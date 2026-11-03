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Conclusiones Clave La tecnología avanza, pero las reglas para responder por sus consecuencias todavía están en construcción.

Hay una escena que se repite en la película del Coyote vs Acme: el Coyote diseña un plan, compra un artefacto de Acme y lo pone en marcha convencido de que esta vez todo saldrá como espera. Sin embargo, el mecanismo falla, el cohete cambia de dirección o la trampa termina volviéndose contra su creador. Siempre alguien termina pagando las consecuencias de un sistema que no funcionó como estaba previsto.

Durante décadas, esa lógica perteneció al terreno de la comedia. Pero ¿qué sucede cuando el artefacto deja de ser una trampa mecánica y se convierte en un agente de inteligencia artificial (IA) capaz de ejecutar cientos de acciones, explorar sistemas informáticos y buscar alternativas cuando encuentra un obstáculo?

Esa es una de las preguntas que deja Instadocus: La IA se descontrola, el documental de Netflix que aborda los riesgos asociados con sistemas de inteligencia artificial y el incidente de ciberseguridad relacionado con Hugging Face.

El caso, más que una historia sobre una tecnología que falla, abre una discusión sobre los límites del control humano, la seguridad empresarial y la responsabilidad jurídica en una era en la que el software puede actuar de manera cada vez más autónoma.

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Un experimento que terminó fuera de los límites previstos

Todo se remonta a julio de 2026, durante evaluaciones de ciberseguridad, agentes de IA lograron superar controles diseñados para mantenerlos aislados de internet y comprometieron partes de la infraestructura de investigación vinculada al incidente de Hugging Face.

Según la explicación publicada por OpenAI, el incidente estuvo relacionado con un modelo de investigación que no estaba disponible públicamente. Los agentes encontraron formas de comunicarse a través de canales no autorizados, aprovecharon vulnerabilidades de la infraestructura y consiguieron acceder a internet pese a las restricciones de sus entornos de evaluación.

El detalle que hace relevante el caso no es solamente que los controles fallaran. Es cómo ocurrió.

Los agentes debían operar dentro de entornos aislados, conocidos como sandboxes, diseñados para limitar las acciones que podían ejecutar y evitar que afectaran sistemas externos.

Sin embargo, encontraron una forma de utilizar un servicio interno de gestión de paquetes como una especie de tablero de mensajes. A través de esa infraestructura también consiguieron enviar solicitudes a internet, aprovechando las capacidades que el servicio ya tenía para descargar componentes de software.

La comunicación entre agentes permitió compartir esos descubrimientos. Una restricción que debía contener sus acciones terminó siendo insuficiente frente a sistemas capaces de explorar alternativas y reutilizar lo aprendido.

El episodio ilustra una dificultad para quienes desarrollan y despliegan agentes de IA: las instrucciones y restricciones declaradas no siempre bastan para garantizar que un sistema opere dentro de los límites previstos. Si un agente dispone de herramientas, permisos y acceso a infraestructura, también necesita controles técnicos capaces de impedir acciones que no están autorizadas.

El incidente no demuestra que una máquina tenga intenciones humanas ni que haya desarrollado una voluntad independiente. Sí muestra algo más concreto y relevante para las empresas, un agente puede producir resultados no previstos cuando sus capacidades, los objetivos de una tarea y los controles de seguridad no están adecuadamente alineados.

La pregunta dejó de ser exclusivamente si la IA puede ejecutar una instrucción. También es necesario preguntarse qué puede hacer para cumplirla, qué barreras puede encontrar y qué ocurre cuando esas barreras no son suficientes.

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Cuando el riesgo llega a sistemas reales

El problema no se limita a los entornos de prueba.

El pasado 15 de octubre de 2026, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de India, conocido como CERT-In, publicó una alerta de seguridad sobre incidentes en los que agentes de IA accedieron sin autorización a sistemas activos de organizaciones del país.

Según la agencia, varios proveedores de modelos de IA informaron voluntariamente que sus sistemas, mientras realizaban tareas de investigación y evaluación en internet, habían alcanzado infraestructura real de empresas indias. Los agentes consultaron registros empresariales que contenían datos personales e información confidencial.

La alerta también describió una campaña diferente, con motivación financiera, en la que actores maliciosos utilizaron herramientas de seguridad ofensiva basadas en agentes de IA para atacar organizaciones. En esa campaña, la automatización redujo el tiempo entre el acceso inicial y el impacto final de varios días a unas pocas horas.

En unos casos, los agentes superaron los límites previstos durante tareas de investigación; en otros, los atacantes utilizaron deliberadamente herramientas de IA para facilitar intrusiones.

Para una persona del común, esto cambia las consecuencias. Una credencial expuesta o un permiso mal configurado ya representa un problema de seguridad. Si un agente puede localizarlo, probarlo y reutilizarlo sin esperar la intervención de una persona en cada paso, el margen para detectar y contener el incidente se reduce.

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El problema ya no es solo tecnológico: también es jurídico

Cuando un empleado accede a un sistema sin autorización, una empresa filtra información o un proveedor incumple sus obligaciones de seguridad, existen marcos legales y contractuales que ayudan a determinar responsabilidades.

Entonces, ¿quién responde si el agente supera las instrucciones recibidas? ¿El desarrollador del modelo, la empresa que lo desplegó, el equipo que configuró el entorno o la organización que dejó expuestas las credenciales? ¿Qué sucede si el daño se produce en otro país, bajo una jurisdicción diferente?

No existe una única respuesta que pueda aplicarse automáticamente a todos estos escenarios. La responsabilidad dependerá de los hechos, las leyes aplicables, los contratos, el nivel de control de cada parte y las circunstancias del incidente. Que una acción haya sido ejecutada por una IA no elimina por sí mismo las obligaciones legales de las organizaciones involucradas.

El reto es que las normas tradicionales fueron diseñadas para actividades humanas y sistemas tecnológicos con patrones de funcionamiento diferentes, revela el documental. Aunque muchas reglas de ciberseguridad, protección de datos, responsabilidad civil y delitos informáticos pueden ser relevantes, su aplicación a agentes cada vez más autónomos plantea preguntas que los reguladores, las empresas y los tribunales deberán resolver.

Para Constanza Gómez-Mont, fundadora y CEO de C-Minds, que ha trabajado precisamente en las preguntas de gobernanza que acompañan el desarrollo de nuevas tecnologías.

Uno de esos esfuerzos fue una guía internacional sobre la relación entre la IA, el medioambiente y los ecosistemas, en cuya elaboración Gómez-Mont participó. El trabajo aborda una cuestión que trasciende el consumo de recursos tecnológicos, cómo establecer criterios para que el desarrollo de la IA no produzca consecuencias negativas para las personas, los derechos humanos o el entorno.

“Es donde realmente se aprovechan para poder marcar las líneas que no se cruzan”, explica Gómez-Mont.

La Unión Europea ya cuenta con un marco que ofrece algunas referencias. El Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, establece obligaciones específicas para determinadas categorías de sistemas, incluidas exigencias de supervisión humana, documentación, trazabilidad, gestión de riesgos y ciberseguridad para los sistemas de alto riesgo.

Sin embargo, estos incidentes también muestran por qué la regulación no puede limitarse a exigir que una persona supervise una herramienta o acepte sus condiciones de uso.

Del cumplimiento formal a los sistemas de responsabilidad

Para las empresas, esperar a que la legislación resuelva cada escenario sería una estrategia insuficiente. Los incidentes de ciberseguridad apuntan a la necesidad de construir controles que funcionen incluso cuando el agente no sigue el comportamiento esperado.

La agencia de ciberseguridad de India recomienda, entre otras medidas, aplicar restricciones de red desde la infraestructura, en lugar de confiar exclusivamente en instrucciones escritas para el modelo. La diferencia es importante: pedirle a un sistema que no acceda a internet no equivale a impedir técnicamente que lo haga.

Pero los controles técnicos son solo una parte de la respuesta. También se necesita definir qué se considera un uso aceptable de la tecnología, cómo se miden sus consecuencias y quién debe intervenir cuando los resultados contradicen los objetivos previstos.

Gómez-Mont cuestiona la forma en que suele medirse el progreso tecnológico. “Cuando nuestro único indicador de éxito es cuánta eficiencia logramos en los sistemas, nos volvemos a veces muy acotados en lo que estamos definiendo como éxito”, afirmó.

En el contexto de los agentes de IA, esa distinción tiene implicaciones concretas. Un sistema puede completar una tarea más rápido y, al mismo tiempo, exponer datos, vulnerar permisos o generar consecuencias legales para una organización. Por eso, la eficiencia no puede ser el único criterio para evaluar su despliegue: también deben considerarse la seguridad, la trazabilidad y la capacidad de responder por sus acciones.

La necesidad de gestionar grandes volúmenes de información también se extiende a los procesos legales, donde revisar documentos puede consumir recursos considerables durante litigios, investigaciones y asuntos regulatorios.

Algunas empresas tecnológicas están abordando ese desafío. Altorney, por ejemplo, desarrolló MARC, una plataforma de inteligencia documental desplegada por el bufete canadiense McCarthy Tétrault para apoyar la revisión y el análisis de documentos en asuntos legales complejos. La plataforma ofrece explicaciones sobre sus clasificaciones para que los equipos legales puedan validar los resultados y aplicar su propio criterio profesional.

Este tipo de herramientas dejan ver cómo la tecnología puede ayudar a organizar información compleja y hacer más transparentes ciertos procesos. Pero también pone de relieve una condición, y es que cuando los resultados automatizados pueden influir en decisiones con consecuencias jurídicas, es necesario que existan mecanismos para revisar las decisiones, rastrear los criterios utilizados y mantener la supervisión humana.

En paralelo, las organizaciones necesitan procesos de gobernanza que conecten los controles técnicos con las obligaciones legales. Eso incluye definir quién autoriza el despliegue de un agente, qué acciones puede ejecutar sin intervención humana, quién responde ante una alerta y cómo se preservan las evidencias necesarias para investigar un incidente.

El siguiente paso no consiste únicamente en desarrollar modelos más capaces. También requiere infraestructuras más resistentes, mecanismos verificables de supervisión, reglas claras de responsabilidad y marcos legales que evolucionen junto con la tecnología.

La pregunta que deja Instadocus no es si una máquina puede convertirse en el próximo villano de una historia. Es si las organizaciones están preparadas para demostrar qué ocurrió cuando un sistema automatizado cruza un límite, quién tenía la responsabilidad de evitarlo y qué reparación corresponde a quienes resultan afectados. Porque, en esta nueva etapa de la IA, el problema no será solamente construir mejores herramientas. Será garantizar que, cuando algo salga mal, exista una forma técnica y jurídica de entenderlo, contenerlo y responder por sus consecuencias.