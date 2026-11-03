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Conclusiones Clave Aunque la inteligencia artificial concentra buena parte del nuevo capital de riesgo en América Latina, las startups enfrentan mayores dificultades para conseguir financiamiento en sus siguientes etapas de crecimiento.

La inversión en startups latinoamericanas ha repuntado ligeramente a lo largo de este año, y la inteligencia artificial (IA) tiene mucho que ver. Actualmente no solo sorprende la cantidad de vibecoders que están creando proyectos entusiastas que, en muchos casos, son impresionantes. También estamos viendo una serie de fundadores que están aprovechando el auge de esta tecnología para crear soluciones o negocios con gran proyección.

Ciertamente, este fenómeno no es exclusivo de la región. Pero es determinante hoy que más fondos de capital de riesgo buscan oportunidades en un mercado que comienza a recuperar el interés y la confianza. El informe de LAVCA muestra la magnitud de este cambio: durante el primer semestre de 2026, el 55% de las startups latinoamericanas que recibieron su primera ronda de capital de riesgo pertenecían al sector de inteligencia artificial. Para tener una idea del auge actual, la proporción fue del 30% en 2025 y de apenas el 6% en 2020.

Las startups de IA y aprendizaje automático consiguieron $423 millones de dólares en 94 rondas durante los primeros seis meses del año. La cifra representa más del 80% de todo el capital que captaron estas empresas durante 2025, cuando sumaron $522 millones de dólares.

El crecimiento confirma que la IA está modificando las prioridades de los emprendedores y los fondos de inversión, pero el volumen general de financiación todavía está lejos de los niveles alcanzados durante el auge de capital de riesgo de 2021.

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Más inversión, pero para un grupo más reducido de startups

El monto total invertido a través de fondos de capital de riesgo en negocios de América Latina durante el primer semestre de 2026 fue de cerca de $2,400 millones de dólares, ligeramente superior al promedio de $2,200 millones de dólares invertidos desde el segundo semestre de 2022.

No podemos decir que haya problemas en cuanto al capital de inversión que llega, pero sí se nota una brecha en la asignación de los recursos. De 3,032 startups latinoamericanas financiadas desde el 2020 a través de inversiones de capital de riesgo, solo el 27% ha conseguido una nueva ronda de financiamiento en los últimos 18 meses.

El informe destaca una tendencia a la baja en las tasas de transición de una etapa de financiamiento a otra. Por ejemplo, se ha vuelto difícil para los emprendimientos pasar de la ronda de semilla a la Serie A y de la Serie A a la Serie B.

Esta tendencia es característica de un mercado donde existe un enfoque cada vez mayor en la eficiencia del capital. Hace un tiempo, los inversores priorizan la capacidad de hacer dinero incluso antes de asignar activos adicionales.

La situación no implica que las inversiones hayan dejado de fluir. Por el contrario, la imagen que se ha visto durante el tercer trimestre muestra una recuperación, aunque con grandes diferencias en el desarrollo entre las empresas.

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México supera a Brasil en financiación durante 2026

De acuerdo con los datos del análisis publicado por Crunchbase, las startups latinoamericanas captaron $1,300 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento del 26% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el resultado fue un 9% inferior al del segundo trimestre.

Uno de los cambios aparece en la distribución geográfica de las inversiones. México acumuló $1,520 millones de dólares en financiación de capital de riesgo durante los primeros nueve meses de 2026, superando los $1,080 millones de Brasil.

Se trata de una variación relevante en una región donde el mercado brasileño ha sido históricamente el principal receptor de estos recursos.

No obstante, el volumen de inversión no cuenta toda la historia. Según Igor Piquet, vicepresidente y responsable de América Latina de Endeavor Catalyst, citado por Crunchbase, una parte importante del capital mexicano está concentrada en unas pocas compañías, mientras Brasil conserva una mayor amplitud de operaciones.

Colombia también aparece entre los mercados relevantes. Durante el tercer trimestre, la empresa de energía limpia Erco Energía consiguió una ronda Serie C de $129 millones de dólares, una de las operaciones más grandes de la región durante ese periodo.

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Los inversionistas buscan empresas con capacidad de escalar

El comportamiento de las rondas de financiación también ofrece pistas sobre las prioridades actuales del mercado. Durante el tercer trimestre, las inversiones en etapas semilla y de ángeles alcanzaron los $266 millones, un aumento del 62% frente al mismo periodo de 2025.

En contraste, las rondas de etapas tempranas, principalmente Series A y B, sumaron $288 millones, una caída interanual del 34%.

La diferencia muestra que todavía existe interés por financiar nuevas ideas y compañías en sus primeras etapas, pero conseguir capital para avanzar hacia una operación más consolidada representa un desafío distinto.

Esto implica que desarrollar una solución tecnológica atractiva ya no es suficiente. También necesitan demostrar que existe un mercado dispuesto a pagar por ella, que el modelo de negocio puede sostenerse y que la compañía tiene capacidad para crecer sin depender permanentemente de nuevas inyecciones de capital.

La inteligencia artificial puede ofrecer ventajas en productividad, automatización y desarrollo de nuevos productos, pero también está aumentando la competencia entre startups que buscan resolver problemas similares. En ese escenario, la diferenciación tecnológica debe ir acompañada de una estrategia comercial y financiera clara.

Latinoamérica está viviendo una nueva etapa de interés por parte de los fondos internacionales. Pero no basta con alcanzar la primera ronda de inversión, sino con convertir ese capital en una empresa rentable, competitiva y preparada para crecer más allá de su mercado inicial.