Conclusiones Clave Según Bezos los trabajadores deberían ver la IA como una herramienta poderosa que amplifica sus capacidades, no como una amenaza a sus empleos.

El ejecutivo comparó la inteligencia artificial con una excavadora y afirmó que dispara la productividad de forma dramática.

Dijo que, si permitimos que la IA se desarrolle, podría hacernos la vida más cómoda a todos.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene un mensaje sencillo para los trabajadores que se sienten inquietos ante el avance de la inteligencia artificial (IA): mantengan el optimismo. Mientras la IA transforma el trabajo y cuestiona la forma en que los empleados perciben su rol, Bezos sugiere que hay más razones para la confianza que para la preocupación.

“Si has estado cavando el sótano de tu casa con una pala y alguien está a punto de darte una excavadora, deberías estar muy contento”, dijo Bezos en una entrevista con CNBC desde la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en Florida, la semana pasada.

A gran escala, la IA va a “elevar” a las personas, predijo Bezos. “Vamos a tener una productividad enorme en nuestra economía”, agregó.

Bezos señaló que si permitimos que la inteligencia artificial se desarrolle sin que se le “pongan trabas”, podría hacer la vida más cómoda para todos. En su visión, una tecnología poderosa podría reducir costos en todos los ámbitos, lo que se traduciría en alimentos más baratos y viviendas más accesibles. Bezos imagina un mundo donde las ganancias de productividad derivadas de la IA se manifiesten como deflación en lugar de precios más altos. El dinero rinde más y el nivel de vida mejora.

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Otros líderes advierten sobre el impacto de la IA en el empleo

Otras voces influyentes tienen un mensaje diferente y advierten que la IA podría desencadenar pérdidas masivas de empleos y una disrupción económica de gran escala.

Geoffrey Hinton, premio Nobel y figura conocida como el padrino de la IA por su investigación pionera en redes neuronales y sus descubrimientos en aprendizaje profundo, es una de las voces que enciende las alarmas. El año pasado, Hinton predijo que la IA reemplazaría a “todo el mundo” en empleos de cuello blanco.

También cuestionó la idea de que la IA crearía nuevos empleos y argumentó que, si la tecnología automatizara las tareas, quedarían muy pocas ocupaciones para los seres humanos. “Tendrías que ser muy hábil para tener un trabajo que la IA simplemente no pudiera hacer”, dijo Hinton.

Otro líder del sector que lanza advertencias es Dario Amodei, CEO de Anthropic. El año pasado predijo que la IA eliminaría la mitad de todos los empleos de nivel inicial en el sector de cuello blanco en los próximos cinco años, lo que llevaría desempleo hasta el 20%.

“Como ocurre con la mayoría de las cosas, cuando una curva exponencial se mueve muy rápido, no puedes estar seguro”, dijo Amodei en una cumbre en septiembre. “Creo que es lo suficientemente probable como para que sintiéramos la necesidad de advertirle al mundo y hablar con honestidad”.

Roman Yampolskiy, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Louisville, hizo una predicción todavía más sombría. El año pasado advirtió que la IA podría dejar sin empleo al “99%” de todos los trabajadores para 2030.

“Tienes trabajo gratuito, físico y cognitivo, billones de dólares en trabajo gratuito”, dijo Yampolskiy en el podcast The Diary of a CEO en septiembre. “No tiene sentido contratar personas para la mayoría de los trabajos si puedo obtener una suscripción de $20 dólares o un modelo gratuito que haga lo que hace un empleado”.