Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los fundadores crecen más rápido cuando reconocen sus puntos débiles y generan confianza.

El liderazgo no se trata de subir el volumen ni de aumentar el control, sino de armonía, claridad y coordinación.

¿Eres el Mago de Oz o el Gran Gatsby? ¿Estás detrás de escena o frente al público?

La mayoría de los fundadores se detienen cuando les hago esta pregunta. Algunos se ríen. Todos la entienden.

Al principio, tienes que ser ambos.

Mueves los hilos y vendes los boletos para el espectáculo. Pero con el tiempo, las líneas se difuminan y se vuelve crucial conocer tus fortalezas (y, más importante aún, tus debilidades).

Siempre que me reúno con un fundador en etapa temprana, busco dos cosas: autoconciencia y claridad. No solo “cuál es tu producto” o “qué tan grande es tu mercado”. Quiero saber si se han tomado el tiempo de conocerse de verdad.

Con los años, he aprendido a identificar mis fortalezas y mis debilidades. Eso es lo mejor que un fundador puede hacer por sí mismo (y por sus inversionistas). No es nada espectacular, pero es lo que marca la diferencia.

Cuanto antes reconozcas en qué no eres bueno, antes podrás construir una empresa que no dependa de que tú lo hagas todo. Un negocio es una orquesta; el fundador es el director.

Relacionado: Deja atrás la mentalidad de “fingir hasta lograrlo”: por qué necesitas ser honesto sobre tus debilidades

Los directores conocen las notas, pero no las tocan todas

No improvisan en el escenario; conocen la música. Han estudiado cada instrumento; podrían subir y tocar. Pero no lo hacen. Su trabajo es guiar la interpretación.

Lo mismo aplica para los fundadores. Puedes saber programar, vender, hacer marketing o levantar inversión. Pero eso no significa que tengas que hacerlo todo para siempre; no estás aquí para hacer una sola cosa.

Tú marcas el ritmo y mantienes clara la visión. Te aseguras de que todos lleguen a tiempo. Si eres la persona más inteligente en cada sala, has dejado de crecer. Contrata a gente que toque mejor que tú. Y confía en que lo harán bien.

Las startups no mueren por falta de esfuerzo, mueren por falta de armonía. El liderazgo no se trata de control, sino de coordinación.

Relacionado: Hacerlo todo por tu cuenta es un error común entre emprendedores: así aprendí a delegar y a enfocarme en lo esencial

La música no es solo sonido. Es una historia

Mi empresa lleva el nombre de Van Morrison y Bob Seger. Mis hijas llevan el nombre de Phil Collins y Don Henley.

La música siempre ha sido algo muy personal para mí; no es solo lo que escucho, es cómo lidero. Cada álbum cuenta una historia, cada canción guarda una verdad. La música es narrativa; cada letra es una instantánea, un pensamiento único, un momento congelado en el tiempo.

Y, aun así, millones de personas escuchan la misma canción y la hacen suya.

Eso es liderazgo.

No necesitas gritar más fuerte; necesitas decir algo desde el corazón. Los mejores fundadores no solo construyen empresas; escriben historias de las que la gente quiere formar parte. Por eso algunas marcas tienen seguidores de por vida, mientras otras desaparecen en seis meses.

No se trata de cuánto gastas en publicidad, sino de conectar.

Relacionado: Si ignoras estas 7 tendencias al escribir tu contenido, tu negocio se quedará atrás

¿Qué es lo que más me gusta de la música?

Que derriba barreras: entras a un concierto y todo lo demás se desvanece.

No eres CEO. No eres madre, padre ni lo que diga tu currículum. Eres solo una persona más en la multitud, sintiendo algo.

No importa a quién adores o en qué creas. Cuando las luces se apagan y la música comienza, formas parte de algo más grande. ¿Cursi? Sí. ¿Verdadero? Absolutamente.

Esto aplica directamente a los negocios. Crea algo a lo que la gente pueda pertenecer. Construye algo que puedan sentir. Lidera de una forma que una a las personas. Así se construye lealtad de marca: no con transacciones, sino con transformación.

No confundas el reflector con el sonido

Desde el principio debes decidir algo: ¿quieres atención o impacto?

Ambas son posibles, pero perseguir una suele destruir la otra.

El director no suena más fuerte que la orquesta. No está al frente inflando el pecho y agitando los brazos. Está presente. Conectado. Dirige desde donde más se le necesita.

Los grandes fundadores hacen lo mismo.

No necesitas ser la voz más fuerte en la sala; solo necesitas saber cómo liderarla. El ritmo correcto es la confianza silenciosa. No se trata de ser visto, sino de ser escuchado.

Nadie recuerda lo perfecto. Recuerda lo poderoso

¿Alguna vez saliste de un concierto recordando una nota desafinada? Yo tampoco.

Recuerdas la emoción, el silencio antes de que el ritmo explotara.

La gente no te sigue porque seas perfecto; te sigue porque le haces sentir algo. Si tu equipo confía en ti, si tu marca tiene ritmo, si tu visión hace que las personas se detengan a escuchar, ya ganaste.

Los fundadores obsesionados con la perfección pierden el punto. La gente conecta con lo real, no con lo ensayado.

Los fundadores exitosos no intentan tocar cada instrumento. Dirigen. Conocen la canción. Construyen el equipo. Canalizan la energía. Lideran para que otros brillen.

No necesitas estar en todas partes. Necesitas estar en sintonía.

¿El Gran Gatsby o el Mago de Oz? ¿Un poco de ambos? Sea como sea, asegúrate de equilibrar bien entre el telón, el foso y el escenario.

Suelto el micrófono.