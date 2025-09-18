5 pasos para construir una cultura de confianza en el núcleo de tu compañía

Las compañías requieren un alto grado de confianza entre sus miembros para operar eficientemente y superar los inevitables desafíos. Pero, ¿cómo se construye esta confianza esencial en un equipo de trabajo en evolución?

Conclusiones Clave La confianza se construye con acciones concretas: fomentar la vulnerabilidad, la comunicación abierta, los valores compartidos y actividades de integración son pasos clave para generar seguridad psicológica y colaboración sostenible.

Si te consideras un líder o eres gerente de un equipo, ya sabrás lo esencial que es construir una base de confianza. La confianza es el pilar que permite una colaboración efectiva y es el pegamento que hace que los equipos sean más que la suma de sus partes. Un equipo en el que todos se fían unos a otros se caracteriza por un alto nivel de cooperación y colaboración, así como por un respeto mutuo.

En su libro La velocidad de la confianza, Stephen M.R. Covey afirma que la confianza no es simplemente un factor social en las empresas, sino un activo económico. Según el autor, cuando la confianza aumenta, la velocidad de operación de la empresa también lo hace, y los costos disminuyen.

Por otro lado, en Las cinco disfunciones de un equipo, Patrick Lencioni, en identifica la ausencia de confianza como la principal disfunción. Argumenta que los equipos sin confianza temen mostrarse vulnerables entre sí, impidiendo la construcción de relaciones sólidas.

Diane Garza, Coach Ejecutiva y CEO de iCatalyze, una empresa de consultoría y capacitación para equipos de alto rendimiento, señala que “es necesario generar seguridad psicológica mediante la inteligencia emocional, se requiere de crear espacios de integración y colaboración a través del team building (el proceso de fortalecer las relaciones y habilidades de un equipo, fomentando la colaboración y la cohesión para alcanzar objetivos comunes), gracias a ello se pueden observar las conexiones que se generan en estas actividades y que posteriormente tienen un impacto en el día a día de los miembros del equipo, llevando a mayor colaboración y resultados”.

Para ello Diane propone los siguientes pasos para construir confianza en tu compañía:

Vulnerabilidad y apertura: Fomenta un ambiente donde los miembros de equipo se sientan seguros compartiendo sus debilidades, errores y miedos. Esta vulnerabilidad compartida es la piedra angular de la confianza. Comunicación clara y abierta: Las startups están en constante evolución, y la información cambia rápidamente. Comparte la información relevante con el equipo, manteniéndolos siempre informados de lo que sucede en la misma página. Valores compartidos: Establece desde el inicio los valores de la startup y asegúrate de que todos los miembros los comprendan y los compartan. Celebra los éxitos: Reconoce y celebra las victorias, no importa cuán pequeñas sean. Esto refuerza la idea de que todos están en el mismo barco. Crea herramientas como team building: Estas actividades no solo ofrecen un respiro del ritmo laboral diario, sino que también sirven como un laboratorio social donde los miembros pueden interactuar en un ambiente más relajado. Este escenario permite que las personas se muestren tal como son, rompiendo las barreras jerárquicas y fomentando la comunicación abierta.

Durante sus primeros días Dropbox, la conocida plataforma de almacenamiento en la nube, enfrentó el desafío de construir confianza entre un equipo diverso y distribuido geográficamente. Para superar esto, los fundadores y líderes adoptaron una política de transparencia radical, compartiendo incluso detalles financieros con todo el equipo. Esta apertura no solo construyó confianza, sino que también alineó a todos hacia una visión compartida, convirtiendo a Dropbox en el gigante que es hoy.

Construir confianza en una compañía no es tarea fácil, pero al considerar la sabiduría de expertos y aprender de las historias de éxito, puedes establecer una base sólida para tu empresa en crecimiento.

