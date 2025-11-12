Jeff Bezos defiende la creatividad humana frente a la IA: el futuro del trabajo dependerá de la invención

Conclusiones Clave En un mundo impulsado por la tecnología, la ventaja competitiva no estará en dominarla, sino en la capacidad humana de imaginar, crear y reinventar lo que aún no existe.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, compartió sus pensamientos sobre el impacto que la inteligencia artificial (IA) tendrá en el futuro del empleo. En su intervención durante la Italian Tech Week 2025, en Turín, destacó un aspecto que considera insustituible por las máquinas: la creatividad humana.

Según Bezos, la capacidad de inventar, de crear algo nuevo, es lo que diferencia a las personas de las máquinas, y será este talento el que definirá los empleos del futuro.

El empresario sostuvo que, aunque la IA puede realizar tareas repetitivas o predecibles, la verdadera innovación proviene de la mente humana.

Para Bezos, el futuro del trabajo estará marcado por aquellos capaces de imaginar nuevas soluciones a problemas y crear lo que aún no existe. Este enfoque fue el que le permitió a Amazon convertirse en un gigante global y también fue esencial en el desarrollo de Blue Origin, su empresa aeroespacial.

Un inventor nato

Bezos recordó un momento crucial de su infancia, que contribuyó a moldear su visión sobre la creatividad.

En el rancho de su abuelo en Texas, pasó un verano reparando un bulldozer: “Tuvimos que construir nuestra propia grúa para sacar la transmisión”.

El fundador de Amazon también explicó que se considera un inventor de forma natural.

“Ponme frente a una pizarra blanca y puedo generar 100 ideas en media hora”, expresó.

Para él, este enfoque es clave en la selección de los candidatos para sus empresas: “Cuando entrevisto a alguien, les pido que me cuenten sobre algo que hayan inventado”.

Jeff Bezos también señaló que la capacidad de innovar resulta esencial para enfrentar el temor a la competencia.

Finalmente, Bezos destacó cómo el auge de la IA ha cambiado la manera en que las empresas valoran a sus empleados. Hoy en día, se prioriza más la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios que los años de experiencia o los títulos académicos.

