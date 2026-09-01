Conclusiones Clave Con más de dos décadas en Apple y un perfil técnico enfocado en hardware, John Ternus llega a la dirección de la empresa justo cuando esta enfrenta su mayor reto en años: recuperar terreno frente a OpenAI y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial.

No hay plazo que no se cumpla: este martes John Ternus ha asumido el puesto de CEO de Apple, una de las tecnológicas más relevantes del planeta.

Sucede en su cargo a Tim Cook, el ejecutivo que tomó las riendas de la empresa el 24 de agosto de 2011 después de que Steve Jobs renunciara a la dirección de la compañía por motivos de salud (el ejecutivo falleció el 5 de octubre de ese mismo año).

Bajo la gestión de Cook la empresa consolidó la visión innovadora de Jobs utilizando al iPhone como punta de lanza y cautivando a toda una generación con una marca sólida y atractiva.

Sin embargo, al momento en el que Ternus toma el puesto, Apple se encuentra ante grandes desafíos. Luego de años de liderar la conversación en cuanto a gadgets y smartphones (la lista es larga: iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirTag, HomePod, Apple Vision Pro y servicios como Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness y Apple Arcade), la empresa se encuentra rezagada en relación con la tecnología que ha revolucionado al mundo: la inteligencia artificial.

Hoy son otras empresas las que dominan la conversación: OpenAI y Anthropic se han posicionado como las líderes indiscutibles del sector y captan talento que antes se concentraba en gigantes como Apple.

Para destacar, Ternus tendrá que asegurarse de que Apple conserve su relevancia y sea capaz de crear gadgets que a los usuarios les sigan pareciendo relevantes y por los que están dispuestos a pagar.

Lo que caracterizó a la gestión de Cook fue una disciplina financiera que permitió a Apple planear y ejecutar su crecimiento. Pero sin duda eran otros tiempos. El reto para Ternus será conservar la predictibilidad de Cook, al tiempo que busca conservar posicionamiento de la empresa en un entorno tecnológico y laboral volátil y cambiante. Además, tendrá que desarrollar el estilo de gestión que lleva a Apple de lleno a la era Ternus.

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¿Quién es John Ternus?

Con más de dos décadas en la compañía, John Ternus ha sido importante en el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y los Mac. Su enfoque técnico y su experiencia en el desarrollo de hardware lo posicionan como un referente dentro de la empresa.