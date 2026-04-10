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Conclusiones Clave El uso de robots en seguridad urbana en Latinoamérica avanza, pero su adopción evidencia una tensión creciente entre innovación tecnológica y prioridades sociales.

En el municipio Chacao, en el estado Miranda de Venezuela, anunciaron la incorporación de dos perros robóticos, Turbo y Voltio, que usan inteligencia artificial (IA) y tienen la misión de servir a la seguridad ciudadana.

“Somos el primer municipio de Latinoamérica que cuenta con estos perros robóticos con IA”, dijo Gustavo Duque, alcalde del municipio, en un video que difundió en sus redes sociales.

La autoridad local además explicó que con estos aparatos buscan filmar robos y ubicar placas de autos con reporte de robo. Esas imágenes serán enviadas a una sala situacional para atender irregularidades.

“Estos perros no solamente tienen la capacidad de vigilar por medio de cámaras y estar pendientes de los espacios públicos, sino que también se han convertido en una atracción espectacular para los niños”, añadió en otro video.

Los perros robóticos tienen además visión nocturna y sensores térmicos, con los que pueden detectar incidentes en tiempo real, situaciones de riesgo y hasta posibles focos de incendio.

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¿Robots en lugar de brigadas caninas?

El trabajo de Turbo y Voltio no desplazará al de los perros de la brigada canina del municipio, según aclaró Duque, quien prometió un trabajo sólido en materia de seguridad para los ciudadanos.

La noticia ha sido recibida con opiniones divididas entre los venezolanos en redes sociales, pues consideran que, en el contexto del país, la alcaldía de la localidad pudo invertir ese dinero en mejoras más significativas para sus habitantes.

“Mientras el municipio anuncia con bombos y platillos la incorporación de perros robots como el gran hito de seguridad en Latinoamérica, es imposible no preguntarse: ¿Dónde están las prioridades reales?”, “Qué maravilla, pero en muchas partes de ese municipio padecen por el servicio de agua”, “Los vecinos de Chacao exigimos un centro hospitalario al servicio de cirugía y hospitalización para la comunidad, donde la atención sea excelente y de calidad”, fueron algunos mensajes que le dejaron al funcionario.

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Perros robots en Latinoamérica

Venezuela no es el único país que ha incursionado en el uso de estos dispositivos para operaciones policiales en Latinoamérica. Hasta el momento los robots no gozan de gran popularidad y en su mayoría están en fase de prueba.

En la ciudad de Zacatecas, México, por ejemplo, probaron el uso de un robot cuadrúpedo armado con un fusil de asalto. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad indicó que la adquisición definitiva de una unidad de este tipo tendría un costo superior a los $5 millones de pesos (unos $270,000 dólares).

El objetivo de ese dispositivo no es solo que patrulle, sino que entre a “casas de seguridad” o cuevas para neutralizar amenazas o localizar personas secuestradas sin poner en riesgo la vida de los agentes.

En Nuevo León, México, también se ha implementado el uso de la tecnología con fines de seguridad. Las autoridades adquirieron cuatro unidades denominadas K9-X en febrero de este año, destinadas a la vigilancia del Estadio BBVA y zonas aledañas de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Otro caso es el del estado de Chihuahua, que utiliza a Pantera, un modelo diseñado para intervenciones tácticas en situaciones de rehenes o áreas de difícil acceso.

En América Latina, países como Colombia y Brasil también avanzan en esta dirección. Ambos han realizado pruebas con el modelo Spot de la empresa Boston Dynamics, utilizándolo para la inspección de infraestructura crítica y como apoyo en unidades de operaciones especiales (como el BOPE en Brasil), lo que evidencia un creciente interés en la adopción de este tipo de tecnologías.

Entre la sofisticación y la inconformidad social

Si bien estas herramientas prometen optimizar la vigilancia, su despliegue actúa como un espejo de las profundas desigualdades locales y pone en evidencia una tensión social histórica. El contraste entre la sofisticación de la seguridad mediante robots y la precariedad de servicios básicos alimenta un escepticismo ciudadano que no cuestiona la eficacia de la tecnología, sino la pertinencia de su jerarquía en el gasto público.