Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En la era de la inteligencia artificial, el control limita el impacto: el empoderamiento es el multiplicador que impulsa el crecimiento.



Soltar la perfección abre la puerta a la apropiación del trabajo por parte del equipo, a una ejecución más rápida y a una verdadera escalabilidad organizacional.



Los líderes deben pasar de hacer el trabajo a desarrollar la toma de decisiones y la autonomía de los demás.

Durante años creí que mi obsesiva atención al detalle —revisar cada asunto, cada llamado a la acción y hasta el color de cada botón— era mi mayor fortaleza. Era lo que había construido mi reputación por entregar campañas pulidas, precisas y de alto rendimiento, y lo que impulsó mis primeros éxitos en marketing. Pero cuando pasé a roles de liderazgo multifuncional en organizaciones de alto crecimiento respaldadas por fondos de capital privado, me topé con una pared.

El mismo rasgo que me había llevado hasta ahí se convirtió en el mayor riesgo para nuestra capacidad de escalar. El cuello de botella era yo.

Este es un punto crítico al que se enfrentan muchos ejecutivos exitosos. Construimos nuestras carreras siendo hipercompetentes y detallistas, sirviendo como el último filtro de calidad. Pero en la era de la aceleración impulsada por la inteligencia artificial (IA), ese modelo no solo se vuelve lento; se rompe.

Cuando el líder se convierte en el principal ejecutor o en el revisor final de todo, limita de manera involuntaria el potencial de la organización al tope de su propia capacidad. Como resultado, el crecimiento se detiene y queda estrangulado por las buenas intenciones de un líder que no puede soltar.

Pero salir de esta trampa requiere más que simplemente aprender a delegar. Exige una reconfiguración fundamental de tu sistema operativo de liderazgo, evolucionando conscientemente de ser el mejor ejecutor del equipo a convertirte en quien más empodera a los demás.

Relacionado: ¿Tú eres el cuello de botella? 3 formas de superar el síndrome del fundador

El proyecto que me obligó a cambiar

El punto de inflexión llegó hace unos trimestres. Mi equipo estaba construyendo una herramienta interna de inteligencia de precios, una aplicación para recopilar datos de la competencia y visualizar brechas de mercado por código postal. Mi versión anterior habría estado totalmente inmersa en el proyecto, microgestionando cada wireframe, cada etiqueta del dashboard y cada explicación de los tooltips. Mis huellas habrían estado en cada línea de código y en cada píxel del diseño.

Sin embargo, esta vez sabía que algo tenía que cambiar.

Me impuse una regla simple —y agonizante—: solo podía actuar como usuario final. Mi única función era probar la interfaz, no influir en su desarrollo. Fue extenuante. Vi cómo se desplegaban versiones tempranas con lógica defectuosa, esquemas de color incorrectos y errores evidentes en la interfaz que habrían provocado, en mi antiguo yo, un frenesí de correcciones. En un momento, literalmente tuve que contenerme físicamente para no intervenir.

Pero entonces, dos cosas se hicieron evidentes. Primero, el prototipo alcanzó el 80% de avance en cuestión de días, no en las semanas o meses que habría tomado bajo mi supervisión directa. Segundo —y aún más importante—, vi a mi equipo asumir verdadera propiedad del proyecto, lo que reveló una verdad poderosa: cuando editas repetidamente el trabajo de alguien, le estás quitando silenciosamente su autonomía y su poder. En el momento en que di un paso atrás, creé un vacío que mi equipo llenó con entusiasmo, ingenio y sentido de responsabilidad.

Relacionado: Cómo desarrollar líderes empoderados dentro de tu propio equipo

Reprogramar el instinto de controlar

Por supuesto, no puedes simplemente decidir dejar de controlar las cosas, especialmente cuando ese instinto ha sido perfeccionado a lo largo de toda una carrera. Tienes que reemplazar ese impulso con un nuevo sistema basado en la confianza y el empoderamiento.

Por eso, mi primer paso fue cambiar la pregunta principal que le hacía a mi equipo. En lugar de preguntar: “¿Esto está perfecto?”, empecé a preguntar: “¿Estás asumiendo toda la responsabilidad por este resultado?”. Este pequeño cambio reformuló el objetivo: de la ejecución impecable —mi estándar anterior— al liderazgo con responsabilidad, el nuevo estándar que necesitábamos para escalar.

A partir de ahí desarrollé algunos hábitos prácticos. Cuando sentía la tentación de meterme en los detalles de un proyecto, establecí para mí una regla de “pausa” obligatoria de 24 horas. Me obligaba a esperar un día antes de intervenir. El 90% de las veces, el equipo resolvía el problema correctamente sin que yo tuviera que involucrarme.

También comencé a usar herramientas de IA como ChatGPT y Claude para forzarme a pensar en un nivel más abstracto. En lugar de diseñar soluciones detalladas, creaba marcos conceptuales de alto nivel o maquetas UX básicas y dejaba que el equipo las desarrollara. Mi necesidad de controlar los detalles evolucionó hacia un sistema que aceleraba su proceso.

Relacionado: Delegar no significa perder el control; significa maximizar tu impacto. Así es como puedes hacerlo de forma efectiva

Por qué la mayoría de los líderes no pueden soltar

Aquí es donde veo que muchos líderes brillantes se quedan atorados. No pueden dar el salto porque no pueden dejar de ser el mejor redactor, analista o diseñador de presentaciones del equipo. La ironía es que, mientras más alto llegas, menos valor tiene lo que haces tú mismo y más valor tiene tu capacidad de escalar lo que otros hacen.

La forma más común de fracasar es cuando un líder no enseña a su equipo a tomar decisiones. Crean marcos pensados para revisar, no para replicar. Construyen sistemas que requieren que ellos sean el filtro final.

Pero cuando tu equipo solo sabe cómo pedir ayuda, te arrastrará constantemente de vuelta al fango operativo del que intentas salir, y nunca tendrás el tiempo ni el espacio para enfocarte en el trabajo estratégico de siguiente nivel —como la implementación de IA— que solo tú puedes hacer.

Al final, la lección más difícil que aprendí mientras escalábamos fue que mi necesidad de control era una responsabilidad profesional, no una virtud. Esa verdad solo se hizo evidente cuando finalmente di un paso atrás y vi a mi equipo dar un paso al frente: en el momento en que dejé de ser el editor, ellos se convirtieron en autores. Ese cambio es la clave para desbloquear la velocidad y escala sin precedentes de la IA, porque la tecnología no sirve de nada sin un equipo empoderado que la utilice. En última instancia, esto obliga a cada líder moderno a elegir entre la excelencia hands-on y un impacto escalable.

Relacionado: Tu equipo no confía en ti: estos 5 hábitos de liderazgo tienen la culpa