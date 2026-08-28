Conclusiones Clave El mes pasado, LinkedIn agregó una nueva función: un botón que los usuarios pueden presionar si el contenido que ven “parece AI slop”.

En las primeras dos semanas desde su lanzamiento, más de un millón de personas han usado el botón.

Pangram, una startup de detección de inteligencia artificial, clasificó recientemente más del 40% de las publicaciones extensas de LinkedIn como generadas completamente por esta tecnología.

LinkedIn no quiere perder usuarios ante una avalancha de contenido generado por inteligencia artificial (IA).

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de los usuarios, el director de producto de LinkedIn, Hari Srinivasan, anunció el mes pasado, en una publicación en la plataforma, que la empresa incluiría una nueva función: un botón de “parece AI slop (basura de IA)”.

El AI slop se refiere a contenido de mala calidad producido con inteligencia artificial. Ahora LinkedIn permite a los usuarios marcar publicaciones que parecen haber sido generadas por esta tecnología.

El botón demostró ser popular de inmediato. La semana pasada Srinivasan escribió en LinkedIn que, en las primeras dos semanas desde el lanzamiento del botón, más de un millón de personas lo han utilizado.

“En general, los usuarios están viendo un 40% menos de lo que clasificamos como basura generada por IA en comparación con hace apenas unas semanas”, escribió en la publicación. “A pesar de este avance, sabemos que aún queda trabajo por hacer para que LinkedIn siga siendo un lugar donde se puedan encontrar personas reales y perspectivas reales”.

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Evitando la actividad de bots de IA

LinkedIn intenta evitar la llamada “teoría del internet muerto”, la idea de que gran parte de lo que los usuarios ven en línea ya no está hecho por personas reales para personas reales. Esta teoría imagina un internet cada vez más saturado de bots, publicaciones generadas por IA, cuentas falsas e interacción automatizada.

En otras palabras, las máquinas publican, dan like, comentan y se impulsan entre sí, haciendo que la mayor parte del contenido en internet sea generado por IA.

Conforme los agentes de IA y los bots inundan los espacios en línea, la teoría ha ganado terreno.

“Falta mucha información, pero gran parte de los datos observados apunta a lo mismo: hay más actividad de bots”, dijo recientemente Rudy Yang, analista de fintech empresarial y minorista de PitchBook, a Fortune. “La actividad de IA agéntica está impulsando gran parte del tráfico que se observa en los navegadores”.

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El contenido de IA gana terreno

Los datos respaldan la idea de que la web está cada vez más dominada por la IA. En abril la plataforma en la nube Cloudflare informó que, por primera vez, el tráfico automatizado había superado al tráfico humano en internet. Según Cloudflare, al miércoles, los bots generaban el 58% de las solicitudes de búsqueda, frente al 42% provenientes de personas.

El material escrito por IA también aparece con más frecuencia en toda la web. En un análisis del Pew Research Center publicado la semana pasada, los investigadores examinaron 10,000 páginas web recopiladas en julio y encontraron que el 10% contenía indicios sólidos de autoría por IA, frente a aproximadamente el 2% de hace cinco años.

Más de una tercera parte de las páginas web publicadas desde el debut de ChatGPT a finales de 2022 mostró al menos cierta evidencia de escritura generada por IA, añadió el análisis.

LinkedIn parece especialmente expuesto a este cambio. El sitio de networking profesional, usado por más de 1,300 millones de miembros registrados para seguir empresas, industrias y noticias laborales, tuvo una proporción mayor de publicaciones extensas generadas por IA que Medium, X o Substack, según un análisis de julio de Pangram, una startup de detección de IA. Pangram clasificó más del 40% de las publicaciones extensas de LinkedIn como generadas completamente por inteligencia artificial.