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Conclusiones Clave Prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial no elimina los riesgos.

Establecer reglas claras y herramientas autorizadas ayuda a proteger los datos y aprovechar el potencial de tu equipo.

Hace unas semanas tomé una decisión que llevaba meses posponiendo: que todo mi equipo trabajara con la misma herramienta de inteligencia artificial (IA), pagada por mí y con cuentas del proyecto. Antes de hacer el cambio le pedí a cada persona algo muy sencillo: que me dijera qué herramientas de IA estaba usando para trabajar y con qué cuenta.

La respuesta me dejó pensando más de lo que esperaba: cada uno tenía su propio arreglo. Una cuenta personal por aquí, una versión gratuita por allá, alguna extensión del navegador que alguien instaló porque se la recomendaron. Nadie estaba haciendo nada malo; todos estaban tratando de trabajar mejor y más rápido, que es justo lo que yo les pido. Pero en esas conversaciones con la IA también estaban los guiones, las estrategias y los datos de mis clientes, en cuentas que yo no controlaba y que, si mañana alguien dejaba el equipo, se iban con esa persona.

Lo que más me pegó fue esto: mis contratos tienen una cláusula de confidencialidad. Les prometo a mis clientes que su información no sale de mi equipo. Y sin darme cuenta, una parte de esa información ya vivía en lugares que yo no podía revisar.

A esto se le llama shadow AI, o IA en la sombra: herramientas que la gente usa para trabajar sin que la empresa las haya aprobado, pagado o siquiera sepa que existen. Y está lejos de ser un caso raro. Un estudio de Google Cloud con IDC en América Latina encontró que 67% de los profesionales ya usa asistentes de IA personales para tareas de trabajo, mientras que solo 35% de las empresas les dan acceso oficial a una herramienta. La gente no está esperando a que el dueño decida. Ya decidió por su cuenta.

Lo que comparte tampoco es menor. En junio, PagerDuty publicó una encuesta a 1,250 empleados de oficina en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón: 88% ha compartido información del trabajo con herramientas públicas de IA, 34% ha metido datos de clientes y 31% documentos financieros o estrategias confidenciales. Dos de cada tres reconocen haber usado inteligencia artificial, aunque creían que la política de su empresa no lo permitía.

Ese último dato es el que más me interesa, porque hablamos de empresas grandes, con áreas de tecnología, políticas por escrito y hasta llamadas de atención formales. Si ahí la gente se brinca las reglas, imagina en una PyME donde ni siquiera hay una regla que brincarse.

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Aquí veo el error más común entre dueños de negocio. Muchos todavía dicen “nosotros aún no adoptamos IA”, como si fuera un pendiente en la agenda de la próxima junta. La realidad es que la IA ya entró a tu negocio por la puerta de atrás, en el celular de tu asistente, en la laptop de tu contador o en la cuenta gratuita del freelancer que te hace los diseños. Lo único que no has decidido es bajo qué reglas.

Y si eres profesionista independiente, ojo, porque la historia también va al revés. Para tus clientes, tú puedes ser la IA en la sombra. Cada vez que pegas su información en tu cuenta personal para armar una propuesta más rápido, estás tomando una decisión sobre sus datos que ellos nunca aprobaron.

La reacción instintiva es prohibir. Mandar un correo que diga “queda prohibido usar ChatGPT con información de la empresa” y dar el tema por cerrado. No funciona. La misma encuesta lo deja claro: la mayoría la usa, aunque cree que está prohibido, y 89% de quienes la usan en el trabajo la conocieron primero en su vida personal. Prohibirla solo garantiza que la sigan usando, ahora a escondidas y sin que nadie se atreva a preguntarte qué sí se puede.

Yo prefiero 1,000 veces pagarle una cuenta a cada persona de mi equipo, con tres o cuatro reglas claras, que fingir que nadie la usa y enterarme el día que algo se filtre. Sale mucho más barata una suscripción al mes que explicarle a un cliente por qué su estrategia terminó en una cuenta que ya no controlas.

Tampoco hace falta un manual de 40 páginas. En mi caso bastó con dejar claras unas cuantas cosas: qué herramienta usamos todos, con qué cuentas, qué información nunca se pega en ningún lado (datos personales de clientes, números, contratos) y a quién le preguntas cuando no estás seguro. Lo demás lo hemos ido ajustando sobre la marcha.

Lo curioso es que en ese proceso también salieron cosas buenas. Gente de mi equipo había encontrado usos de la IA que a mí no se me habían ocurrido y que ahora usamos todos. Esa experimentación ya existía, solo que estaba escondida. Sacarla a la luz no la frenó, la multiplicó.

Haz la prueba esta semana. Pregúntale a tu gente qué herramientas de IA usa para trabajar y con qué cuenta, sin regaños de por medio. Lo que te respondan te dirá mucho más sobre dónde está tu negocio con la inteligencia artificial que cualquier plan que tengas guardado para el próximo año.