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Conclusiones Clave Lo que una empresa descarta puede valer mucho para otra.

El valor de un activo depende de quién sepa encontrarle un mercado; a veces la mejor narrativa de marketing es la historia misma del producto.

En Hollywood, pocas historias recientes tienen una ironía tan difícil de ignorar como la de Coyote vs. Acme. La película que Warner Bros. consideró retirar por completo de circulación acaba de superar los $100 millones de dólares en taquilla mundial, mientras todavía tiene por delante ingresos potenciales derivados de su distribución digital, formato físico y streaming.

TheWrap reportó que la película cruzó esa marca el fin de semana del 19 de septiembre, después de que Ketchup Entertainment rescatara el proyecto y lo llevara finalmente a los cines. La compañía que adquirió los derechos consiguió convertir una película que había estado cerca de desaparecer en un estreno capaz de superar los $100 millones globales.

La historia tiene además una particularidad empresarial: en 2023 Warner Bros. había anunciado que no estrenaría la película, pese a que ya estaba terminada. En ese momento, la decisión fue relacionada con una estrategia para obtener un beneficio fiscal; TheWrap reportó que el estudio esperaba una deducción cercana a $30 millones de dólares, aunque Warner Bros. posteriormente cuestionó que esa fuera la razón de su decisión.

Dos años después, Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales por una cifra estimada en $50 millones de dólares, según una fuente citada por TheWrap.

El resultado no permite afirmar todavía cuánto dinero terminó generando la película para cada participante, pero sí deja varias lecciones empresariales sobre activos, distribución, marketing y capacidad para encontrar valor donde otros ya no lo ven.

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Un activo no vale lo mismo para todos

La primera lección tiene que ver con la diferencia entre valor contable y valor de mercado.

Para Warner Bros., Coyote vs. Acme dejó de encajar dentro de la estrategia que la compañía tenía para sus producciones. El estudio decidió no estrenarla y contempló convertirla en un beneficio fiscal. Para otros actores de la industria, sin embargo, la misma película tenía otro valor.

Ketchup Entertainment vio una propiedad conocida, personajes con décadas de reconocimiento y una audiencia potencial que todavía tenía interés en verla. En marzo de 2025 adquirió los derechos mundiales y decidió apostar por un estreno en cines.

La diferencia no estaba necesariamente en el producto; estaba en quién podía encontrarle un mercado.

Para una empresa, esto es relevante mucho más allá de Hollywood. Productos, tecnologías, bases de clientes, marcas o contenidos que ya no encajan en la estrategia de una compañía pueden conservar valor cuando pasan a manos de otra organización con una estructura de costos, una audiencia o un modelo de distribución diferente.

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La distribución puede cambiar la economía de un producto

Warner Bros. no encontró una ruta que justificara mantener Coyote vs. Acme dentro de su estrategia. Ketchup tomó una decisión diferente: convertir precisamente la historia de su cancelación en parte de la campaña de lanzamiento.

La película llegó al mercado con un mensaje difícil de replicar por una producción convencional: era una película que casi no llega a los espectadores.

TheWrap describe cómo Ketchup, junto con Maximum Effort y la agencia 42West, construyó una campaña alrededor de esa historia. El lema “The Movie ACME Didn’t Want You to See” convirtió el pasado de la producción en un elemento de marketing.

Eso cambió la conversación.

En lugar de intentar competir únicamente con otras películas familiares por atención, Coyote vs. Acme podía presentarse como una especie de superviviente de Hollywood. La campaña no ocultó el problema que había tenido la película: lo convirtió en parte de su identidad.

Una comunidad puede convertirse en parte del producto

El caso también muestra el valor de construir una audiencia alrededor de una historia.

Cuando Warner Bros. anunció que la película sería archivada, cineastas, actores y seguidores de Looney Tunes reaccionaron públicamente. Esa presión contribuyó a que el estudio diera marcha atrás y permitiera que el proyecto fuera ofrecido a otros compradores.

Años después, esa misma comunidad podía convertirse en una audiencia inicial para el estreno.

Ketchup aprovechó ese vínculo desde antes del lanzamiento. La presentación de la película en Comic-Con, por ejemplo, generó una respuesta especialmente fuerte entre los asistentes y ayudó a reactivar la conversación alrededor del proyecto.

Para las empresas, la lección es sencilla: una comunidad comprometida puede tener un valor que no aparece en un balance financiero. Cuando una audiencia siente que forma parte de la historia de un producto, su capacidad para amplificarlo puede convertirse en una ventaja de distribución.

El marketing no siempre necesita esconder el problema

Durante años, buena parte de la publicidad consistió en mostrar un producto bajo su mejor luz. Coyote vs. Acme hizo prácticamente lo contrario.

Su principal argumento de marketing era que había estado a punto de no existir para el público.

La estrategia funcionó porque la historia de la película era fácil de entender y tenía una conexión natural con su propio argumento: Wile E. Coyote enfrentándose constantemente a una compañía llamada Acme que le vende productos que terminan fallando.

Fuera de la pantalla, la película también tuvo que enfrentarse a una gran corporación para sobrevivir.

Ese paralelismo permitió que la campaña tuviera una narrativa que iba más allá de un tráiler. Maximum Effort abrazó precisamente la idea de presentar al Coyote como el pequeño David enfrentándose a un Goliat y trasladó esa narrativa a diferentes formatos de marketing.

Para una marca, la conclusión no es que todos los problemas deban convertirse en campañas. Es que una debilidad puede convertirse en una ventaja comunicacional cuando forma parte de una historia auténtica y relevante para la audiencia.

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El primer ingreso no es necesariamente el último

El quinto aprendizaje todavía está en desarrollo.

Los $100 millones de dólares de taquilla mundial son el resultado más visible hasta ahora, pero la película acaba de comenzar su siguiente etapa de distribución. Desde el 29 de septiembre está disponible en plataformas digitales para compra y alquiler, mientras que el lanzamiento físico y su llegada al streaming están previstos para los próximos meses.

Eso significa que la taquilla no representa necesariamente el final de la vida comercial del producto.

Para una película de este tipo, las distintas ventanas de distribución pueden extender durante meses o años la capacidad de generar ingresos y mantener la propiedad intelectual frente a las audiencias. El valor de una producción audiovisual, por tanto, no termina cuando abandona las salas.

Aquí aparece quizás la mayor lección empresarial de todo el caso: Warner Bros. llegó a considerar que el mejor destino para Coyote vs. Acme era retirarla y obtener un beneficio fiscal. Ketchup Entertainment decidió pagar por esos mismos derechos y construir alrededor de ellos una nueva estrategia comercial.

Hoy, la película es un éxito mundial y todavía tiene por delante sus ventanas digitales y de streaming.

No significa que Warner Bros. haya cometido necesariamente un error financiero, ni que Ketchup haya encontrado una fórmula replicable para cualquier película. Pero sí demuestra algo que ocurre también fuera de Hollywood: el valor de un activo depende tanto de lo que contiene como de quién sabe encontrarle un mercado.

En un entorno empresarial donde las compañías constantemente abandonan productos, cierran divisiones o descontinúan proyectos, Coyote vs. Acme ofrece una pregunta incómoda: ¿cuántos activos que una empresa considera prescindibles podrían tener una segunda vida bajo otra estrategia? A veces, el problema no es el producto, es quién está intentando venderlo.