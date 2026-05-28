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Conclusiones Clave Pon algo en tu calendario todos los días que cuente como esfuerzo, pero no te agote: una caminata con destino, una conversación que importe, una tarea pequeña que cierre un ciclo. En lugar de pedirle que se estrelle le estás enseñando a tu sistema cómo aterrizar.

Oblígate a estar en espacios donde tengas que presentarte, pero no tengas que actuar.

Para saber cómo mantenerte resiliente aprende a leer tus propias señales de alerta de agotamiento y entiende qué te ayuda a recuperarte.

Le damos a los ejecutivos de alto rendimiento el mismo consejo cada vez que se queman: deja de trabajar, despeja tu agenda, duerme hasta tarde, encuentra un pasatiempo. Solo descansa.

Ese consejo está destruyendo a la gente.

Según investigaciones del NIH sobre el agotamiento y el eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA), el estrés crónico sigue una progresión predecible: hiperactividad temprana con cortisol elevado, seguida de agotamiento y niveles de cortisol suprimidos. El problema no es que los alto rendimiento necesiten descansar, sino que nadie les enseñó a desacelerar sin estrellarse.

Pasé años siguiendo el manual convencional de recuperación. Cada vez que terminaba un proyecto grande, mi cuerpo se apagaba como un reloj, así que me quedaba en cama, cancelaba todo y esperaba sentirme mejor. Todo empeoraba.

Estos son los tres errores de gestión de energía que mantienen a las personas ambiciosas atrapadas en el ciclo del colapso, y qué opciones funcionan mejor.

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1. Intentar parar en seco cuando estás hecho para moverte

¿Alguna vez apagaste un ventilador y lo viste detenerse de golpe? No. Lo ves desacelerarse poco a poco, y los ejecutivos de alto rendimiento funcionan igual. Cuando estás activo, construyendo algo, generando impulso, tu línea base neuroquímica se sitúa más alta. Eso no es un problema; así estás cableado.

El problema llega cuando intentas pasar de velocidad máxima a un paro total. Tu cerebro no tiene un plan para la quietud repentina. Los tres sistemas que lo gobiernan todo —tu impulso, tu identidad y la presión que cargas— colapsan cuando les pides que se detengan sin aviso.

Qué funciona mejor: Programa tu desaceleración. Pon algo en tu calendario todos los días que cuente como esfuerzo, pero que no te agote. Una caminata con destino, una conversación que importe, una pequeña tarea que cierre un ciclo. Le estás enseñando a tu sistema cómo aterrizar, en lugar de pedirle que se estrelle.

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2. Confundir el aislamiento con la recuperación

Las personas de alto rendimiento no siempre colapsan; a veces, simplemente se esfuman. Le pones nombres bonitos: proteger tu energía, tomar aire, entrar en modo monje. Pero seamos honestos, ¿de verdad te está recuperando, o solo te mantienes oculto mientras no estás en tu mejor momento?

La recuperación real te devuelve la fuerza. El aislamiento protege tu imagen. Una estrategia te expande; la otra te hace más pequeño.

La mayoría de los grandes ejecutivos no admitirá esta parte. No quieren que los vean cuando no están progresando, no están publicando, no están avanzando, no están “encendidos”. Si tu descanso te hace sentir desconectado, rezagado o discretamente avergonzado, no es descanso: es evasión disfrazada de descanso.

Qué funciona mejor: Oblígate a estar en espacios donde tengas que presentarte, pero no tengas que actuar. Después de dos años probando de todo, lo que me funcionó fue unirme a grupos de mujeres con reuniones semanales, sin presión. Me sacó del escondite, me hizo escuchar a otras personas y me permitió estar presente sin necesitar todas las respuestas. Ahí aprendí que la recuperación no consiste en no hacer nada, sino en volver a encontrar tu punto de equilibrio.

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3. Apoyarte en rutinas en lugar de entender tu patrón

El sistema que sostiene la energía a largo plazo no es una rutina matutina ni un truco de productividad. Es aprender a reconocer tu propio patrón antes de que te derrumbe. Cómo ganas tú específicamente, cuáles son tus señales de alerta personales y qué le pasa a tu cuerpo y a tu mente cada vez que cruzas una meta.

La mayoría de los líderes son expertos en su negocio y perfectos desconocidos de sí mismos.

Tu identidad, la versión de ti que llevas años sosteniendo, va a resistirse cuando intentes cambiar. Tu cerebro no distingue entre un patrón bueno y uno malo; solo sabe lo que ha estado haciendo, y hará todo lo posible por mantener ese programa en marcha, aunque te esté destruyendo.

Qué funciona mejor: Imagina a alguien bajando una colina en trineo. La pista se vuelve más rápida, más profunda, más difícil de abandonar, y cuando intentas salirte, te estrellas. Pero cuando la nieve cubre toda la ladera, puedes elegir una ruta nueva. Ya tienes la experiencia, sabes lo que no funciona y puedes elegir un camino que sí te sirva. Ese cambio lleva tiempo. No es un retiro de fin de semana; es el trabajo de entender qué te está manejando a ti, para que por fin puedas manejarte tú.

Esa es la conversación a la que he dedicado todo, porque el alto rendimiento no debería costarte la vida, y hoy, para demasiadas personas, lo hace.