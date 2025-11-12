Jensen Huang predice que los fontaneros y carpinteros serán los nuevos millonarios

Conclusiones Clave A medida que la IA transforma el mercado laboral, las habilidades humanas y manuales se posicionan como el nuevo lujo: trabajos que ninguna máquina podrá sustituir por completo.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las principales fuerzas de cambio en la sociedad moderna. A medida que esta tecnología avanza, la preocupación sobre cómo impactará el futuro del trabajo ha incrementado, sobre todo en los sectores que tradicionalmente han estado bajo la responsabilidad de las personas.

Hoy, esta tecnología está presente en muchos ámbitos, pero su expansión va mucho más allá de la informática, con un horizonte de transformación que parece no tener límites.

Aunque la IA es capaz de realizar tareas de manera más eficiente que los humanos, no todo el mundo está convencido de que vaya a reemplazar completamente a los trabajadores.

De hecho, expertos predicen que, aunque algunos sectores se verán muy afectados por la automatización, otros, como los trabajos manuales y técnicos, serán más relevantes que nunca.

¿El futuro del trabajo? Oficios manuales

Jensen Huang, CEO de Nvidia, es uno de los que sostiene que el futuro de los trabajos está en los oficios manuales. Durante una entrevista con Channel 4 News, el empresario mencionó que “la próxima generación de millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas”.

Huang destacó que estos oficios no solo son insustituibles y que se volverán aún más esenciales debido a la creciente demanda de infraestructura tecnológica, sino que aseguró que el avance de la IA y la necesidad de crear centros de datos masivos harán que la demanda de estos trabajos se incremente.

“El crecimiento explosivo de centros de datos para instalar IA obligará casi a duplicar anualmente la fuerza laboral calificada en este tipo de profesiones”, señaló.

La automatización está transformando las expectativas del mercado laboral, pero, lejos de eliminar algunos trabajos, parece que está dando una nueva importancia a otros. Las habilidades manuales y técnicas, que a menudo se consideran menos prestigiosas, podrían convertirse en las más codiciadas en un mundo cada vez más automatizado.

Profesiones que han estado presentes a lo largo de los siglos se verán revitalizadas, ya que se necesitarán para crear y mantener los sistemas que nos permitirán avanzar hacia el futuro digital.

Así, mientras la IA cambia el panorama laboral, muchos trabajos tradicionales, lejos de desaparecer, parecen estar más preparados que nunca para desempeñar un papel fundamental en la economía global.