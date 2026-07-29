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Conclusiones Clave La regulación china marca un precedente: los gobiernos ya no solo vigilan el uso económico de la IA, sino también su impacto emocional y demográfico en la sociedad.

El problema de China ya no es que nazcan demasiados niños, sino todo lo contrario. De la ley del hijo único a la ley de las novias inteligencia artificial (IA). Hace unas décadas, el gigante asiático implementaba políticas estrictas para frenar su explosión demográfica. Hoy, tras haber abolido aquella ley, el reto antagónico del país es lograr que sus ciudadanos tengan hijos. Sin embargo, el obstáculo actual no es únicamente económico o social, sino tecnológico, pues la IA se está volviendo “romántica” y está impactando profundamente a la sociedad.

El gobierno chino ha detectado que la natalidad del país se está viendo directamente afectada por el crecimiento exponencial de los chatbots románticos impulsados por IA. Este fenómeno representa un nuevo desafío humano para la capital tecnológica, demostrando cómo la hiperpersonalización de la tecnología puede alterar la demografía de una nación entera.

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El auge de la economía de la compañía virtual

China suele ir un paso por delante del resto del mundo en la adopción y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los usuarios en el país han dejado de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa solo para resolver tareas del día a día, volcándose hacia aplicaciones dedicadas íntegramente a simular relaciones sentimentales.

Plataformas como Replika permiten a los usuarios crear un personaje ficticio que está disponible las 24 horas del día y que interactúa según las instrucciones de un prompt inicial, asumiendo el rol de amigo o incluso de pareja virtual. Estas aplicaciones son tan avanzadas que aprenden continuamente de la relación, simulan llamadas telefónicas reales y envían fotografías generadas por IA para aparentar que están realizando actividades cotidianas.

El nivel de realismo y disponibilidad está provocando que los ciudadanos chinos sustituyan las interacciones personales por conversaciones con algoritmos, gastando su tiempo libre en relatar su día a una IA y manteniendo relaciones que simulan un amor real a distancia.

Curiosamente, este fenómeno no se limita a los solteros; parejas ya formadas también están recurriendo a estos chatbots, lo que deteriora aún más las relaciones personales humanas.

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El gobierno frena a los algoritmos del amor

Frente a la realidad de que no están naciendo los niños necesarios para sostener el futuro del país, el Estado ha decidido intervenir directamente en el sector tecnológico. La Administración del Ciberespacio de China ha prohibido a las compañías de IA entrenar a sus chatbots para que interfieran en las relaciones interpersonales o provoquen relaciones extremas en menores.

Esta drástica medida regulatoria ha obligado a la industria a pivotar rápidamente. Gigantes corporativos como Alibaba, Tencent y ByteDance han tenido que modificar en cuestión de días la conducta de sus inteligencias artificiales. El objetivo de esta reestructuración en sus modelos es eliminar el trato excesivamente amigable, romántico y relacional que estaba cautivando a los usuarios.

Para las empresas tecnológicas y los desarrolladores, este escenario deja como lección que el impacto de la innovación debe medirse no solo en la retención de usuarios, sino en sus efectos colaterales a nivel macroeconómico y social. En China, la línea entre la innovación tecnológica y la crisis demográfica acaba de ser trazada por decreto.