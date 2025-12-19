Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Desde cómo aprovechar estas semanas para sentar bases sólidas rumbo a 2026, hasta los dilemas éticos que mantienen despierto a Sam Altman y el impacto de la IA en la publicidad y los criterios ESG, este recopilatorio reúne las claves que marcaron la agenda de la semana.

El cierre de año es uno de los momentos más valiosos —y más desaprovechados— para los emprendedores. Las semanas que quedan antes de enero ofrecen una oportunidad única para reflexionar, tomar decisiones con intención y preparar el terreno para el crecimiento de 2026. En este recopilatorio, exploramos cinco pasos clave para cerrar 2025 con fuerza, junto con otros temas que marcaron la semana: los dilemas éticos de la inteligencia artificial que inquietan a Sam Altman, el avance de la publicidad en ChatGPT y el papel cada vez más relevante de la IA en la aplicación de criterios ESG dentro de las empresas.

Las semanas que quedan antes del 1 de enero representan una oportunidad única para aprovechar el impulso del cierre de año y sentar las bases del crecimiento futuro.

Aquí te compartimos cinco acciones clave para que los fundadores cierren 2025 con fuerza y se preparen estratégicamente para el éxito en 2026.

Durante una entrevista de más de una hora, Altman se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre el enorme reto que implica tomar decisiones éticas para una herramienta que responde a las preguntas, consultas y solicitudes de cientos de millones de usuarios todos los días.

Las preocupaciones de Sam Altman sobre el uso responsable de la IA reflejan el momento que vive una tecnología que parece abarcarlo todo, pese a la ausencia de marcos legales claros que regulen su uso, sus alcances y sus consecuencias. Una situación que, sin duda, le quitaría el sueño a cualquiera.

Al igual que otras grandes compañías tecnológicas, OpenAI estaría explorando la incorporación de anuncios publicitarios como parte de su modelo de negocio.

No es ningún secreto que la publicidad es la principal fuente de ingresos de muchos de los servicios digitales que usamos a diario. Ahora que millones de personas interactúan con chatbots de IA, estas plataformas se convierten en un nuevo espacio atractivo para vender publicidad y generar ingresos millonarios.

Si se consideran los desafíos financieros que enfrenta OpenAI para alcanzar la rentabilidad, la integración de anuncios en ChatGPT es, sin duda, una posibilidad cada vez más real.

Las estrategias de sostenibilidad han dejado de ser iniciativas voluntarias para convertirse en requisitos clave del mercado. Con la llegada de la inteligencia artificial, su implementación se vuelve más eficiente y precisa.

Jitesh Shetty, CEO de Credibl ESG, destaca el potencial transformador de estas herramientas: “La tecnología permite analizar grandes volúmenes de datos, pero los modelos tradicionales tienen limitaciones”. Más allá de simplificar procesos, la IA permite a las empresas avanzar con mayor precisión hacia sus objetivos ambientales y sociales, en un entorno donde la sostenibilidad ya no es opcional.

La competencia puede copiar tus precios, tu contenido, tu producto o incluso tu estrategia. Lo que no puede copiar es tu nivel de claridad interna ni tu autenticidad. En un mercado donde todos hablan más, corren más y consumen más información, el emprendedor consciente destaca porque ve lo que otros no ven.

Mientras el ruido genera caos, la claridad genera dirección. Y en el emprendimiento, quien tiene dirección tiene ventaja. Tu próximo gran salto no depende de hacer más, sino de pensar mejor, observar con mayor profundidad y decidir desde un lugar más auténtico: desde tu SER. Ahí comienza el verdadero liderazgo emprendedor. Ahí empieza la consciencia aplicada al negocio. Ahí comienza tu siguiente nivel.