresas tenía los días contados. Entre el chat de las páginas web, los mensajes de WhatsApp, los correos y las redes sociales, parecía que hablar por teléfono era casi un acto vintage, pues muchas empresas incluso empezaron a dejar de usar un teléfono fijo.

Pero, como suele pasar, la tecnología ha dado otro giro inesperado. Contrario a lo que se creía, la inteligencia artificial (IA) no ha llegado para terminar de hacer desaparecer las llamadas, y está logrando que vuelvan a tener sentido. Ahora, con la premisa de que atender el teléfono no debe ser un dolor de cabeza para los negocios.

Gracias a los impresionantes avances de los agentes de voz de IA, hoy existen asistentes que pueden atender cientos de llamadas al mismo tiempo, resolver dudas típicas, agendar citas, hacer seguimiento de clientes o incluso calificar oportunidades de venta, todo con una supervisión humana mínima que libera tiempo valioso a los equipos.

Para un pequeño negocio, esto es casi como tener un equipo de atención al cliente disponible 24/7, pero sin los costos que eso supondría.

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Una oportunidad para pequeños negocios

Quienes tienen un negocio, sin importar el tamaño, conocen bien que cada llamada perdida es un cliente que se fue sin comprar. En el panorama más negativo, un lead que probablemente nunca vuelva a interesarse.

Ahora, con estos agentes conversacionales, las empresas pueden estar siempre disponibles y, al mismo tiempo, liberar a su equipo humano para que se centre en lo que realmente importa.

Se proyecta que el mercado global de IA conversacional alcance los $41,390 millones de dólares para 2030, y solo el mercado mexicano alcanzó los $3,680 millones en 2025.

Para que las pequeñas empresas puedan aprovechar este momento crucial, entran en acción startups como Upfirst, que utiliza inteligencia artificial para que cualquier negocio, por pequeño que sea, pueda responder llamadas, gestionar citas y resolver consultas de forma automática.

Así, estos avances que anteriormente solo estaban al alcance de las grandes compañías hoy están al alcance de un autónomo o de una PyME con unos pocos empleados.

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Un salto de calidad en los agentes conversacionales

Las llamadas automatizadas existen desde hace bastante tiempo. Sin embargo, ahora la IA ha dado un salto de calidad. Ya no estamos hablando de esos robots con respuestas robóticas y menús eternos.

Los nuevos modelos entienden el contexto, captan los matices y mantienen una conversación mucho más natural. Incluso pueden tomar acciones durante la llamada. Solo en el caso de la tecnología de IA de Upfirst, la empresa resolvió la consulta sin transferir la llamada en el 77% de los casos, y solo uno de cada cinco llamantes pidió hablar con una persona.

Esto no solo es un avance para el servicio al cliente. Muchos expertos creen que la voz va a ser una de las principales formas en las que nos relacionemos con la tecnología en los próximos años, sobre todo en sectores donde cada minuto cuenta y una respuesta rápida puede significar una venta o un adiós. A pesar de las reestructuraciones impulsadas por esta nueva ola tecnológica, es curioso que la IA no haya matado las llamadas, sino que las haya rescatado y las esté convirtiendo, otra vez, en una herramienta clave para los negocios.



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