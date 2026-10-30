Virgin Media lo llama el trabajo de ensueño y, para algunos fanáticos de Grand Theft Auto (GTA), quizá no sea una exageración. El proveedor irlandés de servicios de internet pagará a un afortunado gamer €100 euros (unos $112 dólares) por hora para jugar Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos que más expectativa han generado en los últimos años.

El trabajo consiste en jugar durante ocho horas, que el elegido podrá distribuir a lo largo de la semana como prefiera. En total, ganará alrededor de $900 dólares por hacer algo que la mayoría de los fanáticos ya tenía planeado. Además, recibirá una copia gratuita del videojuego.

Estos son los requisitos para postularse:

Jugar GTA 6 durante ocho horas.

Compartir con Virgin Media una reseña honesta del videojuego.

Tener al menos 18 años.

Un consejo de uno de los responsables de contratación: tener un poco de creatividad al postularte podría ayudarte a conseguir que te paguen por hacer algo que de cualquier manera ibas a hacer. La pasión siempre pesa más que una presentación impecable.

Según TechRadar, GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre, más de 13 años después del lanzamiento de GTA V. El primer tráiler del juego ya superó los 300 millones de reproducciones en YouTube, de acuerdo con Virgin Media. Los interesados pueden postularse a través del sitio web de Virgin Media.