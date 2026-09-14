Conclusiones Clave Los expertos recomiendan tres carreras para los estudiantes que quieren prosperar en un lugar de trabajo dominado por la inteligencia artificial.

Ninguna de estas carreras menciona la IA; un experto dijo que la inteligencia artificial era un campo “demasiado limitado” para estudiarlo como carrera.

Ciencias de la computación tampoco entró en la lista debido a sus altas tasas de desempleo.

¿Qué estudiarías si estuvieras por entrar a la universidad?

Para muchos estudiantes universitarios, estudiar ciencias de la computación ya no garantiza un empleo. Según datos del mercado laboral del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los recién egresados de ciencias de la computación tienen una tasa de desempleo de alrededor de 6.1%, ligeramente superior al 5.7% de la tasa general para recién egresados.

No todo está perdido. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyectó que los empleos de desarrollo de software crecerán 15% entre 2024 y 2034, cerca de cinco veces el promedio de todos los empleos. Por eso la demanda a largo plazo de ciencias de la computación sigue siendo fuerte, aunque los recién egresados enfrenten una cuesta empinada para entrar al campo laboral.

Según un nuevo reporte de The Wall Street Journal, los expertos recomiendan tres carreras alternativas en lugar de ciencias de la computación para los estudiantes que quieren prosperar en un lugar de trabajo dominado por la inteligencia artificial (IA): antropología, matemáticas y filosofía. Lo que tienen en común estas distintas áreas de estudio es que prosperan justo donde la IA se queda corta.

Por ejemplo, la antropología es “el estudio de lo que nos hace humanos”, según la Asociación Americana de Antropología. Esa pregunta resulta especialmente urgente ahora que la IA está transformando el trabajo y obliga a la gente a pensar en qué habilidades y cualidades siguen siendo exclusivamente humanas.

Alec Litowitz estudió matemáticas y antropología en el MIT antes de sumar también un título en derecho y un MBA. A lo largo de su carrera, incluyendo su etapa como socio fundador del fondo de cobertura global Citadel, Litowitz ha recurrido una y otra vez a las herramientas para entender el comportamiento humano que le dio la antropología.

“Lo hermoso de la antropología para mí es que puedo alejar la mirada y tratar de entender qué está pasando en la sociedad en este momento”, dijo en entrevista con el diario.

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Matemáticas y filosofía también son fuertes contendientes

Bert Bean, director ejecutivo de Insight Global, una firma de consultoría y reclutamiento de personal, le dijo a The Wall Street Journal que cuando trae candidatos para empleos de IA a una entrevista, los pone frente a un pizarrón. Ahí, los entrevistadores les “lanzan problemas técnicos descabellados” para ver cómo piensan.

Los estudiantes de matemáticas destacan en este tipo de evaluación. Por lo general tienen experiencia resolviendo problemas de forma manual, pues se han enfrentado a preguntas difíciles y han practicado resolverlas a mano.

Sin embargo, Litowitz, quien estudió la doble carrera de matemáticas y antropología, dijo que si volviera a empezar, elegiría filosofía. Ana Prestamo, quien se graduó recientemente de la Universidad de Notre Dame, coincide en que filosofía es una carrera útil.

“Estudiar filosofía, o cualquier otra carrera de humanidades, me ha dado algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar: una comprensión más cercana de lo que nos hace humanos”, escribió en marzo en The Observer. “Y en un momento en que la IA puede resolver casi cualquier problema técnico, entender qué nos hace únicamente humanos se vuelve todavía más valioso”.

Llama la atención que la inteligencia artificial no aparezca en la lista de carreras recomendadas. Peter Miscovich, director general de la inmobiliaria JLL, le dijo a The Wall Street Journal que estudiar IA como carrera es “demasiado limitado”. Con el tiempo, decir que estudiaste IA será “algo así como decir que estudiaste Excel”, agregó.