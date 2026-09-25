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Conclusiones Clave Solemos asumir que la sofisticación protege a las personas de ser engañadas. Nuestros datos muestran lo contrario. Tanto un mayor ingreso como nivel educativo se correlacionaron con una peor precisión para distinguir un video editado con inteligencia artificial de uno editado por un humano.

Las personas no estaban adivinando al azar. Usaron una heurística consistente, pero equivocada: una edición simple debe significar que la hizo un humano; una edición pulida debe significar que la hizo la IA. En este estudio, eso resultó ser justo lo contrario.

Esto va más allá del video. Cualquier negocio que asuma que cierto segmento de clientes detectará un atajo o una caída en la calidad está confiando en una intuición que probablemente nunca se ha puesto a prueba.

La solución no es adivinar qué audiencia es más perceptiva. Es poner a prueba el contenido o producto real frente a personas reales y observar qué hacen.

Casi todas las empresas asumen que sus clientes con mayores ingresos y mayor nivel educativo son también los más perspicaces: el grupo con menos probabilidades de dejarse engañar por un atajo, una afirmación superficial o una pieza de contenido que solo aparenta ser auténtica.

Realizamos un estudio para poner a prueba esa suposición, y los datos apuntaron en la dirección contraria. Es un giro pequeño sobre el papel, pero señala un gran error que muchas empresas cometen sin darse cuenta.

La suposición que casi toda empresa hace

Pregúntale a la mayoría de los fundadores cuál de sus segmentos de clientes detectaría algo falso, un atajo o un recurso generado con inteligencia artificial (IA), y por lo general señalarán al mismo grupo: los más educados, los que ganan más. El segmento de audiencia que se asume presta más atención y es más difícil de engañar.

Esta suposición moldea, de forma silenciosa, muchas decisiones reales: qué segmento recibe la versión pulida de algo y cuál recibe la apresurada; a qué audiencia le preocupa a una empresa decepcionar y a cuál asume que no notará la diferencia. Por lo general nadie lo dice en voz alta, pero esa idea subyace en muchas decisiones sobre dónde invertir más cuidado y dónde tomar atajos.

Nunca habíamos puesto realmente a prueba si esa suposición se sostenía. La mayoría de las empresas tampoco lo hace. Se trata como sentido común, el tipo de idea que nadie cuestiona porque parece obviamente cierta. Así que diseñamos un estudio para averiguar si en verdad lo era.

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Lo que realmente ocurrió al ponerlo a prueba

Le mostramos a 315 personas el mismo material sin editar, trabajado de dos maneras distintas: una por un editor humano profesional y otra completamente por IA, y les pedimos que adivinaran cuál era cuál. La metodología completa y el conjunto de datos están publicados aquí. Al desglosar los resultados por ingreso y nivel educativo, el patrón resultó ser el opuesto a lo que la mayoría predeciría.

La precisión disminuía a medida que aumentaba el ingreso del hogar. Quienes ganaban más en la muestra identificaron correctamente el video editado por un humano con menor frecuencia. El nivel educativo mostró un patrón similar. Los encuestados con posgrado acertaron menos, con 34.8% de respuestas correctas, que quienes tenían licenciatura, con 51%, o incluso quienes solo tenían preparatoria, con 45.5%.

El grupo que la mayoría de las empresas asume que sería el más difícil de engañar resultó ser el más fácil. Y no por un margen pequeño: la brecha entre el grupo más preciso y el menos preciso en materia educativa fue lo bastante amplia como para cambiar la forma en que una empresa debería pensar sobre qué audiencia merece más cuidado.

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Por qué las suposiciones más “inteligentes” fueron las más equivocadas

El razonamiento detrás de las respuestas incorrectas fue notablemente consistente en toda la muestra. La mayoría asumió que una edición más simple significaba que la había hecho un humano, y que más pulido y más gráficos significaban que la había hecho la inteligencia artificial. En este caso, esa suposición resultó exactamente al revés. Fue nuestro editor humano quien agregó las animaciones de marca y los subtítulos. La IA mantuvo todo minimalista.

Lo llamativo es que los encuestados con mayor nivel educativo e ingresos no aplicaron una regla distinta a la del resto. Aplicaron la misma regla equivocada, solo que con más confianza. La sofisticación no llevó a las personas a cuestionar el atajo; las llevó a confiar más en su primera impresión, y esa primera impresión resultó estar equivocada.

Es un recordatorio útil para cualquiera que dirija un negocio basándose en suposiciones sobre qué parte de su audiencia presta más atención. La confianza y la capacidad analítica no son lo mismo que la precisión. A veces una audiencia más aguda simplemente aplica una suposición equivocada de manera más consistente que una audiencia menos aguda, lo que hace que el error parezca más deliberado de lo que en realidad es. No es que la sofisticación haya dejado de importar; es que se enfocó en la señal equivocada, con la misma confianza con la que probablemente acertaban en la mayoría de las demás cosas.

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Lo que esto significa para cómo pones a prueba tus suposiciones

El hallazgo específico aquí tiene que ver con edición de video, pero la lección de fondo va más allá. Cualquier negocio que asuma que cierto segmento de clientes es demasiado inteligente para ser engañado, demasiado experimentado para pasar por alto un atajo o demasiado sofisticado para caer en un pulido superficial, está confiando en una intuición que probablemente nunca se ha puesto a prueba frente al comportamiento real.

La solución no es adivinar con más esfuerzo qué audiencia es más perceptiva. Es poner a prueba lo real: el contenido real, el producto real, frente a personas reales, y observar lo que en verdad hacen, no a quién asumiste que lo detectaría. Realizamos el estudio completo y publicamos el conjunto de datos íntegro, incluidas las partes que nos sorprendieron, porque los resultados honestos nos resultaron más útiles que la suposición cómoda.

La mayoría de las empresas solo descubre que una suposición como esta estaba equivocada después de que les cuesta algo: un cliente perdido, una reputación dañada, una decisión tomada por corazonada que nunca se sostuvo. Ponerla a prueba primero siempre sale más barato, y por lo general requiere menos esfuerzo que defender después la suposición equivocada.