Conclusiones Clave Herramientas como el tarot pueden funcionar como disparadores de reflexión, ayudando a los emprendedores a formular mejores preguntas y a clarificar decisiones en momentos de incertidumbre.



La intuición no sustituye al análisis, pero sí puede complementarlo: confiar en tu propio criterio es una habilidad clave cuando no existe una respuesta “perfecta” en los negocios.

Trabajé en el mismo empleo durante 19 años. Lo odiaba, pero me ayudaba a pagar las cuentas. Luego, en 2017, me hice una pregunta emocionante, pero aterradora: ¿podría convertirme en una emprendedora? No estaba segura, así que necesitaba algo que se sintiera como una garantía. Busqué señales que dijeran claramente “¡sí!”

En lugar de eso, encontré una baraja de tarot.

No tenía un interés particular por el tarot, pero vi la baraja en una tienda y estaba desesperada por respuestas. Así que la compré. ¿Quizás esto podría… predecir mi futuro o algo así? Rápidamente aprendí que el tarot, de hecho, no hace predicciones. En lugar de eso, hace algo real y realmente valioso: plantea preguntas.

Sacaba una carta. Por ejemplo, un oso. (Era una baraja de “espíritus animales”). El oso representaba cosas como nuevos comienzos, crecimiento y las dificultades que implica crecer, lo que me llevaba a reflexionar más profundamente sobre mis necesidades y me ayudaba a dejar de lado las pequeñas preocupaciones de ese día.

Comencé a darme cuenta de algo crítico: no existía una respuesta única a mi pregunta ni una manera de garantizar el éxito futuro. En su lugar, solo debía preguntarme: “¿Qué será lo más adecuado para mí y para la situación en este momento?” Eso me permitió confiar en mí misma. Puede que no tuviera todas las respuestas sobre mi vida, pero sabía lo que necesitaba en ese momento. Y lo que necesitaba era un cambio.

En el otoño de 2017, finalmente di el salto. Renuncié a mi trabajo, fundé una empresa de producción de podcasts y ahora también dirijo un negocio de coaching. Cada día, ante cada gran reto o decisión difícil, confío en la perspectiva que aprendí de esas cartas del tarot: no existe una respuesta perfecta. Pero sí existe una respuesta que es correcta porque viene de tu instinto.

Es un ejercicio de confianza en uno mismo. Después de 19 años siendo empleada, yo carecía de esa confianza, pero la encontré cuando tuve que empezar a depender de mí misma.

No necesito una baraja de tarot para saber esto, pero de todos modos compré cuatro barajas más. Están en una mesa en mi oficina. Cada vez que inicio algo nuevo, sé que esa carta del oso está ahí, esperándome. No tendrá las respuestas. Pero está bien: yo sí las tengo.

