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Conclusiones Clave Algunas de las marcas más exitosas de hoy no ganan porque llegan a más gente. Ganan porque han creado comunidades de las que la gente realmente quiere formar parte.

Cuando los consumidores sienten que son parte de algo, se involucran emocionalmente, siguen de cerca los lanzamientos, comparten los productos con sus amigos, crean contenido a favor de la marca y se convierten en embajadores en lugar de simples compradores.

Conforme la inteligencia artificial facilita la creación de contenido, la conexión, y no la atención, se está convirtiendo rápidamente en el activo más valioso que puede tener un negocio.

Cuando empecé mi carrera en relaciones públicas hace más de 15 años, construir una marca exitosa solía reducirse a una sola cosa: la visibilidad.

La conversación giraba casi siempre en torno al alcance. ¿Cuánta gente vio la campaña? ¿Cuántas menciones en medios conseguimos? ¿Cuántos seguidores ganó la marca? La lógica era simple: si suficiente gente conocía tu negocio, el crecimiento llegaría por sí solo.

Aunque el conocimiento de marca sigue siendo importante, últimamente me he encontrado dándoles a mis clientes un consejo muy distinto.

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El giro del alcance a la comunidad

Algunas de las marcas más exitosas que veo hoy no ganan porque llegan a más gente. Ganan porque han creado comunidades a las que la gente realmente quiere pertenecer.

En un mercado donde los consumidores están saturados de opciones, contenido y publicidad, creo que la comunidad se está volviendo más valiosa que el alcance.

Este cambio ha sido fascinante de observar porque va mucho más allá del marketing. Los consumidores buscan conexión en casi todos los aspectos de su vida. Los clubes de running se han vuelto sumamente populares. Las cenas con fundadores se agotan constantemente. Los grupos de pasatiempos, las comunidades de bienestar y las organizaciones de membresía siguen creciendo. La gente busca activamente espacios donde sentirse conectada con otras personas que comparten sus intereses, valores y estilo de vida.

Ese mismo comportamiento está influyendo en la forma en que la gente interactúa con las marcas.

Durante años, las empresas se enfocaron en atraer clientes. Cada vez más, las marcas que generan más entusiasmo son las que se enfocan en crear un sentido de pertenencia.

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Qué hacen distinto las marcas que priorizan la comunidad

Uno de los mejores ejemplos es Rhode. Lo que más me llama la atención no es solamente la calidad de los productos ni la fundadora célebre detrás de la marca. Es la manera en que Rhode ha cultivado una audiencia que se siente como una comunidad. Cuando la empresa lanzó nuevos productos, incluido su reciente bronceador, buena parte de la conversación ocurrió incluso antes de que los consumidores pudieran comprarlo. Los clientes especulaban en línea, compartían pistas, discutían detalles del producto y generaban expectativa junto con la marca.

El lanzamiento se sintió menos como una campaña de marketing tradicional y más como un evento en el que la gente quería participar.

Esa es una distinción importante.

Las marcas más efectivas de hoy no se limitan a crear clientes. Están creando insiders.

Cuando los consumidores sienten que son parte de algo, su relación con la marca cambia. Se involucran emocionalmente. Siguen de cerca los lanzamientos. Comparten los productos con sus amigos. Crean contenido a favor de la marca. Se convierten en embajadores en lugar de simples compradores.

He visto dinámicas similares con marcas como Set Active. Mucho antes de que sus productos se agotaran de manera rutinaria, la empresa ya había construido un fuerte sentido de identidad alrededor de su comunidad. Los clientes no solo compraban ropa deportiva. Estaban comprando un estilo de vida, una cultura y una marca con la que se sentían conectados. Para cuando lanzaron una nueva colección, la demanda ya existía, porque la relación se había construido mucho antes de la transacción.

Aquí es donde creo que muchos emprendedores se quedan atorados.

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La conexión es la ventaja competitiva

Cuando el crecimiento se frena, el instinto suele ser aumentar la publicidad, publicar más contenido o perseguir audiencias más grandes. Aunque esas tácticas tienen su lugar, muchas veces atienden el síntoma y no la oportunidad real.

La pregunta más interesante es si, de entrada, los clientes se sienten conectados con tu negocio.

¿Se identifican con tu misión?

¿Interactúan con tu marca más allá de una compra?

¿Sienten que son parte de algo más grande que una transacción?

Los negocios que pueden responder que sí a estas preguntas suelen disfrutar de una ventaja considerable. La comunidad genera confianza, y la confianza es uno de los activos más valiosos que puede tener cualquier empresa. Impulsa referencias, compras recurrentes, marketing de boca en boca y lealtad a largo plazo de una manera que la publicidad pagada por sí sola rara vez logra.

Esta tendencia se vuelve aún más relevante conforme la inteligencia artificial (IA) sigue transformando el marketing. Hoy, casi cualquier negocio puede crear contenido a gran escala. La IA puede generar captions, redactar correos, escribir borradores de blogs y ayudar a los mercadólogos a trabajar de forma más eficiente que nunca.

Como resultado, producir contenido se vuelve cada vez más fácil. La conexión, no.

Sin importar qué tan avanzada sea la tecnología, la gente sigue queriendo experiencias humanas. Sigue queriendo recomendaciones de personas en quienes confía. Sigue queriendo sentir que pertenece a algo. En muchos sentidos, el auge de la IA podría hacer que la comunidad auténtica sea aún más valiosa, precisamente porque es una de las pocas cosas que la tecnología no puede replicar.

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Repensar el crecimiento

Esto no significa que los emprendedores deban dejar de enfocarse en el alcance. Los clientes nuevos todavía necesitan descubrir tu negocio. El conocimiento de marca sigue importando.

Pero creo que las marcas más fuertes de la próxima década pensarán el crecimiento de otra manera. En lugar de preguntarse “¿cómo llegamos a más gente?”, se preguntarán “¿cómo creamos algo de lo que la gente quiera formar parte?”.

Es un enfoque fundamentalmente distinto. Uno se centra en la atención. El otro, en la conexión.

Y cada vez más, es la conexión la que convierte a los clientes en embajadores, a los productos en movimientos y a los negocios en marcas que a la gente realmente le importan.