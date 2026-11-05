Google está dispuesto a darles a las escuelas un mayor control sobre el uso de sus herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de los estudiantes, pero hay una condición importante: las escuelas que bloqueen por completo la IA también perderán el acceso de los alumnos al motor de búsqueda (Google Search), según informa The New York Times.

A principios de 2027, Google desactivará de forma predeterminada sus herramientas de IA para los estudiantes de educación básica y media superior (K-12), a menos que los administradores decidan habilitarlas. Sin embargo, dado que las funciones de IA ya están integradas en el buscador, las escuelas que mantengan desactivada la IA también perderán el acceso a las búsquedas. Esta nueva política llega en un momento en que crece la resistencia al uso de estas tecnologías. En septiembre, Nueva York y Los Ángeles, ambas ciudades clientes de Google, limitaron el acceso de los estudiantes a la IA generativa, mientras que el estado de Nueva York acaba de aprobar una ley para proteger a los menores del uso de chatbots.

“La búsqueda y la IA están profundamente integradas”, explica Chris Phillips, vicepresidente de Google para el sector educativo. Los distritos escolares que permitan el uso de IA podrán ofrecer a sus estudiantes una de dos opciones de búsqueda: la versión estándar de Google Search con resúmenes generados por IA (AI Overviews), o una versión orientada a la enseñanza, impulsada por Guided Learning, una función de Gemini diseñada para guiar a los estudiantes paso a paso en el aprendizaje de distintos temas, en lugar de simplemente proporcionarles las respuestas.

Sin embargo, no todos ven bien el nuevo plan. Según The New York Times, Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), afirma que Google está utilizando su “monopolio en las búsquedas para coaccionar a las escuelas” y obligarlas a adoptar su IA.