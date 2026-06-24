Conclusiones Clave Un número creciente de egresados recientes está tomando el riesgo de fundar su propia empresa en lugar de unirse a una gran firma de tecnología.

Un nuevo reporte de la firma de capital de riesgo SignalFire analizó los perfiles de LinkedIn de más de 10,000 personas con título de licenciatura por año.

El reporte encontró que el porcentaje de egresados de Ciencias de la Computación que se identificaron como fundadores se duplicó entre 2022 y 2025.

Durante años, la meta laboral por defecto para los estudiantes de Ciencias de la Computación era conseguir un puesto bien pagado en Google, Meta o algún otro gigante tecnológico. Ahora, cada vez más egresados están reorientando sus ambiciones. En lugar de irse a trabajar a una FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) al graduarse, están asumiendo el riesgo de fundar su propia empresa.

Varias fuerzas están convergiendo para convertir al “fundador” en el nuevo trabajo soñado en los campus universitarios. Primero, el canal tradicional que conectaba un título en Ciencias de la Computación con un empleo en las tecnológicas se ha debilitado. Las contrataciones han disminuido, y las herramientas automatizadas han reducido la necesidad de grandes equipos de ingenieros junior.

RecientementeThe Wall Street Journal reportó que, para muchos egresados, lanzar un nuevo negocio se siente como la opción racional ante meses de enviar solicitudes sin respuesta u ofertas de trabajo canceladas.

Además, las herramientas de inteligencia artificial (IA) han reducido el costo de sacar adelante un producto mínimo viable, lo que permite que equipos pequeños creen productos que antes requerían de departamentos completos. En este entorno, el camino del emprendimiento ya no se ve como una rareza, sino como una opción competitiva para los ambiciosos egresados de Ciencias de la Computación que quieren tomar el control de su carrera.

Tejas Prabhune, uno de los egresados recientes, se graduó el mes pasado de la Universidad de California en Berkeley con una licenciatura en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Le contó al Journal que decidió apostar por sí mismo y lanzar una nueva startup de machine learning, en lugar de trabajar en una startup ajena o en una gran empresa de IA.

“Ganas autonomía, ganas velocidad, y puedes trabajar de cerca con la gente que te gusta”, le dijo Prabhune al medio sobre las ventajas de emprender. “Creo que tomé una decisión difícil, hasta un poco irracional, pero más allá de lo difícil, vamos a seguir enfocados en construir nuestra empresa”.

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Lo que muestran los datos

Un nuevo reporte de la firma de capital de riesgo SignalFire, visto por The Wall Street Journal, analizó los perfiles de LinkedIn de más de 10,000 personas con licenciatura por año. El reporte encontró que el porcentaje de egresados de Ciencias de la Computación que se describían como fundadores se duplicó: pasó de 2.9% en 2022 a 6% en 2025.

La Universidad de Stanford tuvo la mayor proporción de egresados de Ciencias de la Computación de 2025 que se convirtieron en fundadores, con casi 17%. Le siguieron Caltech y Harvard, con poco más de 8% de sus egresados de Ciencias de la Computación de 2025 fundando empresas.

Asher Bantock, jefe de investigación de SignalFire, planteó que más recién egresados se están volviendo emprendedores en parte porque es más difícil conseguir empleo. Alrededor del 13% de los egresados de Ciencias de la Computación de 2025 trabaja como ingeniero de software en las doce empresas tecnológicas más grandes, una caída frente a casi el 25% de la generación de 2022, señaló.

La contratación de recién egresados con un año de experiencia o menos ha disminuido dramáticamente tanto en las grandes empresas tecnológicas como en las startups, una tendencia que SignalFire llama junior lockout (exclusión de talento junior). Según SignalFire en 2025, solo el 3% de las contrataciones nuevas en empresas en etapa temprana fueron para puestos de nivel inicial, comparado con el 15% hace una década.

Al mismo tiempo, los inversionistas de capital de riesgo están respaldando cada vez a más emprendedores jóvenes. “Este año hemos respaldado a más estudiantes que dejaron la universidad y a más recién egresados que nunca”, dijo a The Wall Street Journal Jeremy Fiance, fundador y socio gerente de la firma de capital de riesgo House Fund.