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Conclusiones Clave El crecimiento de la matrícula universitaria es desigual: las carreras relacionadas con las profesiones de la salud, la ciencia de datos y los programas de certificación de corta duración ganan terreno, mientras que la inscripción en posgrados de ciencias de la computación cayó alrededor de 14% en el otoño de 2025.

Los estudiantes parecen inclinarse por programas que ofrecen trayectorias profesionales claras, aunque factores como los cambios demográficos, los costos educativos y las transformaciones del mercado laboral también influyen en estas tendencias.

La matrícula universitaria en Estados Unidos sigue creciendo, pero las carreras y los programas que atraen a los estudiantes están cambiando. Mientras algunas disciplinas académicas experimentan un repunte en la demanda, otras registran una disminución en el número de estudiantes inscritos, lo que plantea preguntas importantes sobre la evolución de las preferencias de los estudiantes y si las universidades están adaptándose con suficiente rapidez.

Un estudio reciente del Centro de Investigación del National Student Clearinghouse revela que el crecimiento de la matrícula no se distribuye de manera uniforme entre las distintas áreas académicas. Las carreras relacionadas con las profesiones de la salud, algunas disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las certificaciones orientadas al desarrollo profesional están ganando terreno, mientras que la matrícula en ciencias de la computación ha disminuido en ciertas categorías de programas académicos.

Para los directivos universitarios, estos cambios representan un desafío que va mucho más allá de atraer a un mayor número de estudiantes. Necesitan entender hacia dónde se está desplazando la demanda educativa, qué indican estas tendencias sobre las características de la fuerza laboral del futuro y cómo deben responder sus instituciones.

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¿Qué programas académicos están atrayendo a más estudiantes?

La educación relacionada con las profesiones de la salud se perfila como una de las áreas con mayor crecimiento en la matrícula. De acuerdo con el National Student Clearinghouse, la inscripción en programas de formación en ciencias de la salud en instituciones de educación superior de dos años aumentó 7.7% en el otoño de 2025, en comparación con el año anterior. Por su parte, la matrícula en ciencias biológicas en instituciones de cuatro años también registró un incremento de 3.7%.

El interés por nuevas disciplinas tecnológicas es otro fenómeno destacable. En el otoño de 2025, cerca de 80,000 estudiantes estaban inscritos en programas de ciencia de datos y análisis de datos en todo Estados Unidos, lo que refleja la creciente presencia de estas especialidades en la educación superior.

Sin embargo, no todos los programas relacionados con la tecnología siguen la misma tendencia. La matrícula en posgrados de ciencias de la computación disminuyó aproximadamente 14% en el otoño de 2025. Este contraste demuestra por qué las universidades no pueden asumir que todas las áreas de tecnología o STEM tienen el mismo nivel de demanda.

Las instituciones públicas de educación superior también están despertando un mayor interés por sus programas de formación de menor duración. Entre el otoño de 2021 y el otoño de 2025, la matrícula en programas de certificación de nivel licenciatura en estas instituciones aumentó 28.3%.

En conjunto, estas tendencias sugieren que los estudiantes están explorando una mayor variedad de opciones educativas, desde carreras especializadas hasta programas de formación más cortos, que pueden ofrecerles una conexión más directa con determinadas profesiones.

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¿Qué está impulsando el cambio en las preferencias de los estudiantes?

Los cambios en las tendencias de matrícula podrían reflejar una reevaluación más amplia de la relación entre la educación y el empleo.

Al elegir una institución de educación superior, los estudiantes deben considerar el costo de las colegiaturas, el tiempo que necesitan para completar un programa académico y las oportunidades laborales que tendrán al graduarse. Por ello, los programas que ofrecen salidas profesionales bien definidas pueden resultar particularmente atractivos.

El sector de la salud ofrece un buen ejemplo. Muchas profesiones requieren títulos específicos, certificaciones o formación clínica, lo que hace relativamente clara la conexión entre la educación y las oportunidades de empleo. La demanda sostenida de trabajadores de la salud también puede influir en la manera en que los futuros estudiantes evalúan estos programas.

El panorama es más complejo en el ámbito tecnológico. La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que se realizan algunas tareas técnicas, lo que podría modificar la percepción de las carreras tradicionales en ciencias de la computación y, al mismo tiempo, despertar el interés por especialidades más concretas, como el análisis de datos.

Sin embargo, las tendencias de matrícula por sí solas no permiten determinar por qué los estudiantes están cambiando sus preferencias académicas. Los cambios demográficos, la capacidad de las instituciones educativas, los costos de las colegiaturas, los patrones migratorios y las expectativas sobre el mercado laboral también pueden influir en estas decisiones.

La lección para las universidades es que la demanda estudiantil no es estática. Comprender los factores que impulsan los cambios en las preferencias se ha vuelto fundamental para la planeación académica.

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Por qué las universidades deben replantear la planificación de sus programas académicos

Durante décadas, las universidades han tomado decisiones sobre su oferta académica con base en los programas que ya imparten, las cifras históricas de matrícula, los recursos docentes y las prioridades institucionales. Estos factores siguen siendo importantes, pero los cambios en la demanda estudiantil exigen un enfoque más flexible y capaz de adaptarse.

Las instituciones deben evaluar periódicamente qué programas atraen a más estudiantes, cómo se comparan las tendencias de matrícula con las necesidades de profesionales en los mercados laborales regionales y nacionales, y si sus egresados encuentran oportunidades de empleo relacionadas con su formación.

Esto no significa que deban ampliar todos los programas que experimentan un crecimiento a corto plazo ni eliminar aquellos que atraviesan una caída temporal en la matrícula. Las tendencias de inscripción pueden fluctuar y algunas disciplinas ofrecen un importante valor educativo y social, incluso cuando no conducen directamente a una profesión específica.

En cambio, las universidades necesitan combinar los datos de matrícula con las proyecciones de empleo, los resultados profesionales de sus egresados y la retroalimentación de los empleadores.

Por ejemplo, el creciente interés por los programas relacionados con las ciencias de la salud podría justificar la creación de más convenios con instituciones clínicas o la ampliación de la capacidad de formación, siempre que las necesidades del mercado laboral respalden esa expansión. De manera similar, los cambios en el interés por las distintas disciplinas tecnológicas pueden abrir oportunidades para actualizar los planes de estudio, introducir programas interdisciplinarios o incorporar nuevas competencias técnicas en las carreras existentes.

La colaboración con los empleadores también puede ayudar a las instituciones educativas a identificar las brechas entre la formación académica y las expectativas del mundo laboral. Al involucrar a empresas y representantes de distintas industrias en las discusiones sobre los planes de estudio y las oportunidades de aprendizaje práctico, las universidades pueden adaptar mejor sus programas sin sacrificar sus estándares académicos.

En última instancia, una planificación académica eficaz exige que las instituciones se anticipen a los cambios, en lugar de reaccionar únicamente cuando las tendencias de matrícula se vuelven demasiado evidentes para ignorarlas.

Ayudar a los estudiantes a tomar decisiones académicas mejor informadas

Las universidades también tienen la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a comprender las implicaciones de sus decisiones académicas.

Que un programa tenga una matrícula creciente no significa necesariamente que sea la mejor opción para todos los estudiantes, del mismo modo que una disminución en el número de inscritos no implica automáticamente que una disciplina ofrezca pocas oportunidades profesionales.

Los futuros estudiantes necesitan información accesible sobre los requisitos de cada programa, las posibles trayectorias profesionales, los ingresos potenciales de los egresados y las oportunidades para continuar su formación académica.

La orientación académica y profesional puede desempeñar un papel más proactivo al ayudar a los estudiantes a conectar sus intereses y aptitudes con objetivos educativos y profesionales realistas.

La tecnología puede facilitar este proceso al hacer más accesible la información sobre los programas y ayudar a los asesores a ofrecer orientación más personalizada. Sin embargo, una asesoría realmente útil debe tomar en cuenta las aspiraciones individuales, en lugar de basarse únicamente en las tendencias de matrícula o las proyecciones salariales.

Para las instituciones educativas, ofrecer esta transparencia puede ayudar a los estudiantes a tomar decisiones mejor fundamentadas y, al mismo tiempo, fortalecer la relación entre su oferta académica y los resultados profesionales a largo plazo.

Las universidades deben prepararse para una demanda en constante evolución

Los cambios actuales en las tendencias de matrícula son un recordatorio de que la demanda académica seguirá evolucionando junto con la tecnología, las necesidades de las industrias y las expectativas de los estudiantes.

Las universidades que se basan exclusivamente en las cifras históricas de matrícula corren el riesgo de pasar por alto nuevas oportunidades y necesidades cambiantes de los estudiantes. Sin embargo, reaccionar ante cada tendencia de corto plazo puede ser igualmente problemático.

Las instituciones mejor preparadas para el futuro serán aquellas que evalúen constantemente sus programas, fortalezcan sus vínculos con los empleadores y utilicen datos y evidencia para orientar sus decisiones académicas.

El objetivo no es simplemente ofrecer las carreras más populares, sino construir una oferta académica que siga siendo pertinente, flexible y capaz de preparar a los estudiantes para un mercado laboral muy distinto al que las universidades atienden hoy.