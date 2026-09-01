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Conclusiones Clave En la era actual de la inteligencia artificial, los líderes rediseñan continuamente su fuerza laboral: los puestos están siempre en movimiento y no “definidos” para el siguiente ciclo de planeación.

La mayoría de las empresas todavía ve a las personas como nómina y centros de costo, no como un portafolio dinámico de habilidades, capacidad y equipos.

La única forma de usar la IA de manera responsable es contar con una visión única y viva de quién hace qué hoy, cómo está cambiando el trabajo y dónde los humanos aportan más valor que las máquinas.

Ya he visto al mundo laboral transformarse por completo. Allá por los años 90, fui testigo del auge de la computación cliente-servidor. Más adelante, cambiamos las contestadoras por el correo electrónico, el software local por el SaaS, y las computadoras de escritorio por los celulares.

Todo esto calificó como transformaciones empresariales que cambiaron la forma de trabajar y obligaron a las compañías de todo el mundo a adaptarse. Pero la inteligencia artificial (IA) es categóricamente distinta.

Atraviesa sectores, departamentos, puestos y niveles de habilidad, todo al mismo tiempo. En este momento, cada líder está tratando de entender cómo la IA amenaza o beneficia a su negocio: su propuesta de valor, su forma de generar ingresos y su estructura de costos. Esto es especialmente cierto en los negocios de servicios profesionales construidos sobre capital humano.

La IA representa una reconfiguración de fondo de lo que hacen las personas, lo que hacen las máquinas y cómo colaboran ambos. Trabajo con miles de empresas que están en pleno proceso de atravesar este cambio. Veo a directores generales en todas partes lidiando con la misma pregunta: no si deben transformar su fuerza laboral, sino cómo hacerlo de manera responsable, rápida y a gran escala.

Pero esto no es un cambio único. Estamos en los albores de una nueva era: una de transformación laboral constante que exigirá a las empresas comprender cómo está cambiando el trabajo de forma continua, rediseñar la fuerza laboral en función de la estrategia y traducir esa comprensión en acción.

La buena noticia es que la misma IA que detona el cambio también puede ser un aliado confiable en el proceso. Estos son cinco pasos que cualquier empresa puede dar para mantener el ritmo de las transformaciones laborales que la IA está acelerando.

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1. Comprende a tu gente

Ya estamos viendo la primera ola de contrataciones “boomerang” de la era de la IA: trabajadores a quienes despidieron, solo para volver a contratarlos después, cuando la dirección descubrió que los bots por sí solos no bastaban. Pocas empresas hoy entienden realmente a su fuerza laboral. Puede que tengan claro el número de empleados, pero cuando se trata de su capacidad real, están a ciegas.

Finanzas revisa los costos. Recursos humanos revisa los puestos. Ventas revisa el pipeline del negocio. Pocos líderes logran conectar el tamaño de la fuerza laboral y su costo con los puestos, las habilidades y los equipos que realmente generan resultados de negocio.

La verdadera transformación comienza por atender estos puntos ciegos. Eso implica derribar silos y reunir los datos de la fuerza laboral en una sola plataforma, de modo que, al momento de tomar decisiones clave, todos cuenten con una visión integral de los costos actuales, las habilidades, el talento y las carencias.

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2. Diseña la fuerza laboral del mañana

Una vez que entiendes a tu fuerza laboral, el siguiente paso es trazar hacia dónde necesita ir. Tradicionalmente, esto ha sido terreno de los ejercicios de planeación anual. Pero en la era de la IA, el ritmo del cambio ha rebasado el viejo calendario de planeación.

Los proyectos periódicos de diseño organizacional, liderados por consultores, ya no son suficientes. En su lugar, los líderes necesitan adoptar un enfoque de planeación permanente. Eso implica modelar escenarios de forma continua: ajustar el número de reportes directos por jefe, los niveles jerárquicos, las disyuntivas de costo y las opciones de contratación conforme surgen nuevas condiciones.

Este tipo de planeación también debe ir más allá de los empleados de tiempo completo. La IA rara vez elimina puestos de forma ordenada; sus efectos se dispersan entre distintas piezas del trabajo. Por eso es clave mirar más allá de los títulos de puesto y catalogar las tareas dentro de cada rol: cuáles requieren criterio, empatía, creatividad o relaciones humanas, y cuáles pueden automatizarse, potenciarse con IA o eliminarse.

Conforme cambian la nómina y las condiciones del negocio, las nuevas herramientas impulsadas por IA permiten ajustar los planes sobre la marcha, manteniendo sincronizados los pronósticos y los presupuestos. Además, tienden puentes entre los equipos de personal y finanzas, lo que permite una planeación colaborativa basada en datos en tiempo real.

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3. Ejecuta con contexto y confianza

Ya tienes una hoja de ruta. Pero, ¿cómo llevas a tu organización del punto A al punto B? Saber qué iniciativas financiar y cuáles descartar, y cómo secuenciar los cambios, tradicionalmente ha sido terreno de analistas y consultores. He visto meses de esfuerzo invertidos en cerrar una sola división con bajo desempeño.

Los problemas complejos y con múltiples frentes —como reestructurar sobre la marcha una organización de 50,000 personas— son exactamente para lo que se construyó la inteligencia artificial. Las herramientas actuales pueden procesar innumerables variables y trazar rutas en segundos, no en meses.

Pero esto solo funciona si se cumple una condición clave: el contexto.

Un modelo grande de lenguaje (LLM) genérico puede bastar si estás redactando un correo rápido o programando una nueva app. Pero cuando se trata de transformar tu fuerza laboral, el contexto lo es todo: la historia del equipo, las restricciones presupuestales, los límites de cumplimiento normativo, las brechas de habilidades y los resultados de negocio que buscas.

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4. Activa a tus mandos medios

En última instancia, cualquier transformación laboral vive o muere en manos de los mandos medios. Recursos humanos puede ser dueño del talento, pero los mandos medios son dueños de los resultados de desempeño. Por eso es fundamental darles las herramientas para tomar mejores decisiones sobre su gente.

Lograrlo implica cerrar la brecha de “última milla” que deja a tantos mandos medios a ciegas. Atrapados en el día a día, la mayoría carece de una visión integral de su equipo, y mucho menos de cómo este impacta el desempeño del negocio. El problema de fondo: no tienen acceso a los datos que permitirían obtener información real sobre su fuerza laboral.

Resolver esto empieza por democratizar los datos y los conocimientos sobre la fuerza laboral. Se trata, ante todo, de un reto cultural: demasiados departamentos acaparan sus datos, y pocos líderes confían lo suficiente en los mandos medios como para compartirlos.

Pero también es un reto técnico. Los mandos medios ya están saturados de tableros y herramientas de reportes. Lo que falta es información en tiempo real sobre la que puedan actuar.

Las nuevas herramientas impulsadas por IA ofrecen justo eso, y permiten a los mandos medios hacer preguntas en lenguaje sencillo. ¿Con quién debería tener una conversación de retención esta semana? ¿Cuáles de mis empleados de mejor desempeño muestran señales tempranas de agotamiento? ¿Cuánto tiempo lleva vacante mi puesto abierto y cuánto nos está costando?

Al reunir datos de personal y de negocio provenientes de los sistemas de recursos humanos, las plataformas de CRM e ingresos, y las aplicaciones cotidianas de los empleados, la IA les da a los mandos medios una respuesta clara y fundamentada.

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5. Sigue mejorando

Con los primeros cuatro pasos en marcha, el último consiste en convertir la transformación laboral en un hábito. La inteligencia artificial sigue moviendo la meta, así que el ciclo nunca se detiene. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas necesitan integrar la mejora continua a sus operaciones.

Aquí también la IA puede ser una aliada, no solo un desafío. Los planes y proyecciones de la fuerza laboral ofrecen una línea base útil. Pero las herramientas actuales aseguran que el progreso se monitoree de forma continua, señalando constantemente las brechas frente al plan y las oportunidades de superarlo para su seguimiento.

La IA agéntica también puede dar el impulso necesario. Los agentes activos de forma permanente siguen trabajando en segundo plano, alertando a los responsables de cada programa cuando se desvían del rumbo y sacando a la luz la siguiente prioridad antes de que los líderes tengan que pedirla.

Esto es lo que convierte la transformación laboral de un proyecto único en una disciplina permanente. Las empresas que lo dominen estarán en una posición mucho más sólida: no solo entenderán cómo está cambiando el trabajo, sino que avanzarán con él.