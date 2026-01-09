Conclusiones Clave La cultura laboral es un factor decisivo al aceptar una oferta, incluso por encima de la compensación.



Las tasas de rotación pueden revelar problemas de liderazgo, expectativas insostenibles o falta de desarrollo profesional.



Tanto una rotación muy alta como una permanencia extrema pueden ser señales de alerta.



Un rango saludable de permanencia (entre tres y siete años) suele indicar estabilidad y crecimiento real.



Hacer las preguntas correctas durante la entrevista te puede ayudar a detectar riesgos antes de aceptar el puesto.

Cuando recibes una oferta laboral, es importante considerar una variedad de factores para determinar si el puesto es adecuado para ti.



Entre las principales consideraciones podrían estar el salario base, el paquete de beneficios, las horas de trabajo, las opciones para trabajar de manera remota o presencial, el título del puesto, las oportunidades de networking y más.

Sin embargo, un detalle que podrías pasar por alto, o al menos no darle tanta importancia como los demás, es cuánto tiempo tienden a permanecer los empleados en la empresa.



Las altas tasas de rotación pueden ser una señal de un ambiente laboral menos que ideal. Después de la compensación, los profesionales de recursos humanos señalaron que la falta de desarrollo y avance profesional y la flexibilidad inadecuada están entre las principales razones por las que los empleados dejan un trabajo, según un informe de SHRM Research.

Según el estudio, las expectativas laborales insostenibles y los líderes indiferentes o poco inspiradores también contribuyen a la rotación, ambos rasgos característicos de un ambiente laboral tóxico.



Si las altas tasas de rotación son malas, entonces las empresas con empleados leales por una década o más deben ser buenos lugares para trabajar, ¿cierto? Quizás no.



En un video de TikTok publicado el mes pasado, Courtney Elliott, graduada de MBA en Wharton y actual estudiante de doctorado, compartió su perspectiva sobre la situación: si todos en una empresa llevan menos de seis meses o más de diez años, podría ser una señal de alerta.

“Para mí, eso indica que solo atraen y retienen a un tipo de personalidad muy específico, y es demasiado arriesgado saber si tu personalidad encajará allí o no”, afirma Elliott.

Según Elliott, tener un número de empleados que permanezcan entre tres y siete años puede ser una señal positiva, ya que demuestra que las personas no renuncian ni son despedidas después de un año.



