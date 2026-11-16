Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El modelo de negocio importa casi tanto como el propio emprendedor.

Prioriza el apalancamiento, los ingresos recurrentes y los sistemas.

Las ofertas generalistas (agencias, cursos demasiado amplios y tiendas genéricas) se están convirtiendo en productos indiferenciados. Especialízate, vende resultados y construye un negocio que genere clientes recurrentes.

Ante cualquier oportunidad, pregúntate: ¿podría funcionar algún día sin que yo tenga que estar al frente?

Busca “los mejores negocios para emprender” y encontrarás las mismas ideas una y otra vez: dropshipping, convertirte en influencer, crear una agencia de marketing genérica o vender algo en Amazon. Técnicamente, todos estos modelos todavía pueden funcionar. Pero una cosa es que un negocio sea viable y otra muy distinta es que sea ahí donde hoy invertiría mi tiempo y dinero.

Después de casi una década en el comercio electrónico y los negocios digitales, he aprendido que el modelo de negocio importa casi tanto como el emprendedor. Un buen operador puede abrirse camino incluso con un modelo complicado, pero ¿por qué elegir uno que exige una enorme inversión de tiempo, opera con márgenes mínimos o depende de encontrar constantemente nuevos clientes?

De cara a 2027, hay tres aspectos que me interesan especialmente: el apalancamiento, los ingresos recurrentes y los sistemas. Estos son cinco negocios que pensaría dos veces antes de comenzar desde cero y los modelos que consideraría en su lugar.

1. No emprendería: Una agencia genérica de marketing en redes sociales

Hace unos años, la fórmula era sencilla: conseguir algunos clientes locales que pagaran entre $1,000 y $2,000 dólares al mes, subcontratar el trabajo y hacer crecer el negocio. Pero todos aprendieron la lección. Hoy, las agencias generalistas compiten con freelancers, equipos de trabajo en el extranjero, personal contratado directamente por las empresas y herramientas de inteligencia artificial (IA) cada vez más capaces.

Qué emprendería en su lugar: Un negocio especializado en automatización con IA

Resuelve un problema costoso para un tipo específico de negocio. Ayuda a los consultorios dentales a dar seguimiento a los prospectos que nunca agendaron una cita. Desarrolla flujos de atención al cliente con IA para marcas de comercio electrónico. Automatiza los recordatorios y las estrategias para recuperar clientes de empresas de servicios para el hogar.

La oportunidad no está en vender IA; las empresas pueden acceder a ella por su cuenta. Está en saber qué procesos automatizar y cómo vincular esa automatización con resultados concretos. “Gestión de redes sociales” es un concepto demasiado vago, mientras que recuperar miles de dólares en ventas perdidas por falta de seguimiento es algo fácil de entender. Vende el resultado, no la tecnología.

Relacionado: Que te despidan no es el fin: por qué podría ser el momento de probar el trabajo independiente

2. No emprendería: Un negocio tradicional de autoempleo vendiendo en Amazon

La idea de que puedes abrir una cuenta en Seller Central, publicar algunos productos después del trabajo y disfrutar de ingresos sin esfuerzo está cada vez más alejada de la realidad. Encontrar proveedores, fijar precios, competir por la Buy Box, gestionar inventarios, atender a los clientes y mantener la cuenta en buen estado requieren atención constante. Para alguien que quiere involucrarse directamente en la operación, esto puede funcionar. Sin embargo, muchos profesionales buscan participar en el comercio electrónico sin tener que crear un segundo empleo de tiempo completo.

Qué consideraría en su lugar: Ser propietario sin encargarse de la operación

Para quienes tienen más capital que tiempo, una tienda de comercio electrónico con gestión profesional puede ser una opción interesante. El propietario aporta el capital y es dueño de la tienda, mientras que un equipo experimentado se encarga de las operaciones cotidianas a cambio de una tarifa o una participación en las ganancias. Es un esquema similar al de un propietario de bienes raíces que contrata a un administrador para gestionar sus propiedades. Estos inversionistas no buscan otra actividad a la cual dedicar su tiempo, sino algo más que puedan tener en propiedad.

No está libre de riesgos. Los marketplaces cambian, las ventas fluctúan y los ingresos proyectados nunca están garantizados. Por eso, antes de comprometerte, investiga quién opera realmente la tienda y cómo se calculan las ganancias.

Relacionado: Cómo elegir un nicho freelance que perdure — y que realmente te genere ganancias

3. No emprendería: Una tienda genérica de dropshipping

La propuesta parece irresistible: no necesitas inventario, tu proveedor envía los pedidos y tú te quedas con la diferencia. Pero conseguir clientes es la parte difícil. Una tienda que vende productos disponibles en cientos de otros sitios web tiene poca ventaja competitiva y, muchas veces, depende de la publicidad pagada y de encontrar productos antes de que la competencia inunde el mercado.

Qué emprendería en su lugar: Una marca de nicho con potencial de recompra

Piensa en productos de belleza, artículos para mascotas, alimentos especializados, cuidado personal o consumibles para aficionados a determinados pasatiempos. La categoría importa menos que la rentabilidad del modelo. Pregúntate: si hoy invierto $40 dólares en conseguir un cliente, ¿puede generarme $200 dólares en los próximos dos años?

Un anuncio deja de generar resultados en cuanto suspendes la campaña. En cambio, una base de clientes leales, una lista de correo electrónico y una marca reconocible pueden adquirir más valor con cada año que pasa.

Relacionado: La marca personal del líder: un activo estratégico, no vanidad

4. No emprendería: Un curso en línea demasiado generalista

Antes, tener conocimientos especializados era casi suficiente: grabar seis horas de video, crear una página de ventas y cobrar $997 dólares. Hoy, la información abunda, incluso gracias a la IA, y las personas son cada vez más reacias a pagar precios elevados por ella. La información ya no es escasa; los resultados concretos sí lo son.

Qué desarrollaría en su lugar: Un ecosistema de productos digitales de nicho

Crea varios productos específicos que resuelvan problemas concretos, como una plantilla, una calculadora, un flujo de trabajo, una base de datos, una comunidad de pago o una pequeña herramienta de software. Después, genera contenido dirigido al público al que sirven.

Por ejemplo, alguien con experiencia en Airbnb podría olvidarse de ofrecer una “Masterclass de $997 dólares” y, en su lugar, desarrollar una calculadora de rentabilidad, un sistema de listas de verificación para la limpieza, plantillas de mensajes para huéspedes y un boletín de pago sobre los cambios del mercado. Es mucho más difícil sustituir todo ese ecosistema con una sola instrucción para una herramienta de IA.

Relacionado: Estos son los nichos de e-commerce más rentables para iniciar tu negocio hoy

5. No emprendería: Un negocio que depende por completo de tu marca personal

Las marcas personales tienen un enorme potencial, pero también pueden convertirse en una jaula. Si tus ingresos desaparecen cuando dejas de publicar o de mostrar tu rostro en internet, has creado una fuente de ingresos, pero no necesariamente un negocio independiente. Quizá a los 25 años te encante publicar tres videos al día. ¿Seguirás queriendo hacerlo a los 35?

Qué desarrollaría en su lugar: Un negocio que eventualmente pueda operar sin mí

Este es el criterio que aplicaría a casi cualquier oportunidad: ¿podría funcionar algún día sin que yo tenga que estar al frente? No es necesario que opere de manera autónoma desde el primer día, pero debe existir una ruta para pasar de un negocio que depende de su fundador a uno que funciona mediante sistemas. ¿Alguien más puede encargarse de la atención al cliente? ¿Es posible establecer un proceso de ventas repetible? ¿Se pueden documentar los procedimientos? ¿Los clientes pueden seguir comprando mientras estás de vacaciones?

Si todas las funciones importantes dependen de ti, eso no es libertad. Es autoempleo con un título más atractivo.

Relacionado: Tu marca personal no es lo que publicas, es lo que queda cuando no estás

La verdadera oportunidad está en el apalancamiento

El negocio que me interesa de cara a 2027 no es realmente una idea, sino el apalancamiento. La inteligencia artificial multiplica la capacidad de un empleado. El software potencia a una empresa pequeña. Los ingresos recurrentes facilitan la adquisición de clientes. Un equipo directivo amplía la capacidad de acción de un propietario. El capital multiplica las posibilidades de un inversionista. Y los sistemas ofrecen a los emprendedores quizá la forma más valiosa de apalancamiento: tiempo.

Así que, en lugar de preguntarte “¿cuál es el negocio más atractivo para emprender?”, pregúntate: ¿qué puedo construir o adquirir hoy que, a medida que crezca, dependa cada vez menos de mi tiempo? Si tienes poco capital, pero mucho tiempo disponible, un servicio de automatización con IA puede ser una buena opción. Si conoces el mundo de los productos y el branding, considera crear una marca de consumo de nicho. Si tienes conocimientos especializados, pero no quieres convertirte en influencer, los productos digitales pueden transformarlos en un activo. Y si tienes capital, pero poco tiempo libre, quizá valga la pena considerar un negocio con gestión profesional.

El mejor negocio no siempre es el que genera más dinero hoy. Puede ser aquel que, con el tiempo, deje de necesitarte para generar cada peso. Después de todo, tu tiempo es valioso.