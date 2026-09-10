Conclusiones Clave Los llamados Problemas del Milenio llevan más de dos décadas sin resolverse.

Representan preguntas fundamentales que han resistido a los mejores matemáticos del mundo.

Que una inteligencia artificial resuelva uno de ellos sería un hito histórico, lo que explica por qué la disputa sobre la autoría de su resolución es tan delicada.

Cuando OpenAI resolvió uno de los seis problemas matemáticos sin resolver de “un millón de dólares”, el mundo académico quedó estupefacto. La pregunta, de 90 años de antigüedad y parte de los famosos Problemas del Milenio del Clay Mathematics Institute, plantea si las ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos pueden colapsar en situaciones extremas. OpenAI asegura que su inteligencia artificial (IA) lo resolvió en cuestión de días. Pero, según Scientific American, el matemático Tristan Buckmaster afirma que OpenAI copió su trabajo.

En un comunicado, Buckmaster señaló que él y su colega matemático Levent Alpöge, quien trabaja en Anthropic, ya habían logrado avances importantes en el problema. Pero antes de que pudieran publicarlo, asegura que información de su investigación llegó a OpenAI, y la compañía la utilizó para terminar el trabajo en un solo fin de semana con ayuda de 10,000 agentes. Buckmaster dice que después de eso las cosas se pusieron raras. Afirma que OpenAI le ofreció darle crédito total, pero solo si Alpöge —quien trabaja para un competidor— quedaba completamente excluido. Asegura que cuando él se opuso un empleado de OpenAI le dijo: “¿Por qué arruinarías tu carrera?”.