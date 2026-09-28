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Conclusiones Clave Sin importar lo que diga la sabiduría convencional, no existe una única forma correcta de construir una startup exitosa.

Pensar en el largo plazo, hacer del trabajo en equipo parte de mi estrategia de negocio y decirle “no, gracias” al trabajo remoto ayudaron a que mi startup, Jotform, se convirtiera en un éxito global.

Cualquiera que esté pensando en lanzar una startup descubrirá rápidamente que hay muchas reglas. Encuentra un cofundador, levanta capital de riesgo y múdate a Silicon Valley cuanto antes. Si quieres tener éxito, más te vale seguir el manual, o de lo contrario te espera un fracaso total y humillante.

Yo conocía esas reglas cuando empecé mi empresa en 2006, y las ignoré. Como escribió la reconocida autora Toni Morrison en su novela de 1992, Jazz: “¿Para qué te sirve el mundo si no puedes construirlo a tu manera?”

Contrario a la sabiduría convencional, en realidad existen muchas formas de construir una startup exitosa, y yo he seguido más de una. Estas son tres decisiones que tomé a contracorriente de las tendencias, y por qué las volvería a tomar.

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1. Jugar a largo plazo

Desde sus primeros días, quería asegurarme de que Jotform no fuera una startup pasajera, de esas que entran al mundo con un estruendo financiado por capital de riesgo para luego apagarse en silencio. En otras palabras, siempre vi mi trayectoria como emprendedor como un juego a largo plazo.

Para mí, esto tomó varias formas. Por un lado, Jotform llegó al mundo como un producto gratuito. Así es: no gané ni un centavo con él durante sus primeros dos años de existencia. ¿Por qué? Honestamente, solo quería ver si la gente lo usaría, sin el obstáculo de un precio de por medio.

Poco después de su lanzamiento, obtuve mi respuesta: un “sí” rotundo. Regalar Jotform me dio información invaluable sobre las funciones que los usuarios querían, así que para cuando estuve listo para lanzar una versión de paga, ya sabía exactamente qué dirección tomar.

Tampoco me fui a Silicon Valley. De hecho, fui en la dirección contraria. Después de renunciar a mi trabajo de tiempo completo en Nueva York, tomé un vuelo en sentido opuesto a la meca tecnológica de California, de regreso a la casa de mis padres en Turquía. Si iba a regalar Jotform, necesitaba ahorrar dinero.

¿Fue glamoroso? Para nada. Pero me interesaba mucho menos aparentar éxito que lograrlo de verdad. Tenía fe en mi producto y en mi visión a largo plazo, pero como fundador autofinanciado, no quería que el estrés financiero nublara mi creatividad. Hoy, San Francisco es apenas una de las siete oficinas globales de Jotform; y sí, eventualmente me mudé y compré mi propia casa.

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2. El trabajo en equipo como estrategia de negocio

Durante mucho tiempo, Jotform funcionó con un equipo increíblemente reducido. Pero cuando empezó a crecer más allá de un puñado de empleados, noté que nuestra productividad se estancaba.

Construir una cultura empresarial sana siempre ha sido una de mis prioridades principales como fundador, así que esa caída repentina en el ánimo del equipo me preocupó profundamente. Para encarrilar de nuevo a mi equipo en crecimiento, analicé a fondo cómo funcionábamos cuando éramos más pequeños y descubrí que el secreto de nuestro éxito había sido, en realidad, nuestro tamaño.

La solución no era reducir el equipo: era replicar el ambiente que teníamos cuando solo éramos cinco personas; un equipo con distintos roles, cada uno aportando fortalezas únicas, todos al servicio de un solo producto.

No solo dividí la empresa, que entonces tenía 15 personas, en grupos de tres equipos; también reforcé la cohesión diseñando una oficina pensada específicamente para esta nueva estructura. Contraté a un arquitecto para construir salas con capacidad máxima de seis personas, y equipé cada una con su propio pizarrón y puerta de vidrio. El espacio de trabajo de cada persona era visible para el resto de su equipo; no tenían mucha privacidad individual, pero ese no era el punto. Mi objetivo era que sintieran que formaban su propia unidad, trabajando hacia una meta común.

Funcionó. La creatividad y la productividad se dispararon de inmediato, y desde entonces he sido promotor de los equipos multifuncionales. Hoy tenemos 130 equipos de este tipo, y le atribuyo a esta estructura la capacidad de Jotform de seguir creciendo e innovando, incluso después de 20 años.

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3. Decirle “no, gracias” al trabajo remoto

En los años posteriores a la pandemia, trabajar desde casa se convirtió en la regla y no en la excepción. Por más agradecido que esté de haber tenido la flexibilidad de permitir que nuestros equipos trabajaran desde casa en 2020, hoy todos están de vuelta en la oficina.

No es que no pudiéramos funcionar con un esquema de trabajo remoto; sí podíamos. Pero faltaba algo, y lo noté con más claridad en las nuevas contrataciones. Se incorporaban desde su oficina en casa o desde la mesa de la cocina, sin la calidez de una presentación en persona ni la posibilidad de preguntarle a un compañero cercano cómo funcionaba la intranet. La desconexión era palpable.

Así que, en cuanto fue seguro hacerlo, todos regresaron a la oficina. Casi de inmediato aumentó la productividad y se disparó el ánimo del equipo. Retomamos nuestra tradición de comidas semanales de equipo y celebraciones de lanzamiento de producto. Trabajar desde casa puede ser una opción atractiva para otras empresas, pero para nosotros no es negociable. Nuestra cultura empresarial es simplemente demasiado esencial para nuestro éxito.

No puedo decirle a nadie más cómo dirigir su organización, y no pretendo hacerlo. Eso es lo bueno de ser fundador: puedes crear tus propias reglas. Si algo no funciona, cámbialo. Construye el negocio del que quieres tener.