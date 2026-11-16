Conclusiones Clave Estas son cinco medidas que las empresas de cualquier tamaño pueden implementar para proteger sus sistemas, información y operaciones frente al cibercrimen impulsado por IA.

Un ciberataque ya no requiere necesariamente de un equipo de especialistas que dedique varios días a identificar vulnerabilidades y encontrar la manera de aprovecharlas, pues los grupos criminales están comenzando a delegar buena parte de estas actividades a agentes de inteligencia artificial (IA) capaces de detectar fallas, obtener credenciales y ejecutar distintas tareas con una intervención humana cada vez menor.

Para las empresas, esto representa un riesgo importante, sobre todo si consideramos que muchas todavía dependen de procesos manuales para proteger sus sistemas, mientras los atacantes cuentan con herramientas que les permiten actuar en cuestión de horas.

Los casos recientes muestran cómo está evolucionando esta amenaza. Check Point Research documentó las operaciones de GOLD OGRE, un grupo de ransomware que utilizó agentes de IA para automatizar distintas actividades relacionadas con sus ataques Aur0ra, desde el reconocimiento de sistemas y la búsqueda de información sensible hasta tareas que facilitan el desplazamiento dentro de una red comprometida.

Lo preocupante es que estas herramientas permiten realizar de manera coordinada actividades que antes requerían varias horas de trabajo especializado, con lo cual los delincuentes pueden ampliar sus operaciones sin necesidad de incrementar proporcionalmente sus recursos humanos.

Algo similar ocurrió con VAPOR PANDA, un grupo de espionaje vinculado con China que utilizó ARTEX, una plataforma habilitada con inteligencia artificial, para dirigir operaciones contra más de 200 organizaciones en al menos 14 países, entre ellas dependencias gubernamentales, compañías de telecomunicaciones y empresas del sector defensa.

Aunque esto no significa que todos los ataques hayan tenido éxito, el caso permite dimensionar el alcance que puede adquirir una operación cuando incorpora herramientas de automatización. Además, estas capacidades comienzan a utilizarse entre distintos grupos criminales, lo que podría facilitar que organizaciones con menos recursos técnicos desarrollen ataques cada vez más complejos.

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5 claves para blindar nuestros negocios en tiempos de IA

Desde una perspectiva empresarial, considero que estos casos deberían llevarnos a revisar la manera en que estamos administrando nuestros riesgos tecnológicos, especialmente porque una PyME no necesita ser el objetivo principal de una campaña internacional para resultar afectada.

Tener sistemas desactualizados, contraseñas comprometidas o servicios conectados a internet sin los controles adecuados puede ser suficiente para que un atacante encuentre una oportunidad. A esto se suma que, mediante la automatización, los delincuentes pueden identificar posibles objetivos con mayor rapidez, independientemente del tamaño o la actividad de la empresa.

También debemos prestar atención a las herramientas de IA que estamos incorporando a nuestras operaciones, ya que su utilización puede abrir nuevas vulnerabilidades cuando no existen controles adecuados.

Google Threat Intelligence Group y Mandiant han documentado ataques conocidos como LLMjacking, mediante los cuales los delincuentes obtienen credenciales para utilizar servicios de IA a costa de las organizaciones afectadas, generando en algunos casos cargos fraudulentos de hasta un millón de dólares. Esto nos obliga a considerar que una llave de acceso mal protegida no solamente puede comprometer información, sino también ocasionar pérdidas económicas importantes y afectar servicios esenciales para el funcionamiento del negocio.

Ante este panorama, hay cinco aspectos que, desde mi perspectiva, cualquier empresa debería incorporar a su estrategia de protección, comenzando por fortalecer los mecanismos de autenticación en el correo electrónico, las plataformas financieras y los servicios en la nube. Implementar autenticación multifactor resistente al phishing, mediante passkeys o llaves de seguridad, permite reducir el riesgo de que una contraseña robada sea suficiente para ingresar a una cuenta y acceder a información o recursos sensibles.

El segundo aspecto es mantener actualizados los sistemas, particularmente aquellos que están expuestos a internet, pues si una vulnerabilidad puede ser aprovechada pocas horas después de hacerse pública, esperar semanas para instalar un parche de seguridad representa un riesgo innecesario. Automatizar las actualizaciones y contar con un inventario de las aplicaciones, plataformas y servicios que utiliza la empresa son medidas relativamente sencillas que ayudan a reducir las oportunidades de ataque y facilitan la identificación de posibles puntos vulnerables.

En tercer lugar, es necesario mejorar la administración de las credenciales digitales, incluyendo contraseñas, tokens y llaves de acceso a servicios de inteligencia artificial, que por ningún motivo deberían almacenarse en documentos compartidos o quedar expuestos en el código de las aplicaciones. Contar con mecanismos centralizados para protegerlas, renovarlas y revocarlas cuando exista una posible filtración resulta fundamental, al igual que establecer límites de consumo y gasto en los servicios de IA para evitar que un acceso no autorizado termine generando consecuencias económicas importantes.

El cuarto aspecto tiene que ver con los propios agentes de inteligencia artificial que las empresas comienzan a utilizar para automatizar procesos, consultar información o interactuar con distintas aplicaciones. Aunque estas herramientas ofrecen oportunidades importantes para mejorar la productividad, también requieren permisos claramente definidos, ya que otorgarles acceso a sistemas o información que no necesitan puede generar vulnerabilidades. Lo mismo sucede con los conectores, servidores MCP y componentes externos que se integran a estas soluciones, cuyo funcionamiento y procedencia deben revisarse con los mismos criterios de seguridad que aplicaríamos a cualquier desarrollo tecnológico.

Finalmente, considero indispensable que las empresas cuenten con un plan de respuesta ante incidentes, independientemente de su tamaño o presupuesto. Para una organización pequeña puede ser suficiente comenzar con un documento que establezca quién debe tomar las decisiones, a qué proveedores contactar, cómo aislar los equipos afectados y qué procedimientos seguir para recuperar la información y restablecer las operaciones. Si a esto se suman respaldos probados y registros de actividad que permitan detectar comportamientos inusuales, la empresa tendrá mayores posibilidades de contener un ataque antes de que sus consecuencias comprometan la continuidad del negocio.

Ninguna de estas medidas requiere necesariamente inversiones extraordinarias, aunque sí exige disciplina y, sobre todo, el compromiso de quienes estamos al frente de las organizaciones.

Con frecuencia, la ciberseguridad recibe atención hasta que ocurre un incidente, cuando muchas de sus consecuencias podrían prevenirse o reducirse mediante controles básicos y una supervisión constante. Por eso, seguir considerando la protección digital como una responsabilidad exclusiva del área de tecnología resulta cada vez menos viable, especialmente en empresas cuya operación depende de plataformas, información y servicios conectados.

En un entorno digital que transforma tanto las oportunidades de crecimiento de las empresas como las capacidades de quienes buscan vulnerarlas, entender las implicaciones de la ciberseguridad debe formar parte de las decisiones estratégicas de cualquier negocio.

Para los emprendedores, proteger la información, los sistemas y los recursos digitales es también una manera de cuidar la continuidad de sus operaciones, la confianza de sus clientes y el patrimonio que han construido. Y esa responsabilidad comienza mucho antes de enfrentar un incidente.