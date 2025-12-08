Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Profundiza en el cuarto trimestre para impulsar oportunidades de ventas y cumplir tus objetivos de fin de año.



Optimiza operaciones y define metas accionables para preparar a tu equipo de cara al próximo año.



Refuerza la planeación financiera y recupera ventaja competitiva para anticiparte a los cambios del mercado.

El cierre del año puede generar emociones encontradas para los dueños de negocios: alivio porque las metas (casi) se cumplen, preocupación por estar listos para el mes de mayor actividad en retail e incluso entusiasmo por lo que traerá el próximo año. Sea como sea, los fundadores saben bien que el fin de año no es momento de bajar el ritmo — sucede justo lo contrario. Las semanas entre hoy y el 1 de enero representan una oportunidad única para aprovechar el impulso de cierre y preparar el terreno para el crecimiento del próximo año.

Aquí tienes cinco formas en que los fundadores pueden cerrar 2025 con fuerza y prepararse para el éxito en 2026.

1. Haz un esfuerzo extra para alcanzar tus metas de ventas

Para los fundadores que buscan asegurar sus objetivos de ventas del año, este puede ser un periodo estresante pero productivo. Tradicionalmente, el cuarto trimestre ofrece las mejores tasas de conversión del año: los compradores B2B se apresuran a agotar presupuestos, los consumidores están en modo de gasto y los tomadores de decisiones quieren cerrar acuerdos antes de las vacaciones.

Este es el momento de contactar a los prospectos que se han quedado en silencio, ofrecer incentivos atractivos de fin de año y dar seguimiento con renovada urgencia a las propuestas pendientes. Tanto si estás apuntando a clientes empresariales que buscan gastar lo que queda de su presupuesto como a consumidores cazando ofertas navideñas, los clientes nunca están tan receptivos a comprar como en estas últimas semanas del año.

2. Empieza a optimizar las operaciones

Para muchas empresas, la temporada navideña trae consigo una actividad al máximo o una bienvenida desaceleración. Para las empresas en esta última categoría, es una oportunidad valiosa para concentrarse. Los fundadores inteligentes aprovechan estos momentos más tranquilos para optimizar las operaciones de cara al próximo año. Analiza cómo puedes automatizar procesos repetitivos para aumentar la eficiencia, pide a los empleados que documenten procedimientos que solo existen en su memoria y actualiza los sistemas que se han convertido en cuellos de botella. Hacer estas mejoras operativas ahora multiplicará tu éxito en 2026, liberando recursos para el crecimiento en lugar del mantenimiento.

3. Establece objetivos y alinea a tu equipo

Como dijo el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Una meta sin un plan es solo un deseo”. El final del año es el momento perfecto para definir objetivos efectivos para el nuevo año y asegurarte de que tu equipo esté preparado para ejecutarlos.

Al trazar las metas para 2026, equilibra proyecciones de crecimiento optimistas con las limitaciones reales de recursos, y divide tus objetivos en hitos alcanzables. Establecer objetivos de manera efectiva requiere honestidad sobre tu situación actual. Examina los números reales: ingresos versus proyecciones, costos de adquisición de clientes, patrones de flujo de efectivo y productividad del equipo. Esta evaluación puede revelar verdades incómodas, pero es precisamente esa claridad la que distingue a las empresas que prosperan de las que solo sobreviven.

Tus objetivos no significan nada sin el equipo adecuado para ejecutarlos. Aprovecha este momento para realizar evaluaciones de desempeño significativas, abordar cualquier problema cultural que haya surgido en 2025 y planear inversiones en el desarrollo del equipo para el próximo año. Las empresas que cierran 2025 alineadas en sus objetivos y confiadas en su camino de ejecución llegan a enero con energía para resolver lo que viene.

4. Fortalece tu base financiera

Todo dueño de negocio sabe que el flujo de efectivo es el rey, por lo que el fin de año es el momento ideal para reforzar tu planificación financiera. Comienza proyectando tus necesidades mensuales de efectivo por lo menos para la primera mitad de 2026 y crea planes de contingencia para distintos escenarios. Revisa tu estructura actual de gastos e identifica áreas donde puedas optimizar el uso de recursos o reinvertir ahorros en iniciativas de crecimiento.

Las revisiones financieras se vuelven todavía más importantes si planeas expandir tu negocio internacionalmente en 2026. Llevar tu empresa al ámbito global requiere un nuevo conjunto de herramientas financieras que deberás configurar adecuadamente. Mover y administrar dinero a través de fronteras también introduce consideraciones cambiarias que muchos emprendedores subestiman. Lo último que quieres es conseguir un contrato internacional importante en marzo solo para descubrir que tu proveedor financiero no puede manejar pagos transfronterizos de manera eficiente o esconde comisiones que reducen tu margen.

Si pronto operarás en múltiples monedas, establece una cuenta multidivisa, investiga los riesgos cambiarios en tus mercados objetivo e identifica proveedores que puedan mover dinero internacionalmente de forma accesible, rápida y transparente.

5. Restablece tu ventaja competitiva

Las nuevas tecnologías, los cambios regulatorios y las variaciones en el comportamiento del cliente pueden transformar los mercados de la noche a la mañana. Aprovecha estas últimas semanas para analizar sistemáticamente tu posición competitiva. Empieza por recopilar la retroalimentación de tus clientes durante el último año: qué les encantó, qué les frustró y qué ofrecieron tus competidores que tú no.

Considera realizar un análisis formal de la competencia: revisa los cambios de precios, los nuevos lanzamientos de productos y los mensajes de marketing que aparecieron en tu industria en 2025. No se trata de copiar lo que hacen los demás, sino de entender cómo ha cambiado el panorama y dónde existen oportunidades. El objetivo es posicionarte para capitalizar esas oportunidades en tiempo real en lugar de comenzar 2026 tratando de ponerte al día. En pocas palabras, usa estas semanas finales del año de manera estratégica. El trabajo que hagas ahora no solo determinará cómo cierras 2025, sino que definirá la trayectoria de todo tu próximo año. Mientras tus competidores ya están desconectándose mentalmente por las fiestas, tú tienes la oportunidad de avanzar de forma que se multiplique a lo largo de 2026. Las empresas que tratan el fin de año como una oportunidad estratégica —en lugar de una cuenta regresiva para las vacaciones— no solo obtienen mejores resultados: crean las condiciones que hacen que el éxito sea inevitable.