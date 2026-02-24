Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La mentoría potencia habilidades, amplía oportunidades y fortalece la satisfacción laboral.

Un buen mentor te puede ayudar a superar desafíos y a tomar decisiones estratégicas con perspectiva.



La mentoría también genera redes de contacto que impulsan el crecimiento profesional y empresarial.

Ya sea que estés comenzando una nueva etapa en tu carrera o reflexionando sobre décadas de experiencia, la mentoría es clave para prosperar profesionalmente.

Los mentores inspiran a nuevos talentos a perfeccionar sus habilidades únicas y aprovechar las oportunidades. A medida que un profesional crece, quien fue aprendiz se convierte en mentor, moldeado por quienes lo guiaron al inicio. Estas son cuatro razones por las que la mentoría puede ofrecer beneficios integrales para ti, tu equipo y tu trabajo.

Desarrollo de habilidades

Como expertos en distintas disciplinas, los mentores aportan una amplia variedad de experiencias a sus colegas más jóvenes y a sus organizaciones. El valor de un mentor es realmente profundo. Según una encuesta conjunta de CNBC y SurveyMonkey sobre la felicidad en el trabajo, el 91% de las personas con mentores se sienten satisfechas con su empleo, y el 71% considera que su empresa les brinda buenas oportunidades para avanzar en su carrera, en comparación con solo el 47% de quienes no tienen un mentor.

Uno de los muchos beneficios de la mentoría es el desarrollo de habilidades personalizadas. Gracias a su profundo conocimiento del sector, los líderes pueden:

Orientar en áreas de mejora compartiendo conocimientos especializados y mejores prácticas adaptadas a las necesidades del aprendiz.

Brindar consejos sobre cómo construir relaciones profesionales y estrategias para fortalecerlas.

Fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo para crecer a lo largo de la carrera.

Ser ejemplo de habilidades blandas como comportamientos de liderazgo y técnicas eficaces de comunicación oral y escrita.

Compartir ejemplos del mundo real que ayuden a un colega a afrontar situaciones actuales con mayor contexto.

Además, la mentoría es una relación mutuamente beneficiosa: permite al mentor mantenerse al día con nuevas tecnologías, comprender mejor las diferencias generacionales y enriquecer su perspectiva a través de experiencias diversas.

Superar los desafíos

Los desafíos son inevitables, y la forma en que los líderes ayudan a sus equipos a enfrentarlos puede marcar la diferencia entre un éxito casi seguro o un desastre inevitable. Para quienes ya han recorrido el camino y han sido testigos del auge y caída de su industria, recurrir a esas experiencias puede ser clave en momentos críticos. En otras ocasiones, lo que el equipo necesita es justamente lo contrario: una nueva perspectiva y la capacidad de desprenderse de los esquemas mentales del pasado.

En mi propia experiencia, una situación inesperada me obligó a pensar más allá de los protocolos establecidos como mentor. Me asignaron la dirección de un nuevo grupo y descubrí que las metodologías anteriores y los programas ya existentes no solo no ayudaban, sino que nos estaban frenando. También aprendí que cada integrante del equipo enfrentaba barreras propias que les impedían avanzar. En lugar de seguir el plan original, comprendí que debíamos liberarnos de él y establecer nuevas pautas, adaptadas a las habilidades y dificultades individuales de cada persona. Estar presente como mentor y atender las necesidades particulares de cada uno nos permitió redefinir la estructura que realmente necesitábamos.

Esa decisión nos dejó una lección fundamental que trasciende el entorno laboral: hay que ir más allá para encontrar lo que realmente perdura.

Networking

Así como la mentoría ayuda a desarrollar habilidades, también puede abrir conexiones en la industria que potencien el crecimiento profesional del aprendiz. En discursos de graduados con honores, celebridades, premios Nobel, personas galardonadas, atletas o líderes empresariales, es común escuchar cómo la mentoría les abrió puertas que les cambiaron la vida. Para quienes provienen de entornos o trayectorias distintas a las predominantes en su sector, el networking puede ser aún más relevante.

En el mundo de las pequeñas empresas, la mentoría puede facilitar el acceso a nuevos proveedores, recomendaciones de clientes y alianzas con socios de otras industrias. Más allá de eso, las nuevas conexiones ayudan a que los negocios se integren mejor en sus comunidades locales y en las causas que les importan a sus clientes. La mentoría también le recuerda al emprendedor que su camino no tiene por qué ser solitario, sino que está rodeado de recursos, relaciones y oportunidades.

El networking es una caja de resonancia y un sistema de apoyo fundamental dentro de la mentoría.

Transmitirlo a otros

Una de las grandes ventajas de los programas de mentoría estructurados es la alegría que generan entre generaciones de mentores y aprendices. Un ejemplo que viene a la mente es el Small Biz Challenge anual de The UPS Store, una competencia en varias etapas que ofrece a pequeños empresarios la oportunidad de ganar parte de un fondo de premios de $35,000 dólares, ser destacados en un medio editorial y recibir mentoría personalizada con un experto en pequeñas empresas. Ser emprendedor o dueño de un pequeño negocio en un entorno que cambia constantemente puede resultar abrumador, y por eso The UPS Store apoya a estos líderes ofreciéndoles recursos para que crezcan, prosperen y cumplan sus sueños empresariales.

Las ganadoras del Small Biz Challenge de este año, Sydney Attis y Mikayla Garcia, fundadoras de Just Call Me Shirley, representan el espíritu que vemos en todos nuestros participantes. Gracias a las lecciones aprendidas en su proceso de mentoría y a los retos superados, hoy tienen nuevas oportunidades para ayudar a otros emprendedores a ser imparables.

Sin importar en qué etapa profesional o industria te encuentres, la mentoría siempre tiene un lugar. Une a las personas y fortalece el desarrollo empresarial desde lo más básico. Encuentros simples como reuniones quincenales, cafés informales o incluso una hora feliz pueden convertirse en espacios ideales para estas conversaciones. Ese tiempo puede integrarse naturalmente a la cultura de trabajo de tu equipo. Por todos sus beneficios, tanto a corto como a largo plazo, vale la pena considerar la mentoría como parte del crecimiento de tu negocio.

