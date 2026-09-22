Conclusiones Clave México se suma a la tendencia global de restringir el uso de celulares en las escuelas: las primarias y secundarias públicas y privadas del país prohibirán los smartphones en el aula, mientras el nivel medio superior decidirá de forma discrecional.

El martes 3 de noviembre marcará, sin duda alguna, un parteaguas en la historia del uso de los smartphones en México. Tras meses de discusiones y cabildeos el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de ese día quedará prohibido el uso de los teléfonos celulares en todas las escuelas del país que impartan clases a nivel primaria y secundaria. El uso de los dispositivos a nivel medio, será discrecional y definido por cada institución educativa.

El acuerdo que fue publicado hoy en el Diario oficial de la Federación fue aprobado de forma unánime por las 32 entidades federativas del país y se asemeja a las restricciones que otros países han puesto al uso de los dispositivos móviles de los menores en las escuelas.

El texto publicado por el medio oficial señala que en la Consulta Nacional de Educación Básica sobre el uso y regulación de dispositivos digitales realizada los días 24 y 26 de agosto, el 81.2% de las figuras educativas encuestadas está de acuerdo con que se establezcan medidas de carácter nacional para atender el fenómeno de los dispositivos en la escuela.

En un video publicado en sus redes sociales, el secretario de educación, Mario Delgado, explicó que, tras la realización de varios foros con expertos en la materia, se llevó a cabo una consulta entre más de medio millón de docentes; el acuerdo fue elaborado por 32 secretarios de educación del país.

Durante su conferencia de prensa de las mañanas, la presidenta señaló que la medida busca “recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas” que ligado al uso de las redes sociales puede tener un impacto negativo en la educación de los menores.

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México se une a los países que le ponen un alto a los celulares

Con esta medida, México se une a otros países que han limitado el uso de los dispositivos móviles en las aulas. Aunque la medida puede parecer novedosa, según la UNESCO en marzo de este año eran 114 los países que cuentan con prohibiciones ligadas al uso de celulares en las escuelas.

Entre los países que han implementado medidas similares se encuentran Francia, Brasil, Suecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Alemania, Tailandia, Indonesia, Armenia, Grecia, Portugal, Croacia, Malta y Estados Unidos (en algunas entidades).

Algunos países han ido más lejos y limitado el uso de la inteligencia artificial (IA) en los salones de clase.

El 19 de junio Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, anunció la prohibición del uso de herramientas de IA generativa para los estudiantes de primero a séptimo grado y el uso limitado y bajo supervisión de esta tecnología para los alumnos de octavo a décimo grado. Aunque en otros países como Italia y España las prohibiciones no han entrado en vigor, las secretarías de educación han publicado ya recomendaciones explícitas en torno a su uso en las aulas.

Los resultados del Informe PISA 2025 muestran una caída histórica en el rendimiento académico en ciencias, matemáticas y lectura a nivel mundial. Según el estudio uno de cada cinco jóvenes de 15 años tiene un rendimiento bajo en estas áreas del conocimiento. La comprensión lectora sufrió el retroceso más pronunciado, con pérdidas globales equivalentes a un año entero de escolarización.

Los expertos en educación atribuyen la caída al uso desmedido de dispositivos móviles, redes sociales y medios digitales.

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