Conclusiones Clave El veredicto deja a Sam Altman y a OpenAI el camino libre para salir a bolsa con una oferta que promete ser la más grande de la historia.

Elon Musk asegura que no se quedará cruzado de brazos; quiere seguir siendo participe de una industria multimillonaria en la que también figuran competidores como Meta, Google y Anthropic.

La decisión del jurado de nueve personas fue contundente: la demanda de $150 millones de dólares entablada por Elon Musk en contra de OpenAI no procede.

Bastaron dos horas para concluir que el magnate no demandó a tiempo y que por ende sus acusaciones son improcedentes.

Esto pese a un juicio que se extendió durante más de tres semanas.

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Un poco de contexto

Elon Musk, la persona más rica del mundo, acusó a OpenAI, organización que cofundó en 2015, de haber abandonado su espíritu altruista que pretendía desarrollar una inteligencia artificial (IA) “para el bien del mundo” para transformarse en una empresa con fines de lucro.

En la demanda entablada desde abril de 2024 en contra de Altman, también cofundador y actual CEO de OpenAI, Musk lo acusa de haberlo manipulado y engañado y de haberse olvidado de la idea de que la organización protegería a la humanidad del riesgo de modelos desarrollados sin tomar en cuenta los riesgos que la tecnología representa para la humanidad.

Musk se unió a la organización en 2015, pero tomó la decisión de abandonarla en 2018 para concentrarse en escalar sus negocios, en particular Tesla, que comenzaba a despegar y que en ese entonces desarrollaba Autopilot, el sistema de conducción autónoma impulsado por IA y que representaba un conflicto de intereses.

Tras la salida del magnate de OpenAI la organización siguió creciendo. A finales de 2022 liberó ChatGPT, la herramienta de IA generativa con mayor penetración y que le ha permitido cerrar importantes tratos con empresas como Microsoft, Oracle y Amazon Web Services.

Durante una de las sesiones iniciales del juicio, Musk declaró: “Fui un tonto que les proporcionó financiamiento gratuito para crear una startup. Les di $38 millones de dólares de financiamiento esencialmente gratuito para crear lo que se convertiría en una empresa de $800,000 millones de dólares”.

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La decisión del jurado

Pese a que conceptualmente las acusaciones de Musk parecieron sensatas al jurado, el empresario entabló la demanda en 2024, pese a haber sabido del camino lucrativo que OpenAI había tomado desde 2021. Según la ley estadounidense, el plazo máximo que una persona tiene para interponer una demanda es de tres años.

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Las implicaciones que el veredicto tendrá en el mundo de la IA

Pese al fallo del jurado, los abogados de Elon Musk advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados y que apelarán la decisión.

Pese a las acusaciones del magnate y su supuesta preocupación de que OpenAI haya sido convertida en una empresa con fines de lucro, su intención al crear xAi, su propia empresa e inteligencia artificial e integrarla a SpaceX, deja ver su interés de participar y lucrar en una industria que está levantando mucho capital. Se espera que SpaceX salga a la bolsa en los próximos meses con un valor estimado en más de $1.5 billones de dólares.

Por otro lado, el veredicto del jurado deja una vía libre a Sam Altman y a OpenAI para también salir a bolsa, pero con una oferta que promete ser la más grande de la historia. En marzo la empresa levantó $122,000 millones de dólares en capital y está valuada en $850,000 millones de dólares.

Lo que queda claro tras el litigio entre Musk y Altman es que la IA es terreno fértil para los negocios (pese a los temores y la reticencia de algunos usuarios). La competencia por dominar la industria no hará sino intensificarse, no solo entre xAI y OpenAI, sino entre todos los jugadores que le han apostado en grande: Meta, Google y Anthropic.