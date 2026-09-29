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Conclusiones Clave Las startup OrderEAT logró acelerar su crecimiento con herramientas de IA sin tener que triplicar su equipo, reduciendo así la necesidad de capital para escalar.

Hace unos meses cerramos una ronda de inversión institucional para OrderEAT, la empresa que fundé hace siete años junto con mis dos mejores amigos. Al terminar todo el proceso caí en la cuenta de que la inteligencia artificial (IA) no solo está cambiando cómo construimos startups en Latinoamérica, también está cambiando la forma en que fundadores y fondos deberíamos pensar juntos las rondas de inversión.

Digo esto como alguien que acaba de vivir su primer proceso de levantamiento de capital institucional y que, gracias a herramientas de IA, ha visto crecer su empresa de manera acelerada en los últimos meses sin tener que triplicar el equipo para lograrlo.

Tomemos en cuenta que la realidad de hoy es que es casi imposible sentarse frente a un fondo y no hablar de IA. No considero que sea una moda pasajera, como sí lo fueron otros booms tecnológicos: mi pensamiento es que está transformando profundamente cómo se construyen las empresas y parte de nuestra vida cotidiana.

Creo que esa conversación todavía está incompleta. Hablamos mucho de cuánta IA tiene el producto de una startup, pero menos de cuánta necesita el propio modelo de inversión para seguir siendo tan relevante como lo fue en la última década. Porque si la inteligencia artificial está bajando el costo de escalar a las startups, probablemente también esté cambiando cuánto capital necesitan pedir para lograrlo.

Lo vivimos de primera mano. Antes, cada etapa de crecimiento —prospección, ventas, onboarding de un nuevo cliente, soporte— dependía de contratar gente. Hoy, buena parte de ese trabajo lo hacen sistemas de IA construidos puertas adentro, y eso permite duplicar la operación sin sumar quince o veinte personas más al equipo para lograrlo.

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Juan Manuel Rodríguez, Matías Craviotto y Luis Pedro Carrero y crearon OrderEAT, una aplicación que agiliza la compra de artículos en las cafeterías y tienditas de las escuelas. Foto: Cortesía OrderEAT.

Esa misma eficiencia se está replicando en muchas startups de la región, y considero que abre una conversación interesante —no una crítica— para el venture capital. Muchos de los fondos que hoy operan en Latinoamérica se estructuraron pensando en los montos de capital que una startup necesitaba hace cinco o diez años para escalar. Así como nosotros revisamos todo el tiempo cómo operamos gracias a estas nuevas herramientas, también vale la pena que fundadores y fondos revisemos juntos cómo se despliega el capital en esta nueva etapa.

Nada de esto significa que el capital dejó de importar. Todo lo contrario. No viví el levantar una ronda como una señal de éxito, sino como la posibilidad de generar valor más rápido para las personas que ya confían en el producto. El objetivo con este dinero no es crecer por crecer, es profundizar el impacto que ya veníamos generando mucho antes de que existiera esta ronda.

Ahí es donde veo una oportunidad enorme, no una amenaza, para el venture capital en la región. Los fondos que sepan identificar qué compañías están usando la IA para construir con una eficiencia de capital que hace cinco años era impensable van a tener acceso a las mejores oportunidades de la próxima década. Por eso creo que esta es una conversación que conviene tener juntos, fundadores y fondos, en lugar de evitarla.

Esta es mi conclusión como fundador de 25 años que tuvo que demostrar, número por número, por qué merecía ese capital: la industria que mejor va a entender esta transformación no va a ser solo la de las startups. También será la de quienes las financian, y pienso que estamos a tiempo de construir juntos esa nueva forma de trabajar.