Conclusiones Clave Ver las debilidades como oportunidades para mejoras estratégicas puede transformar la efectividad del liderazgo.



La gestión sostenible de las debilidades en el liderazgo requiere un enfoque metódico y centrado en las causas de fondo, en lugar de soluciones rápidas.



Aprovechar el apoyo de coaches ejecutivos y redes de pares resulta fundamental para que los líderes senior enfrenten con éxito los desafíos profesionales.

Gestionar tus debilidades como líder no resulta sencillo. Como ejecutivo, probablemente seas alguien trabajador y orientado a resultados, por lo que es natural querer aplicar ese mismo enfoque para superar tus puntos débiles. Aunque en teoría suena bien, suele resultar contraproducente.

Entonces, ¿cómo gestionar realmente tus debilidades como líder? Como coach ejecutivo, he observado que los líderes tienden a repetir los mismos errores cuando intentan lidiar con sus áreas débiles.

1. Tratar las debilidades como defectos

Los líderes suelen sentir que una debilidad los define. Pero las debilidades no son fracasos personales. Esto puede sonar simple en teoría, aunque es mucho más difícil de interiorizar.

Dado que muchos de los líderes con los que trabajo están en el sector tecnológico, los invito a pensar en una debilidad como si fuera hardware desactualizado. No hay nada intrínsecamente mal en ti; simplemente necesitas una actualización para operar con mayor eficiencia. Considera las debilidades como una señal que indica dónde puedes aprovechar tus fortalezas de forma más estratégica.

2. Intentan solucionarlo rápidamente

Los ejecutivos suelen tener éxito porque pueden identificar problemas con rapidez y actuar con agilidad para resolverlos. Aunque esta cualidad les ayuda a enfrentar desafíos empresariales o gestionar interlocutores difíciles, no siempre es el mejor enfoque cuando se trata de abordar una debilidad. De hecho, intentar corregirla rápidamente puede derivar en soluciones de corto plazo que no perduran o que simplemente generan nuevas fuentes de estrés.

Con frecuencia animo a los líderes a abordar sus debilidades como si fueran un mensaje de error crítico en un sistema complejo. Sí, técnicamente puedes resolver el error con rapidez, pero hacerlo puede resultar contraproducente y provocar más problemas a largo plazo. Es mucho más probable que logres corregir una debilidad persistente si actúas de forma metódica y te tomas el tiempo necesario para comprender la causa raíz y construir una estrategia sostenible en torno a ella.

3. Intentan superar las debilidades en lugar de comprenderlas

Reducir el ritmo te permite identificar qué está causando el punto débil en primer lugar. No puedes entender tu dificultad —ni lo que podría estar provocándola— si estás apresurado por solucionarla. Lo importante es determinar si proviene de tu entorno laboral, de algún factor de estrés o de hábitos personales que han pasado desapercibidos. Sin este conocimiento, la debilidad probablemente persistirá hasta que llegues a la causa raíz.

Recuerdo a un líder que tenía problemas para cumplir con los plazos. Me preguntó cómo podía mejorar su gestión del tiempo. Aunque en apariencia la solicitud tenía sentido, al tomar distancia y analizar el panorama completo descubrimos que no se trataba de un problema de organización del tiempo, sino de que tenía demasiadas responsabilidades encima. Lo que necesitaba era establecer expectativas realistas, delegar y aprender a decir no. Cualquier técnica de gestión del tiempo que le hubiera enseñado habría sido solo un remedio superficial para un problema cultural mucho más profundo.

4. Intentan convertir las debilidades en superpoderes

Muchos líderes quieren destacar en todo, pero esto no es posible en el nivel ejecutivo. Cuando se adopta un enfoque basado en fortalezas, no se intenta transformar las debilidades en superpoderes. En cambio, se incorpora una fortaleza complementaria para gestionar o mitigar esa debilidad.

Recuerdo a un líder que decía que una de sus mayores debilidades era la charla informal. Se desenvolvía bien en conversaciones uno a uno, pero no disfrutaba los eventos de networking. En lugar de obligarlo a convertirse en un experto en establecer contactos, potenciamos su habilidad para construir relaciones individuales profundas, y aplicó esa fortaleza a reuniones de empresa, conferencias y otros entornos profesionales, lo que le permitió generar nuevas relaciones sin agotarse.

5. Intentan hacerlo solos

Los ejecutivos suelen asumir que, debido a que tienen décadas de trayectoria, deberían tenerlo “todo resuelto”. Esto puede llevarlos a evitar buscar orientación cuando se sienten estancados en sus carreras. Sin embargo, el apoyo de pares ejecutivos y coaches se vuelve cada vez más valioso a medida que asciendes en la jerarquía corporativa, ya que tus decisiones impactan equipos más grandes, presupuestos y organizaciones enteras.

Vale la pena señalar que encontrar mentores puede resultar más difícil cuando alcanzas los niveles más altos de liderazgo, pues podrías ser una de las personas con más experiencia en tu industria. Muchos de mis clientes ejecutivos recurren a redes como Young Presidents Organization (YPO), Chief y TroopHR para obtener apoyo, ya que estas organizaciones les permiten conectar de manera confidencial con líderes de alto nivel en situaciones similares. En lugar de acudir a alguien que estuvo en tu lugar hace años, puedes aprender de otros que están afrontando los mismos desafíos en el presente.

Reflexión final

Las debilidades no son defectos de personalidad, ni tienen por qué definirte. Tampoco necesitas convertirlas en superpoderes. Baja el ritmo, intenta llegar a la causa raíz de tus puntos débiles y observa dónde puedes gestionarlos aprovechando alguna de tus fortalezas. Apóyate en coaches y en tu comunidad en lugar de afrontarlo en solitario. Tú puedes lograrlo.