Cómo pueden los líderes convertir las diferencias culturales en una oportunidad para fortalecer sus equipos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Las personas de mente abierta no dan por sentado que su manera de pensar es necesariamente la correcta. Cuando algo choca con su perspectiva, no lo descartan: quieren entenderlo mejor.

Dedicar tiempo a fortalecer los vínculos del equipo mediante encuentros presenciales implica un gasto, sin duda. Pero lograr que tus colaboradores se sientan verdaderamente conectados, incluso cuando están separados por miles de kilómetros, no tiene precio.

No dejes espacio para las interpretaciones equivocadas. Define por escrito los valores y principios de tu empresa y asegúrate de que todos los conozcan.

“No me cae bien. Es grosero”. Eso era lo que escuchaba decir sobre nuestro más reciente fichaje: un genio de la informática originario de Ankara, en mi Turquía natal.

Aunque me decepcionó escuchar ese comentario, tampoco me sorprendió. Quien lo había hecho era estadounidense, precisamente el tipo de persona siempre optimista y extrovertida que ha dado forma a la reputación de ese país. Nuestro nuevo colaborador, en cambio, era más introvertido y reservado. Era educado, pero no prestaba demasiada atención a las fórmulas de cortesía.

Lo que estaba ocurriendo no tenía tanto que ver con una diferencia de personalidad como con una diferencia cultural. Yo mismo lo experimenté cuando me mudé por primera vez a Estados Unidos: la gente era tan amable que hasta resultaba desconcertante. Me tomó un tiempo entender que aquella amabilidad no era fingida, aunque tampoco significaba que existiera una relación cercana. Los estadounidenses te preguntan cómo estás, esperan una respuesta durante los pocos segundos que toma darla y siguen con lo suyo. En Turquía, en cambio, no preguntas cómo está alguien si no tienes tiempo para escuchar realmente su respuesta. Me tomó tiempo comprender esa diferencia y adaptarme a ella.

Jotform tiene oficinas en cinco países y, aun dentro de cada una, nuestros equipos son increíblemente diversos. Nuestra fortaleza radica en la variedad de orígenes y perspectivas, pero esas diferencias también pueden provocar momentos de fricción, como el que vivimos con nuestro nuevo colaborador. Como líderes, tenemos la responsabilidad de construir una cultura que aproveche esas diferencias en lugar de padecerlas. Estas son algunas formas de lograrlo.

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Contrata personas de mente abierta

La contratación es una de las áreas que me niego a delegar por completo: es demasiado importante. Cuando reducimos la lista de candidatos para un puesto a solo unos cuantos finalistas, ya sabemos que todos cuentan con las credenciales necesarias para desempeñar bien el trabajo. Sin embargo, al tomar la decisión final de contratación, quiero conocer mejor su manera de pensar.

Una de las cualidades clave que siempre busco es la apertura mental.

Las personas de mente abierta no dan por sentado que su manera habitual de pensar es necesariamente la correcta. Cuando algo contradice su perspectiva, no lo descartan: quieren saber más.

Para identificar esta cualidad, me gusta pedirles a los candidatos que me cuenten alguna ocasión en la que alguien les haya demostrado que estaban equivocados. ¿Se ponen a la defensiva y buscan culpar a otros, o explican qué los llevó a cambiar de opinión? Su respuesta me permite saber si tendrán esa misma flexibilidad con un compañero que hace las cosas de una manera distinta a la que esperan.

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Reúne a tus equipos

Hay varias razones por las que prefiero que mis equipos trabajen desde la oficina. Una de las más importantes es que quienes trabajan a distancia suelen tener más dificultades para lidiar con el aislamiento y el estrés que quienes lo hacen presencialmente, además de experimentar un menor nivel de bienestar general.

Esto se debe, en parte, a que perdemos muchas cosas cuando nuestra interacción se limita a las pantallas. La comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y el tono de voz, representa la mayor parte de la forma en que nos comunicamos con los demás, y buena parte de esos matices se pierden en las interacciones en línea. Si recuerdas esa sensación de vacío y agotamiento que solía acompañar las reuniones virtuales para tomar algo o las actividades de integración durante la pandemia, sabes a qué me refiero.

En mi empresa organizamos lo que llamamos Jotformers Week, un encuentro en el que colaboradores de casi dos docenas de países se reúnen durante varios días para convivir y estrechar vínculos. Y como a nadie le gusta que le impongan la diversión, preguntamos a los participantes qué haría que la experiencia fuera significativa para ellos. Así nos aseguramos de que todos tengan voz en la manera en que se aprovecha ese tiempo.

Estos encuentros fortalecen el sentido de unidad y ayudan a cerrar las brechas que suelen crear la distancia y el paso del tiempo. Un comentario que parecía frío en Slack adquiere otro sentido durante una cena. Un silencio que podía interpretarse como desacuerdo resulta ser simplemente la manera en que alguien organiza sus ideas. Nuestro equipo estadounidense descubrió rápidamente que nuestro nuevo fichaje turco de TI solo parece serio: en realidad, tiene un sentido del humor bastante mordaz que habitualmente hace que todo el grupo se desternille de risa.

Dedicar tiempo a fortalecer los vínculos del equipo mediante encuentros presenciales implica un gasto, sin duda. Pero lograr que tus colaboradores se sientan verdaderamente conectados, incluso cuando están separados por océanos, no tiene precio.

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Deja menos espacio a las interpretaciones

Como dice el dicho, cuando falta información, la gente tiende a inventarla. La ambigüedad suele dar lugar a malentendidos que pueden deteriorar rápidamente la cultura que tanto trabajo te ha costado construir.

No dejes espacio para las interpretaciones equivocadas. Define por escrito los valores y principios de tu empresa y asegúrate de que todos los conozcan. Refuérzalos periódicamente en espacios de comunicación visibles, como los boletines internos y las reuniones generales con todo el personal.

También es importante dejar claras las expectativas. En Jotform, animo a los colaboradores a desconectarse al terminar su jornada y durante los fines de semana. Cuando toman vacaciones, les digo que eliminen Slack de sus teléfonos y aprovechen realmente ese tiempo para descansar y recargar energías. Así, nadie tiene que pasar sus vacaciones familiares preocupado por si debe estar pendiente del trabajo: todos conocen de antemano la respuesta, sin necesidad de interpretar ni hacer suposiciones.

Esta práctica no solo genera una sensación de seguridad psicológica, sino que también cierra las brechas en las que suelen arraigarse los malentendidos culturales. La regla es la misma para todos y no deja lugar a interpretaciones. Los malentendidos ocurren, especialmente cuando se trabaja con equipos culturalmente diversos. Los buenos líderes animan a sus colaboradores a acercarse a las diferencias con curiosidad, crean oportunidades para fortalecer los vínculos del equipo y reducen la ambigüedad.