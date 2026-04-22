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Conclusiones Clave El impacto real no está en las acciones del Día de la Madre Tierra, sino en las decisiones sostenibles que las empresas sostienen todo el año.

Bajo el lema “Nuestro poder, nuestra Tierra”, este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde hace más de 50 años, este día tiene como objetivo crear conciencia a nivel mundial sobre la importancia de proteger el medio ambiente.

En toda América Latina, diversas organizaciones y empresas aprovechan este día para reflexionar sobre cómo todos podemos tomar medidas sencillas para reducir nuestro impacto ambiental.

Hoy en día, el Día Internacional de la Madre Tierra se ha fijado el ambicioso objetivo de triplicar la producción de energía limpia para 2030.

Según datos de Earth Day Network, para 2035, “las necesidades energéticas de países como los Estados Unidos de América podrían satisfacerse con fuentes renovables los 365 días del año”.

Tal y como destaca Iberdrola, una empresa española que impulsa el sector eólico mundial y opera en Europa y América, no hay duda de la necesidad de expandir el sector de las energías renovables.

La organización afirma que más de 3,800 millones de personas no alcanzan el Mínimo Energético Moderno (MEM), lo que significa que su consumo de electricidad per cápita es inferior a 1.000 kilovatios-hora (kWh), que es el umbral para la reducción de la pobreza.

La energía renovable puede transformar esta situación, elevando los niveles de vida y mejorando los resultados en materia de salud.

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Un compromiso de todos

Pero no solo las empresas vinculadas a sectores como las energías renovables celebran este día, sino también grandes compañías de diversos sectores.

En Perú, una cadena hotelera de lujo que ha sido reconocida por las Naciones Unidas como la primera marca hotelera Climate Positive celebra este día con campañas de plantación de árboles y limpiezas medioambientales en las que participan tanto los huéspedes como el personal.

Los hoteles Inkaterra, ubicados desde Cusco hasta Tambopata, forman una empresa “100% neutra en carbono” que celebra 50 años de experiencia en iniciativas de turismo sostenible. Se enfocan en preservar la naturaleza y las culturas del Perú y en compartirlas con el mundo. Este 22 de abril llevarán a cabo limpiezas de ríos, la plantación de plántulas y un evento de apagado de luces cerca de sus hoteles para crear conciencia sobre el ahorro de energía.

Lo que corresponde a cada uno de nosotros: tomar medidas para cuidar al planeta

En cuanto a la labor humana, lo que podemos hacer como acto de conciencia por el planeta este día —y durante todo el año— es apoyar y difundir diversas iniciativas que se llevan a cabo en pro de la Tierra.

Como afirman las Naciones Unidas, es necesario tomar medidas decisivas para proteger el planeta, que sufre un número cada vez mayor de problemas asociados al cambio climático: “Los océanos se están llenando de plástico y se están volviendo más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros fenómenos climáticos han afectado a millones de personas. Recordemos hoy más que nunca […] que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta”.

Más allá de las campañas y las fechas conmemorativas, el verdadero impacto no está en lo que las empresas dicen un día al año, sino en lo que sostienen el resto del tiempo.

El Día de la Madre Tierra puede servir como punto de partida, pero no es la meta. La diferencia real la marcan aquellas organizaciones que integran la sostenibilidad en su operación diaria.

No como iniciativa, sino como criterio de decisión.