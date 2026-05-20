Conclusiones Clave La compañía dice que no quiere penalizar a los usuarios por usar herramientas de IA, sino por publicar contenido de bajo valor que carece de perspectiva, expertise o ideas originales.

La plataforma utiliza sistemas de “IA para combatir a la IA” que detectan publicaciones genéricas, comentarios de bots y contenido diseñado para inflar el ‘engagement’.

Las publicaciones marcadas como baja calidad probablemente no serán eliminadas, pero la plataforma podría suprimir su distribución para que no circulen más allá de la red inmediata del usuario.

¿Has notado mucho contenido chatarra de IA en LinkedIn últimamente? LinkedIn también. Ahora la compañía está tomando medidas para resolver el problema: despliega nueva tecnología para eliminar el contenido de inteligencia artificial (IA) de baja calidad de los feeds de los usuarios.

“La creación de contenido en la plataforma creció 14% de un año con año”, dice Laura Lorenzetti, vicepresidenta y editora ejecutiva de LinkedIn. “Tiene sentido, ¿no? La IA puede ayudar a mucha gente a animarse a crear contenido. Pero también significa que muchas personas pueden producir contenido de muy baja calidad.”

Esa contradicción plantea un desafío para LinkedIn: muchos profesionales usan la IA en sus flujos de trabajo cotidianos, incluida la ayuda para convertir sus ideas en publicaciones. Por eso LinkedIn necesitaba una manera de distinguir entre ambos casos: suprimir el contenido generado por IA que carece de pensamiento original, mientras permite que el contenido de mayor valor prospere, aunque su autor haya usado IA.

Para lograrlo, LinkedIn apunta a tres áreas clave:

Publicaciones y comentarios genéricos escritos por IA. Herramientas de automatización usadas para crear contenido con IA. Videos diseñados para capturar la atención.

Los primeros esfuerzos ya empiezan a implementarse. Así es como LinkedIn está atacando estos tres problemas.

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Cómo frenar el contenido chatarra de IA

Seguramente has visto este tipo de publicaciones: una imagen con una frase genérica acompañada de consejos anodinos.

LinkedIn está harto de estas publicaciones, porque van en contra de lo que la plataforma quiere: que los usuarios compartan perspectivas matizadas desde sus áreas de experiencia. Los creadores de contenido también las detestan, porque dificultan que el contenido genuinamente valioso llegue a su audiencia.

“El feed es más competitivo”, confirma Lorenzetti. “La creación de contenido va en aumento. Ambas cosas son ciertas, y creo que ese momento coincide claramente con el auge de la IA.”

¿Cómo puede LinkedIn identificar el contenido chatarra de IA a escala? Para eso, la compañía desarrolló lo que Lorenzetti llama un enfoque de “IA para combatir a la IA”.

La empresa construyó sistemas tecnológicos que, según afirma, distinguen entre el pensamiento original y las publicaciones que carecen de singularidad o sustancia. La tecnología, desarrollada en colaboración con los equipos editoriales de LinkedIn, puede aprender con el tiempo a identificar patrones en la forma en que los usuarios interactúan con el contenido, así como qué tipo de lenguaje aporta perspectiva, contexto o experiencia, en lugar de simplemente repetir ideas existentes sin agregar nada nuevo.

Gran parte del proceso comienza con editores y gestores de contenido humanos que anotan miles de publicaciones, etiquetándolas como genéricas u originales según definiciones detalladas de lo que constituye contenido de baja o alta calidad. Por lo general, varias personas revisan cada publicación para garantizar la consistencia.

Estos ejemplos etiquetados por humanos luego entrenan modelos de machine learning capaces de identificar patrones en el contenido a escala.

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Cómo frenar los bots de IA

Si publicas en LinkedIn, seguramente has notado este problema: usuarios que comentan en tus publicaciones con respuestas sospechosamente formales, repetitivas o que simplemente resumen y repiten lo que decías.

Son señales claras de comentarios generados por IA, facilitados por una creciente oferta de productos que automatizan los comentarios.

¿Por qué alguien querría que una IA comente en su nombre? Hay varias razones. Los comentarios suelen tener gran visibilidad en la plataforma. Si una publicación acumula muchos comentarios, el algoritmo de LinkedIn tiende a interpretarla como popular y a distribuirla más ampliamente.

LinkedIn ya había prohibido técnicamente estas herramientas de comentarios automáticos; van contra los términos de servicio de la plataforma. Sin embargo, los usuarios las siguen usando.

Para resolver el problema, LinkedIn aplica una estrategia similar a la que usa con las publicaciones genéricas. La compañía está desarrollando clasificadores para identificar comentarios de IA de baja calidad, analizando el lenguaje de los comentarios como los patrones y el volumen con que se publican. (Si alguien usa una herramienta de IA, por ejemplo, puede comentar mucho más rápido y con mayor frecuencia que un usuario normal.)

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Cómo frenar los videos anzuelo

LinkedIn también apunta a lo que llama “videos anzuelo”: contenido diseñado exclusivamente para mantener al usuario viendo sin aportar valor real.

Por ejemplo, podrías ver un largo video de accidentes en obras acompañado de consejos genéricos sobre seguridad laboral. O alguien publica imágenes extendidas de procesos de manufactura con vagos lugares comunes empresariales.

“Hace lo mismo que el contenido chatarra de IA, pero de una forma mucho más visual”, dice Lorenzetti. Estos videos suelen ser formatos probados en otras plataformas como Instagram, donde funcionan bien. Ahora los usuarios los publican en LinkedIn solo para capturar la atención.

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Cuándo verás los cambios

LinkedIn no eliminará las publicaciones que considere contenido chatarra de IA. Pero su algoritmo sí reducirá el alcance de ese contenido, limitándolo con frecuencia a los contactos de primer grado del autor.

La compañía adopta un enfoque gradual. Lorenzetti dice que podría tomar varios meses antes de que los usuarios noten un impacto real, mientras la empresa sigue refinando sus sistemas de detección y monitorea nuevas formas de contenido problemático.

Y LinkedIn no se hace ilusiones: incluso mientras libra esta batalla, surgirán nuevos problemas, a medida que los usuarios encuentren formas creativas de engañar al algoritmo. “El contenido chatarra de IA es solo el problema más reciente”, dice Lorenzetti. “Seguiremos atentos.”