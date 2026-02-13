Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El crecimiento de los pagos digitales dentro de aplicaciones de mensajería está redefiniendo la forma en que consumidores y empresas realizan transacciones en América Latina. Para muchos usuarios, completar una compra sin salir de una conversación —sin redirecciones a portales externos— se está convirtiendo en una expectativa más que en una innovación.

En ese contexto, soluciones que integran pagos, verificación de identidad y firma de contratos dentro del chat comienzan a ganar tracción. Plataformas basadas en agentes de inteligencia artificial (IA) buscan automatizar flujos empresariales directamente en aplicaciones como WhatsApp, Messenger o Instagram, reduciendo fricción en la experiencia del usuario y simplificando procesos operativos para comercios y PyMEs.

Con sede en Nueva York y Quito, la fintech de IA Jelou anunció recientemente una ronda Serie A por $10 millones de dólares para continuar desarrollando su solución de transacciones automatizadas. Con esta inversión, la financiación total de la empresa asciende a $13 millones de dólares.

Fundada en 2017, la compañía ofrece Brain Studio, una plataforma para crear y gestionar agentes de IA capaces de responder consultas de clientes, verificar identidades, procesar pagos y firmar contratos dentro de aplicaciones de mensajería.

Según la empresa, sus agentes han procesado más de $100 millones de dólares en operaciones financieras que incluyen pagos, apertura de cuentas bancarias y suscripción de créditos desde entornos conversacionales.

La financiación y su expansión en el mercado estadounidense reflejan ese cambio en el comportamiento del consumidor: los clientes esperan experiencias de pago sin fricciones, incluso dentro de aplicaciones de mensajería. En ese contexto, completar transacciones directamente en WhatsApp reduce la dependencia de procesadores externos.

Incorporación de agentes de IA a los pagos

En los últimos años, WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más utilizadas. De hecho, datos del Pew Research Center indican que el 90% de la población utiliza WhatsApp en Brasil, el 83% en México y el 88% en Argentina, lo que la sitúa por encima de plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram.

Para los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica, la decisión de habilitar los pagos dentro de la aplicación con agentes de IA tiene el potencial de optimizar la experiencia de los comerciantes, que pueden aceptar pagos directamente en una aplicación de mensajería, sin necesidad de dirigir a los clientes a un sitio web o portal de pago de terceros.

“A los clientes se les redirige fuera de la conversación, se les pone en espera o se les pide que repitan la información en diferentes sistemas”, dijo Luis Loaiza, CEO y fundador de Jelou. “Hemos creado Brain para que las empresas puedan atender a los clientes allí donde se encuentran y completar toda la operación de forma segura dentro del chat. Esta ronda nos permite ampliar ese modelo a toda América y llevar la IA conversacional más allá de la conversación, hasta la ejecución”.

Agentes de IA y pagos

La financiación llega en un momento en el que el mercado de pagos digitales de Latinoamérica sigue creciendo. Research and Markets prevé que los ingresos alcancen los $300,000 millones de dólares en 2027. Esta estimación tiene en cuenta el dinero dividido entre pagos móviles, monederos digitales y transacciones en tiempo real.

Mientras que proveedores de tecnología financiera como Mercado Pago y Nequi han abordado los pagos móviles permitiendo a los usuarios escanear los códigos QR de los comerciantes, otras, como Jelou, han optado por agilizar los pagos dentro de las aplicaciones de mensajería.

Este enfoque los sitúa en competencia directa con las capacidades de pago nativas de la aplicación WhatsApp, así como con la opción nativa de Messenger para admitir pagos con Meta Pay en algunos mercados.

En este caso, la diferencia de las soluciones de pago nativas es permitir a los comerciantes aprovechar un agente de IA conversacional para automatizar otros procesos, como la verificación de identidad. Los clientes exigen acceso a opciones de pago ágiles y con la mínima fricción, o se irán a la competencia. Habilitar los pagos dentro de la aplicación tiene el potencial de ser una medida lucrativa para atraer a los usuarios que utilizan principalmente WhatsApp y que desean realizar pagos sobre la marcha sin tener que iniciar sesión en un proveedor externo.